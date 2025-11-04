自由電子報
評論 > 社群

沈榮欽國際視野》他們終於瞄準台灣的民主投票制度了

所有企圖以技術論證台灣實施「不在籍投票」的方法都搞錯重點，台灣現行的投開票制度是最能夠維持全國信任的制度。
沈榮欽 國際視野

2025/11/04 19:00

◎ 沈榮欽

為什麼從德國到加拿大、從南韓到菲律賓的國會議員，都讚美台灣的投開票制度？並不是因為他們都有的高科技，恰好是因為台灣選舉的低科技能夠體現投開票制度最重要的因素 —— 信任。

所有企圖以技術論證台灣實施「不在籍投票」的方法都搞錯重點，台灣現行的投開票制度是最能夠維持全國信任的制度。在中國國民黨獨裁的戒嚴年代，即使國民黨掌握了黨政軍團特與公教系統與買票文化，開票時還必須用「停電」的方式做票，正是因為台灣的低科技讓做票不易。

問題始終不是技術，台灣當天即投即開的方式，最可貴的地方在於全民信任。

2021 年 1 月 6 日，美國總統大選過後，國會正在認證選舉人團的投票結果，以確認拜登當選。支持川普的群眾闖入美國國會暴動，企圖阻止或延後國會的認證程序。

2023年1月8日，波索納洛支持者在總統大選後發動暴動，聚眾衝入巴西國會、總統府與最高法院，企圖改變選舉結果。

兩者的訴求都是選舉被偷，都認為對手操縱了投票機器，篡改了投票結果。這兩場暴動，也使得美國與巴西更加分裂，台灣不能步其後塵。

事實上，在去年的選舉後，柯文哲支持者同樣散播選舉舞弊的謠言，但是曾任投票所開票與監票員的白營支持者，立刻出面駁斥，甚至因此認清柯文哲陣營走火入魔，就是因為他們曾親身參與台灣的投開票，知道這些指控何其荒謬，終於最後並未釀成暴動。台灣人民多年來對於投開票的信任，正是守護民主的基石。如果硬要放棄一個難以舞弊的制度，對當下的台灣絕對弊大於利

當世界不少國家讚美台灣的當日投開票制度時，台灣卻有一群人打算走回頭路，推動不在籍投票。任何不在籍投票的方式，無論是郵寄或是電子投票，都會傷害這得之不易的信任，更不用說還有在旁虎視眈眈的中共，正企圖通過代理人傷害台灣的民主制度。

台灣的民主制度一直是中共的眼中釘，這讓中共的「華人不適合西方民主制度」的說詞不堪一擊。推動不在籍投票，正好可以和他們多年來對台灣宮廟、政黨、商人與社會團體的滲透結合，並藉由從免費旅遊到駭客攻擊等各種方式，不僅破壞台灣的民主制度，證實台灣不適合民主，還可以破壞台灣的制度信任，讓台灣更加分裂，沒有人比習近平更想這麼做了。

如果你對台灣的民主制度有一絲信任，如果你對台灣的土地有一絲疼惜，如果你對習近平滲透台灣有一絲不屑，我們就不該在此時推動不在籍投票，讓彼此分裂，令親痛仇快，這為的從來都不是為民進黨的利益（只要選輸的人都可能喊選舉不公），而是台灣的利益。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

