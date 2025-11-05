自由電子報
自由開講》建立台灣的海域意識體系 發展即時分析的「海洋態勢感知平台」

2025/11/05 11:30

◎ 饒瑞正

2025年11月1日，美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）與日本、澳洲、菲律賓四國國防部長在吉隆坡舉行會談，會中共同倡議深化「共享海域意識（Shared Maritime Domain Awareness, MDA）」合作，並宣示美方願與盟邦分享監測技術與情資，以強化印太地區的安全防衛。這項倡議顯示，海上資訊掌握已成為區域安全的核心要素，對台灣更具急迫意義。

美國戰爭部長赫格塞斯在吉隆坡與日、澳、菲三國國防部長會談時表示，美方願與盟邦分享監測技術與情資，以強化印太地區的安全防衛；圖中人物為美國戰爭部長赫格塞斯。（美聯社檔案照）美國戰爭部長赫格塞斯在吉隆坡與日、澳、菲三國國防部長會談時表示，美方願與盟邦分享監測技術與情資，以強化印太地區的安全防衛；圖中人物為美國戰爭部長赫格塞斯。（美聯社檔案照）

近年台灣周邊海域接連發生海底電纜被破壞、非法船舶闖入及能源輸送管線受威脅等事件，暴露出我國在海上監測與資料整合上的結構性弱點。雖然政府近年強調「海洋國家」的戰略定位，但我們對海洋活動的即時掌握仍零散於不同部會，缺乏統一指揮與跨域整合。這使台灣在灰色地帶威脅與突發事件前，難以迅速掌握態勢並作出精準決策。

海域意識（Maritime Domain Awareness）不僅是軍事監控，更是一種融合安全、科技與治理的綜合能力。它涉及衛星遙測、AIS船舶識別、雷達監控、海象預警及AI資料分析等多層資料融合，以即時掌握海域中「誰在做什麼？」、「是否對國安有威脅？」。美、日、澳、菲推動的MDA分享機制，不只是軍事聯防，更是跨政府與產業的資訊共享工程。

台灣若要自立於區域安全體系，必須儘速建立屬於自己的國家級MDA中心。

該中心可由海洋委員會統籌，結合海巡署、交通部航港局、國防部與交通部氣象署的資料資源，發展可即時分析的「海洋態勢感知平台」。此外，應制訂專法，明確規範海域資訊的蒐集、共享與保密層級，讓民間學研單位與公部門共同合作，形成「海上資訊共同體」。

立法院經濟委員會10月30日初審通過，故意破壞海底電纜者，最高可處7年以下有期徒刑。（圖取自海巡署網站）立法院經濟委員會10月30日初審通過，故意破壞海底電纜者，最高可處7年以下有期徒刑。（圖取自海巡署網站）

在科技面上，政府應投資衛星影像與AI影像辨識，並建立與國際盟友的資料交換介面。

透過與美、日、澳、菲等國的MDA資訊鏈接，台灣不僅能提升預警反應時間，更能在國際聯防網中扮演可信賴的關鍵角色

台灣是海洋國家，也是能源與通訊命脈高度依賴海底設施的島嶼。建立海域意識體系，不是軍事對抗，而是為和平與安全奠定資訊優勢的根基。掌握海洋，我們才能守護主權、維持穩定，並確保「實力帶來和平」。

（作者為國立臺灣海洋大學海洋法律研究所教授）

