自由開講》豈做待宰羊！ 當中國的國民黨羊群變獅群？

◎ 朱孟庠

曹興誠臉書發文，意指鄭麗文「中邪」，已成為中共專寵。

曹興誠臉書文章中（左），意指國民黨主席鄭麗文（右）中邪。（圖取自臉書＠曹興誠 八不居士、資料照，本報合成）

新任國民黨黨主席鬧國際笑話，舔中舔到可以連中共的盟友一起舔，多少異議人士遭普廷迫害、入侵烏克蘭？鄭麗文心知肚明普廷是侵略者。只是「中邪」的她毫無民主價值的說：「普廷不是獨裁者，此與國際共識背離。」

30年前曾一起站在外獨會戰車上的同志鄭麗文，從嘶喊「獨立建國，打倒中國國民黨」，到今「台灣是中國的一部分，中華人民共和國機艦繞台是保護台灣，行使它的主權。」原來「中邪」的鄭麗文口中喊道「普廷不是獨裁者」言下之意是：「習近平也不是侵略者、獨裁者」，這就是當今「中國的國民黨」，嘶喊「從羊群變獅群」，就是要撕裂吞噬的是台灣人，你甘願做待宰羔羊？

不容混淆民主價值做中共統戰的「好素材」

一個不正常的國家，民主竟是如此脆弱，荒謬之事層出不窮。鄭麗文強調：「我是中國人」，有人認為「屬文化認同，民進黨應該要包容。」台灣的問題，就是台灣本體意識不足，反共卻不脫中，致認同混淆，敵、我意識薄弱。鄭麗文、黃國昌二人曾是深綠出身，今已卻成為親中兩黨的主席，中共的新寵，煽、惑群眾，混淆民主價值。

國民黨主席鄭麗文（左）、民眾黨主席黃國昌（右）二人曾是深綠出身，今已卻成為親中兩黨的主席。（資料照，本報合成）

他們由本土變為舔中，在北京對台統戰而言，已超越統戰的「對象」，而是統戰的好「素材」。

統戰效應有：

（一）顛覆民主價值、破壞「內部共識」：北京最期待的是讓反中、抗中陣營內部自己裂解，讓支持台灣主權的人彼此互不信任。當原來自本土或非藍陣營者轉向時，中共可用之宣傳：「你看，連綠營都有人覺得反中沒意義」、「民主未必是最好的制度」、「不是只有藍營才這樣想」，分化效果就達到。

（二）讓親中言論看起來「跨陣營共識化」：如果親中論述只由藍營說，外界容易標記為政治立場；但當「原本非藍人物」尤其是深綠人物，都講出親中或替北京辯護論述時，中共便有強力素材可宣稱：「連以前反對的人都醒了」、「兩岸和平是全民共識」，達到統戰宣傳的包裝。

（三）削弱台灣社會的抵抗意志與道德正當性：鄭、黃是在野兩黨的主席，過去都是綠營出身，用之強化「反中是政客操弄，不是全民意志」、「本土派只是利益，不是真的理念」，目的不是說服所有人，而是模糊是非，削弱抗中話語的正當性。

（四）對外更具國際宣傳：中共外宣最常用「台灣內部有人認同中國觀點，不是中國在強迫」，兩黨主席出身綠營，統戰能對外宣稱，台灣不是價值衝突，而是「統一有民意基礎」，連過去的本土派也改變，「台灣人也反對抗中」變成合法化的話術工。

當來自非藍陣營或本土陣營者講出親中言論時，已然成為中共統戰的好素材。（路透檔案照）

對台灣國家沒有忠誠度的背骨仔，對中共統戰而言恰是絕好的素材，鄭：「我是中國人」具文化符碼效應；「普廷不是獨裁者」混淆民主價值，具標竿意義，弱化台灣主體意識，統戰成本低廉。

台灣人豈是坐以待斃的待宰羊，防止中共透過藍、白長臂管轄台灣，「台灣主體意識」才是堅強的武器，「中國人認同」不屬文化層次，是政治層面，因為現在的中國就是專制的中華人民共和國，台灣人該警覺！也沒有雙重認同的空間，台灣就是台灣，普廷、習近平是不折不扣的獨裁者、侵略者。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

