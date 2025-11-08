自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》哪來國慶、光復？ 黨政民應與總統同步 脫鉤中國、深化台灣國家意象

2025/11/08 11:30

◎ 朱孟庠

中國國民黨以台灣人的國家認同，廉價交換了光復連假。果然是國共一家親，兩黨一起慶光復，一起宰制台灣，一起將台灣鎖入「一中框架」。

1947年228大屠殺後、清鄉、戒嚴，半世紀黑暗的殖民統治，國家機器宰制台灣人的生活點滴，談何光復？前總統蔡英文卸任時，公告的519白恐紀念日被取消了，再以「光復節」連回一中，然台灣人無感，傻傻地有假可放就好？唯一值得欣慰的是幣鈔將改版，孫中山不會在百元鈔票上，中國符碼除了一個。

總統賴清德的雙十文告演說已轉化「國慶」內涵，一句又一句的「台灣」，刻意跳出「中華框架」，弱化中華脈絡，強化「台灣是全體台灣人的台灣」，「一個確定的臺灣，將是不確定的世界，一股重要而且可靠的穩定力量」、「停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定 」。

總統賴清德的雙十文告演說中，一句又一句的「台灣」，跳出了「中華框架」。（資料照）總統賴清德的雙十文告演說中，一句又一句的「台灣」，跳出了「中華框架」。（資料照）

文告中賴清德提到「台灣」51次，提到中華民國僅2次，對比立法院長韓國瑜以「被去中化的戰爭機率，是隱形的堰塞湖」來恐嚇台灣人，試圖將台灣再鎖入一中，賴總統「脫中」之說用心良苦，清晰台灣國家意象，不再徘迴於十字路口，勇哉！

228屠殺、清鄉、戒嚴…既然台灣人不願承認被「光復」，又何來國慶日、光復節，老一輩的台灣人都深刻感受，那是台灣人被殖民的受難日，「殖民印記」卻成了舉國同慶的節日？「光復」真的很諷刺，盼下回國會過半，此殖民印記必除之 ，恢復519白恐紀念日。

為轉化雙十意涵，賴清德文告中以前進的力量，6大領先關鍵力應變全球變局，一刀剪斷讓台灣裹足不前的「中華纏腳布」而迎向世界， 上月他主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，在10分鐘的致詞中，僅1次提到：「今年（2025）是二次大戰「終戰」80周年」，並未提及國民黨8年抗日戰爭的歷史，顯然有意與中華民國歷史脫鉤，當然拒絕被光復。

賴清德的苦心盼各部會能同步：陸委會駁中國2758號決議案，卻又「強調中華民國迄今114年從未被推翻過」；副總統蕭美琴讚揚蔣宋美齡於二戰時之於美、中關係的貢獻；而外交部、文化部、故宮官僚，見證百年「台灣文化」跨國合作展覽，2025歐洲「台灣文化年」，展示的卻是來自中國故宮的文化骨董，如清宮翠玉白菜、清明上河圖等等，將其所謂的百年從1925年北洋軍閥馮玉祥之於故宮算起，又連回「一中」，台灣文化在哪？

2025年，國立故宮博物院首度在捷克舉行特展，欲展現台灣文化。但展示的卻是來自中國故宮的文化骨董，如清宮翠玉白菜、清明上河圖。（故宮提供）2025年，國立故宮博物院首度在捷克舉行特展，欲展現台灣文化。但展示的卻是來自中國故宮的文化骨董，如清宮翠玉白菜、清明上河圖。（故宮提供）

在中國對台政策，已經由「武力侵佔」，轉為「金錢收買」、「內部瓦解」，包括：弱化民心士氣與敵我意識、癱瘓政府機構、滲透媒體與教育體系時，台灣自當「脫中」以自強，雙十、光復要如何轉譯？未來又如何以「台灣史觀」取代「中國史觀」，文化與教育，應有長遠之計，賴清德的文告演說是宣示，民進黨及政府各部會當跟進。

歷史已擠壓出了台灣主體認同，然至今台灣人的「國家意象」還是很模糊。如今，美國駁斥中共的主權敘事 ，是為了防堵北京把台灣問題定義為「中國內政」，台灣當順勢而拚！莫再站在十字路口，「國慶日」、「光復節」是將台灣再鎖入一中，賴清德站穩台灣國家立場，毫不含糊，勇！落實「台灣史觀」！脫鉤中國，清晰「台灣國家意象 」！黨、政、民一起拚！

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書