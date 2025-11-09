沈榮欽國際視野》YouTuber 如何社死

討厭一個YouTuber並不足以讓她社死，黑紅也是紅，眾口鑠金批評她也不足以令她社死，只有當人們身體上反感到對其「漠視」時，YouTuber才會真正宣告死亡。

◎ 沈榮欽

「眾量級CROWD」的Andy和家寧鬧翻之後，家寧自創的頻道「秘月期POPOO」讓我們看見了YouTuber社死的生命週期。

張家寧自創的YouTube頻道「秘月期POPOO」。（取自貼文）

2025年3月11日，Andy發布影片，對張家提出八項指控，期間張家都是透過自己和律師聲明應對，輿論對張家十分不利。家寧直到3月20日才拍影片回覆，這時她的「秘月期POPOO」瀏覽率並沒有因為Andy爆料而受到影響，很多人湧進家寧的頻道觀看她的回覆，她的回覆也都有百萬次以上的瀏覽率。

影片下方數萬則留言，幾乎都是罵她的，很多人回覆刻意貼個石頭或是貓的照片，獲得的讚數都比影片多。這時張家寧已經是通俗意義上的「社死」了，但是作為YouTuber，她還活著好好的。

許多網友在張家寧回覆Andy老師的影片留言區，貼出石頭或貓等照片，表示此舉能獲得比影片還多的讚數。（圖擷取自YouTube@秘月期POPOO）

後來家寧又拍了數支影片回應，儘管內容問A答B各種推託之詞，底下又是罵聲一片，但是因為指控Andy劈腿等爆料，同樣獲得百萬次以上的瀏覽。只要有流量，YouTuber就不會真正的社死。

直到Andy的最新影片，指控「張家找人處理我」，張家寧成立「家寧公關危機的群組」，不僅從頭到尾知情，還要他「人財兩失」，揭穿與其家人切割的謊言，是迄今為止對她最致命的一擊。

Andy老師最新影片指控張家寧找人來「處理他」，要他「人財兩失」。（圖擷取自YouTube@Andy老師）

家寧對此置之不理，上傳一支旅遊影片上集，瀏覽率直線下跌，但是仍勉強有8.5萬次，或許還有些人想看她如何回應，但是更多的人對她心死了。

昨天（1103）她又貼出下集，影片只剩下可憐的6千多次瀏覽率，這時張家寧才算真正的社死。

討厭一個YouTuber並不足以讓她社死，黑紅也是紅，眾口鑠金批評她也不足以令她社死，只有當人們身體上反感到對其「漠視」時，YouTuber才會真正宣告死亡。

對YouTuber而言，漠視比被人反感更為致命，因此我猜家寧在無法抵抗這種冷漠下，將會再拍片回應Andy，賺取最後一點流量，直到無人問津為止。

我其實對「眾量級CROWD」一無所知，直到剛才無意看見家寧頻道的瀏覽率，見證了一個YouTuber社死的過程，心想很多網紅型政治人物恐怕也是如此，是為之記。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

