評論 > 投書

自由開講》在中國，車門能打開變成了不起的事~~

2025/11/10 11:30

◎ 郭索

新能源車自燃事件 剖析中共話術

近日，中共國產新能源車「理想MEGA」發生自燃，但理想新聞稿以「車門能打開」作為新聞亮點，等於承認整個產業已經在安全底線上苟延殘喘。理想汽車在聲明中強調「駕駛員和乘客安全離車」，其實正暴露出另一層現實：這些車輛的熱失控與設計瑕疵已經頻繁到，只能靠「門沒鎖死」來維繫品牌形象。

中國電動車自燃問題層出不窮，電池安全性不足成隱憂。（資料照，翻攝自微博）中國電動車自燃問題層出不窮，電池安全性不足成隱憂。（資料照，翻攝自微博）

在正常世界裡，車門本就該打得開，火不該起。如今卻被包裝成「安全設計成功發揮作用」，反而成為公關話術的遮羞布。這種語言策略正是中共體系下企業治理文化的縮影，不解決問題，而是重新定義問題。

同樣的話術邏輯在中國各行各業早已氾濫：化工廠爆炸後說「無重大人員傷亡」、地鐵淹水後說「應急照明順利啟動」、學校倒塌後說「學生已全部疏散」。它們共同反映的，是當局與企業對生命安全的輕慢與冷血，以及對輿論的操控慣性，讓災難變成「成功應對」，讓責任變成「幸運逃生」

自由開講》在中國，車門能打開變成了不起的事~~中國理想汽車2024年推出的純電箱型休旅車（MPV）「理想MEGA」，上市後批評聲浪不斷。（彭博檔案照）

而新能源車之所以頻頻起火，問題絕非單一事件。從電池熱管理到線路設計、從品質監管到售後通報機制，都長期處於利益壓倒安全的狀態。當地方政府為了業績、補貼與招商引資，不斷推動「中國製造」新能源車出口時，真正應該被問的，是這場火背後的制度溫度與人命的可替代性

「車門順利打開」這句話，不是技術奇蹟，而是制度悲劇的黑色幽默。

（作者為自由撰稿者）

