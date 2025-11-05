自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 政經

名家分享~馮睎乾》中國女數學家王虹的啟示

了解王虹的背景後，我覺得她跟其他中國「數學大神」的最大不同，就是沒有被人刻意訓練。在中國，自小展現出數學天才的學生，往往被挑選出來接受培訓，然後參加國際數學競賽「為國爭光」。
名家分享

名家分享

2025/11/05 15:00

◎ 馮睎乾

廣西出生的「90後」數學家王虹，日前獲頒賽勒姆獎（Salem Prize），理由是「在調和分析與幾何測度論領域重大未解問題上，作出卓越貢獻」。具體來說，她的貢獻就是在年初跟Joshua Zahl合作破解了一道百年難題——證明三維空間的「掛谷猜想（Kakeya conjecture）」。

名家分享~馮睎乾》中國女數學家王虹的啟示34歲的中國青年數學家王虹發表破解「掛谷猜想」論文而聲名大噪，被看好將獲得菲爾茲獎。（取自貼文）

所謂掛谷猜想，源自1917年日本數學家掛谷宗一提出的問題：想像一支平放桌上的鉛筆，你轉動筆尖，要令它指向每個方向，而掃過的桌面面積越小越好，該怎麼辦？直覺的答案，自然是讓筆尖畫一個圓，直徑為鉛筆的長度。但掛谷卻發現一個巧妙滑動鉛筆的方法，令它掃過的面積比圓圈要小得多。

掛谷最初的提問早已有解，但如果把問題轉換到三維空間，即是將一支鉛筆拿在半空中，讓它指向每個方向，那麼能容許它轉動的最小空間體積又是什麼呢？王虹和Joshua Zahl的貢獻，就是為這個問題確立了一個數學極限。看到這裏，你可能會疑惑：一群數學家用上百年時間，絞盡腦汁探索一支筆怎樣最省空間地轉動，如此「離地」的問題究竟有何意義？

對不假外求的數學家來說，體會數學世界之美和奧妙，也許就是最大意義。不過從比較「親民」的角度看，王虹對掛谷猜想的證明也有其實用性：掛谷猜想跟傅立葉變換一些基礎問題有關，而傅立葉變換是處理訊號、影像、聲音等現代科技的理論基石。證明掛谷猜想的數學，有助加深對傅立葉分析的理解，可望間接提升雷達、醫療影像（如CT scan）和通訊的效率及準確度。

自王虹發表她的證明後，很多人（尤其是在中國）都看好她在2026年將獲得菲爾茲獎（Fields Medal，被喻為數學界的諾貝爾獎）。至今獲此殊榮的華人，只有丘成桐和陶哲軒，均與中共國無關——前者在英屬香港成長及受教育，然後赴美深造兼入籍美國，後者則在澳洲出生長大，父母是早期移民澳洲的香港人。

掛谷猜想源自於1917年日本數學家掛谷宗一提出的問題。（擷取自維基百科）掛谷猜想源自於1917年日本數學家掛谷宗一提出的問題。（擷取自維基百科）

然而神州大地人口眾多，北大、清華又雲集了數學競賽考試的天才，這邊一堆「學神」，那邊一群「賽霸」，七十多年來竟無一人能問鼎菲爾茲獎，奇怪嗎？數學天才在一個國家出現的機率，按理應該是跟人口成正比例的，若非文化和教育出了問題，我實在不明白以中國人數之多，怎麼做出突破貢獻的人卻出奇的少。若王虹在明年果真獲獎，對中國來說，可謂破天荒的成就了。

在一樣的環境長大，王虹為什麼會勝過她的同胞數學家呢？好奇之下，我查看一下她的學習歷程及訪談，總算有點頭緒。王虹1991年生於廣西桂林平樂縣沙子鎮，父母都是中學教師，母親教英語，父親教數學。乍看是女承父業，但據一些認識王家的人所說，王虹自幼喜愛鑽研數學，卻被身為數學教師的父親禁止——這令我想起法國數學家Pascal，12歲前也被父親禁止學數——理由是擔心女兒偏科，又認為數學出路窄，將來不好找工作。

幸好這個「禁令」最終沒有限制到王虹的天賦。近年她在學術界打響名堂，家中長輩總算放下心頭大石。也許是父親沒有刻意栽培，王虹的學術氣質，從一開始便與中國教育主流有別。她對著着重短期成果的數學競賽毫無興趣，視之為徒耗光陰。她也不喜歡像其他人一樣操練數學習題，嫌「一題一解」太單調，喜歡獨索冥行，享受思考「一題多解」的趣味。在她看來，填鴨式的數學作業不僅浪費時間，既有框架更約束了她對數學的自由探索。

數學家丘成桐在英屬香港成長及受教育，然後赴美深造兼入籍美國。（資料照）數學家丘成桐在英屬香港成長及受教育，然後赴美深造兼入籍美國。（資料照）

當同學埋首「刷題」時，王虹寧願遊山玩水，或看看古龍、梁羽生的武俠小說消閒。早慧的王虹曾經跳級，16歲已考高考，分數雖高，卻未夠考入她心儀的北大數學學院，只好先接受北大地球空間科學學院取錄。第二年，她成功轉系，進入了北大數學學院。但在這個號稱「北大四大瘋人院之首」的地方，王虹成績平平，在眾多精英同學中毫不顯眼。

然而她卻流露出一種比滿分成績更可貴的學術特質：同學花幾天解不出難題，就會向老師求解，王虹卻偏有一服韌勁，不屈不撓鑽研整個學期，直到將問題徹悟為止。這份對數學的熱愛，對思考的執着，才是奠定她學術生涯最堅實的基石。可見學術成就的高低，不在於一時的分數或獎牌，而在於對知識的不懈求索和自由探尋。

北大本科學業後，王虹就赴法國深造，取得巴黎綜合理工學院及巴黎第十一大學的雙碩士學位，並在2019年於麻省理工學院獲博士學位。王虹的職業生涯可謂一帆風順，在普林斯頓高等研究院做研究後，便在紐約大學擔任副教授，並於今年9月開始成為法國高等科學研究所（IHES）數學終身教授。

了解王虹的背景後，我覺得她跟其他中國「數學大神」的最大不同，就是沒有被人刻意訓練。在中國，自小展現出數學天才的學生，往往被挑選出來接受培訓，然後參加國際數學競賽「為國爭光」。在這個領域成就最高的人，似乎就是有「韋神」之稱的北大助理教授韋東奕。「韋神」跟王虹同齡，前者早被中國網民捧上神枱，但至今並未做出任何驚世研究。反而是少時從未參加競賽、考試成績也不算標青的王虹，卻最有希望拿下菲爾茲獎。

有 「韋神」之稱的北大助理教授韋東奕，跟王虹同齡，早被中國網民捧上天。（擷取自百度百科）有 「韋神」之稱的北大助理教授韋東奕，跟王虹同齡，早被中國網民捧上天。（擷取自百度百科）

這是否意味着王虹今日有此成就，源於她一直沒受體制的「特別栽培」，從而倖免於主流教育的同化和束縛呢？如果真是這樣，可能要多謝他父親刻意打壓女兒的數學教育了。說起來也是巧合，王虹本人的求學生涯，恰恰讓我想起掛谷猜想中那支轉動的筆——同樣能夠在最小的空間中，自由地尋找到宇宙最多的方向。

相關文章：中国天才的宿命

（作者為香港作家）

本文經授權轉載自馮睎乾臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書