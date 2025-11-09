自由電子報
自由開講》又吃豆腐 ！「光復台灣」的是阿共嗎？

2025/11/09 17:00

◎ 郭索

網紅館長陳之漢自詡「和平大使」，在2025年10月25日「台灣光復80週年」這一歷史意義非凡的日子，宣布前往中國展開12天旅程，首站北京、瀋陽與廈門。而中共國台辦發言人朱鳳蓮則藉此機會不斷釋出所謂「便利措施」與「文化體驗交流」，再次上演中共最擅長的統戰戲碼，試圖藉由歡迎台灣網紅與青年赴陸，營造兩岸「一家親」的虛假和諧表象。

網紅「館長」陳之漢在10月25日搭乘班機前往北京，展開為期12天的訪問行程。（資料照網紅「館長」陳之漢在10月25日搭乘班機前往北京，展開為期12天的訪問行程。（資料照

然而，當我們聽見中共口中說出「共同銘記歷史」、「共享做堂堂正正中國人的自豪和尊嚴」，便不能不痛斥這種歷史挪用與文化殖民的政治語言。台灣光復是1945年中華民國代表盟軍接受日本投降的成果，彼時中華人民共和國尚未成立，何來今日北京當局居然厚顏自居為主辦與主體？這樣的話術，無非是偷天換日，竊取中華民國歷史資產，進一步營造台灣從屬於中共政權的假象。這不僅是文化侵略，更是一種赤裸的歷史竄改與象徵暴力。

中共在強調「我們歡迎台灣同胞來大陸走走看看」的語氣中，處處暗藏企圖統一的統戰陷阱。不論是免證件費的所謂「首來族」優惠，或是邀請台灣網紅參與「光復紀念活動」，本質上都是在模糊國家主權、削弱台灣人自我認同的滲透策略。更可怕的是，當台灣部分意見領袖或網紅甘願配合中共這場政治戲碼，甚至主動參與並直播行程時，其實質已不只是交流，而是成為北京的對台宣傳工具，在無形中幫助中共合法化對台的領土聲索。

自由開講》又吃豆腐 ！「光復台灣」的是阿共嗎？中國全國人大常委會今年通過設立「台灣光復紀念日」，中國全國政協主席王滬寧說，「台灣光復紀念日」充分體現全國各族人民堅持「一個中國」原則。（中央社資料照）

今日中國不僅不承認中華民國存在，更以戰機擾台、網攻我國政府系統、封鎖我國國際空間為常態，卻又在每逢歷史紀念日大談「團結中華民族」、「緬懷先烈」、「共享尊嚴」，這種吃台灣豆腐的行徑實在令人憤怒。中華民國是主權獨立的國家，光復台灣的歷史應由台灣人民自己銘記，而非由一個極權政權置喙、扭曲、挪用。任何以文化之名行政治之實、以和平之名搞統戰之策的作法，我們都必須堅決抵制、明確揭露。

台灣人民必須保持警覺，不被糖衣包裝的「文化交流」與「青年旅遊」所迷惑，更不能讓中共任意拼接歷史碎片，打造其所謂「大中華敘事」。唯有守住歷史真相、強化國族認同，才能讓台灣在國際間昂首闊步，而不被北京的歷史煙幕與紅色話術所吞噬。

（作者為自由評論者）

