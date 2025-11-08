自由開講》哪來國慶、光復？ 黨政民應與總統同步 脫鉤中國、深化台灣國家意象

◎ 朱孟庠

中國國民黨以台灣人的國家認同，廉價交換了光復連假。果然是國共一家親，兩黨一起慶光復，一起宰制台灣，一起將台灣鎖入「一中框架」。

1947年228大屠殺後、清鄉、戒嚴，半世紀黑暗的殖民統治，國家機器宰制台灣人的生活點滴，談何光復？前總統蔡英文卸任時，公告的519白恐紀念日被取消了，再以「光復節」連回一中，然台灣人無感，傻傻地有假可放就好？唯一值得欣慰的是幣鈔將改版，孫中山不會在百元鈔票上，中國符碼除了一個。

總統賴清德的雙十文告演說已轉化「國慶」內涵，一句又一句的「台灣」，刻意跳出「中華框架」，弱化中華脈絡，強化「台灣是全體台灣人的台灣」，「一個確定的臺灣，將是不確定的世界，一股重要而且可靠的穩定力量」、「停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定 」。

總統賴清德的雙十文告演說中，一句又一句的「台灣」，跳出了「中華框架」。（資料照）

文告中賴清德提到「台灣」51次，提到中華民國僅2次，對比立法院長韓國瑜以「被去中化的戰爭機率，是隱形的堰塞湖」來恐嚇台灣人，試圖將台灣再鎖入一中，賴總統「脫中」之說用心良苦，清晰台灣國家意象，不再徘迴於十字路口，勇哉！

228屠殺、清鄉、戒嚴…既然台灣人不願承認被「光復」，又何來國慶日、光復節，老一輩的台灣人都深刻感受，那是台灣人被殖民的受難日，「殖民印記」卻成了舉國同慶的節日？「光復」真的很諷刺，盼下回國會過半，此殖民印記必除之 ，恢復519白恐紀念日。

為轉化雙十意涵，賴清德文告中以前進的力量，6大領先關鍵力應變全球變局，一刀剪斷讓台灣裹足不前的「中華纏腳布」而迎向世界， 上月他主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，在10分鐘的致詞中，僅1次提到：「今年（2025）是二次大戰「終戰」80周年」，並未提及國民黨8年抗日戰爭的歷史，顯然他有意與中華民國歷史脫鉤，當然拒絕被光復。

賴清德的苦心盼各部會能同步：陸委會駁中國2758號決議案，卻又「強調中華民國迄今114年從未被推翻過」；副總統蕭美琴讚揚蔣宋美齡於二戰時之於美、中關係的貢獻；而外交部、文化部、故宮官僚，見證百年「台灣文化」跨國合作展覽，2025歐洲「台灣文化年」，展示的卻是來自中國故宮的文化骨董，如清宮翠玉白菜、清明上河圖等等，將其所謂的百年從1925年北洋軍閥馮玉祥之於故宮算起，又連回「一中」，台灣文化在哪？

2025年，國立故宮博物院首度在捷克舉行特展，欲展現台灣文化。但展示的卻是來自中國故宮的文化骨董，如清宮翠玉白菜、清明上河圖。（故宮提供）

在中國對台政策，已經由「武力侵佔」，轉為「金錢收買」、「內部瓦解」，包括：弱化民心士氣與敵我意識、癱瘓政府機構、滲透媒體與教育體系時，台灣自當「脫中」以自強，雙十、光復要如何轉譯？未來又如何以「台灣史觀」取代「中國史觀」，文化與教育，應有長遠之計，賴清德的文告演說是宣示，民進黨及政府各部會當跟進。

歷史已擠壓出了台灣主體認同，然至今台灣人的「國家意象」還是很模糊。如今，美國駁斥中共的主權敘事 ，是為了防堵北京把台灣問題定義為「中國內政」，台灣當順勢而拚！莫再站在十字路口，「國慶日」、「光復節」是將台灣再鎖入一中，賴清德站穩台灣國家立場，毫不含糊，勇！落實「台灣史觀」！脫鉤中國，清晰「台灣國家意象 」！黨、政、民一起拚！

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

