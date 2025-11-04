自由電子報
汪浩時間》川普任內 習近平為何不會打台灣？

美國總統川普說，中國國家主席習近平曾表示，只要川普在任，中國就不會攻台。然而即使川普所言屬實，台灣也不能因此鬆懈。
汪浩時間

汪浩時間

2025/11/04 21:00

◎ 汪浩

11月2日，美國總統川普在接受CBS《60分鐘》專訪時透露，習近平在川習會晤中完全未提台灣。川普又說，習曾說過，只要川普在任，中國不會攻台，因爲「他非常明白後果」。

中國國家主席習近平說，只要美國總統川普在任，中國就不會攻台。（美聯社檔案照）

假設川普所言屬實，習近平為什麼不敢在川普任內動武呢？可能有四個原因：

其一，川普行事難以預測，習擔心若貿然出兵，將引發毀滅性反擊。

其二，習對共軍軍頭並不信任，近年連番肅清將領，顯示他深知部隊忠誠與戰力皆堪憂

其三，習認為對台統戰與滲透已相當成功，許多政治、商業與媒體層面出現親中勢力，誤以為台灣可「不戰而降」。

其四，習將「準備武統」當作政治工具，用來凝聚民族主義、掩蓋經濟頹勢，並為自己長期執政創造藉口。

然而，即使川普所言屬實，台灣絕不能因此鬆懈。

真正的安全，從來不是建立在他人的嚇阻上，而是自身的備戰。台灣必須強化國防自主、建立全民防衛意識，並徹底清除內部共諜與滲透網絡。只有讓中共明白，即使無美軍介入，台灣也有足夠實力讓侵略者付出無法承受的代價，和平才有真正的保障。

美國總統川普接受CBS《60分鐘》專訪重點摘要。（取自貼文）

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

