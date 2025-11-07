自由開講》從高市早苗與林信義會面 看中日台的外交語言戰

◎ 不孝

日本新任首相高市早苗在APEC期間，兩度於社群平台公開與我國總統府資政林信義會晤的消息，引發北京強烈反彈。短短25分鐘的會談，內容聚焦經濟、防災與區域和平，但政治象徵卻遠超實質。高市稱「台灣是珍貴的朋友與重要夥伴」，一句溫婉的外交語，立刻被中方視為「嚴重政治挑釁」，再度凸顯東亞外交語言的高度敏感與政治重量。

高市早苗在APEC期間，兩度於社群平台秀出與我國總統府資政林信義的合照。（圖取自X@takaichi_sanae）

北京外交部隨即指責日方「炒作台灣問題」，並強調台灣是「核心利益中的核心」，同時以「抗戰勝利與台灣光復80週年」為歷史背景，暗示日本應「更加謹言慎行」。這套話術，熟悉而陳舊，將歷史作為外交威懾的槓桿，用以塑造「道德優位」與「主權底線」的敘事框架。然而在國際現實中，中國的語言越強硬，越凸顯其對台政策的脆弱與不安。

北京外交部隨即指責日方「炒作台灣問題」，暗示日本應更加謹言慎行。（圖取自中國外交部官網）

相較之下，日本的表態顯得有意為之。高市選擇在社群平台主動曝光，正是在中美博弈加劇下，藉「友台」姿態強化印太戰略的政治連結。這不僅是外交禮節，更是語言政治的宣示：台灣議題已不再只是「北京的內政」，而是區域安全共同體的組成部分。

台灣外交部的回應則維持克制，強調我方以APEC正式會員身分進行交流，符合國際常態。林信義能與多國代表互動，顯示台灣在多邊場域的實質參與能力，並非北京所能一言封殺。這種「穩健存在」的外交語言，或許不如中方咆哮來得震耳，卻更具國際說服力。

台灣外交部於11月2日發聲明強調，我國以APEC正式會員身分與他國進行交流，符合國際常態，中國無權置喙。（圖取自台灣外交部官網）

從語言的角力中可見，真正的戰場並非在會議廳，而在敘事權的爭奪。中國用「內政」框架設限，日本以「夥伴」框架鬆綁，台灣則以「自然互動」框架自證主體。三種話語體系的交錯，正是印太局勢的縮影。

在這場外交語言戰中，最該被看見的不是誰「挑釁」誰，而是誰能以理性與尊嚴，堅定表述自身存在。高市與林信義短短一席談，不只是政治姿態，更是一場語言上的抗衡。當北京仍陷於「誰觸碰我底線」的思維時，台日以務實合作展現另一種成熟政治語言——不靠喊話，而靠行動。

（作者為退休人士）

