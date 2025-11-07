自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從高市早苗與林信義會面 看中日台的外交語言戰

2025/11/07 08:30

◎ 不孝

日本新任首相高市早苗在APEC期間，兩度於社群平台公開與我國總統府資政林信義會晤的消息，引發北京強烈反彈。短短25分鐘的會談，內容聚焦經濟防災區域和平，但政治象徵卻遠超實質。高市稱「台灣是珍貴的朋友與重要夥伴」，一句溫婉的外交語，立刻被中方視為「嚴重政治挑釁」，再度凸顯東亞外交語言的高度敏感與政治重量。

高市早苗在APEC期間，兩度於社群平台秀出與我國總統府資政林信義的合照。（圖取自X@takaichi_sanae）高市早苗在APEC期間，兩度於社群平台秀出與我國總統府資政林信義的合照。（圖取自X@takaichi_sanae）

北京外交部隨即指責日方「炒作台灣問題」，並強調台灣是「核心利益中的核心」，同時以「抗戰勝利與台灣光復80週年」為歷史背景，暗示日本應「更加謹言慎行」。這套話術，熟悉而陳舊，將歷史作為外交威懾的槓桿，用以塑造「道德優位」與「主權底線」的敘事框架。然而在國際現實中，中國的語言越強硬，越凸顯其對台政策的脆弱與不安。

北京外交部隨即指責日方「炒作台灣問題」，暗示日本應更加謹言慎行。（圖取自中國外交部官網）北京外交部隨即指責日方「炒作台灣問題」，暗示日本應更加謹言慎行。（圖取自中國外交部官網）

相較之下，日本的表態顯得有意為之。高市選擇在社群平台主動曝光，正是在中美博弈加劇下，藉「友台」姿態強化印太戰略的政治連結這不僅是外交禮節，更是語言政治的宣示：台灣議題已不再只是「北京的內政」，而是區域安全共同體的組成部分。

台灣外交部的回應則維持克制，強調我方以APEC正式會員身分進行交流，符合國際常態。林信義能與多國代表互動，顯示台灣在多邊場域的實質參與能力，並非北京所能一言封殺。這種「穩健存在」的外交語言，或許不如中方咆哮來得震耳，卻更具國際說服力。

台灣外交部於11月2日發聲明強調，我國以APEC正式會員身分與他國進行交流，符合國際常態，中國無權置喙。（圖取自台灣外交部官網）台灣外交部於11月2日發聲明強調，我國以APEC正式會員身分與他國進行交流，符合國際常態，中國無權置喙。（圖取自台灣外交部官網）

從語言的角力中可見，真正的戰場並非在會議廳，而在敘事權的爭奪中國用「內政」框架設限，日本以「夥伴」框架鬆綁，台灣則以「自然互動」框架自證主體。三種話語體系的交錯，正是印太局勢的縮影。

在這場外交語言戰中，最該被看見的不是誰「挑釁」誰，而是誰能以理性與尊嚴，堅定表述自身存在。高市與林信義短短一席談，不只是政治姿態，更是一場語言上的抗衡。當北京仍陷於「誰觸碰我底線」的思維時，台日以務實合作展現另一種成熟政治語言——不靠喊話，而靠行動。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書