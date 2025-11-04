自由開講》敢於被討厭的改革者：吳音寧與台灣的政治習慣

◎ 劉哲廷

在台灣，做事的人常常比說話的人更容易被攻擊。吳音寧的名字再次出現在新聞裡，還沒走進董事會，社會就先展開審判。她被農業部推派為台灣肥料公司（以下簡稱台肥公司）董事長代表，引起爭議。熟悉的劇本再度上演：一個人還沒開始工作，就被定義成「酬庸」。這種反應不是來自對政策的關心，而是一種慣性──我們早已習慣先懷疑，而非先了解。

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將接任台肥董座。（資料照）

六年前，她在北農推動改革，要求公開獎金、建立檢驗制度、確保蔬果安全。那些本應屬於「制度透明」的基本動作，卻被解讀為冒犯。她的性別、語氣、學歷、出身，成了批評的理由。輿論不談政策，只談「她是誰」。台灣政治的殘酷處在於：比起專業，人們更在意符號。吳音寧成了一個「不該存在」的符號──女性、農村出身、拒絕妥協、沒有權貴背景。這些特質足以讓她在體制裡被標記成異類。

請繼續往下閱讀...

批評者指控她「沒有企業經驗」，卻忘了台肥長期由政府代表出任董事長，歷任多為政治或行政出身。標準從來不是固定的，而是依人而變。她的任命之所以被放大，不是因為違例，而是因為社會仍無法接受「不屬於圈內的人」掌權。那些罵她的人或許無法清楚說出台肥的業務範圍，但對「她不該在那裡」的情緒，卻有一致的共識。

吳音寧的經驗並不空白。她長年參與農民運動，理解基層農業結構與銷售鏈的矛盾。她的專業不是來自董事會，而是從田裡學來的。台肥身為國營企業，其實最需要的正是這樣的理解：如何在能源轉型與糧食安全之間取得平衡，如何讓化學肥料走向永續生產。這些問題不能靠公關思維解決，而需要懂得農業生態與制度細節的人。

台肥身為國營企業，需要了解如何在能源轉型與糧食安全之間取得平衡、如何讓化學肥料走向永續生產；圖為台肥公司苗栗廠。（資料照）

但台灣的政治文化長期以來對女性領導者有著不成文的規範。她們必須「溫柔地改革」，必須「有禮貌地反抗」。當她太直接、太堅定，社會就會感到不安。對男性而言，強硬是魄力；對女性而言，強硬是失態。吳音寧被罵的理由，從來不只是政治，而是一種根深蒂固的性別秩序。她不按劇本說話，也不願在權力面前表演可愛，這種誠實在體制內最容易被排斥。

更可怕的是，我們已經習慣這種排斥。任何被媒體攻擊過的人，都難以再回到公共體系。社會不給人第二次機會，卻容許謊言一再重演。當我們用印象取代評價，用情緒取代檢驗，公共治理便淪為表演：誰懂得迎合，誰就能留在台上。這樣的政治環境，最後只會趕走真正願意改變的人。

如今，吳音寧要面對的不只是經營挑戰，更是集體的記憶審判。人們記得她被罵的樣子，卻忘了她做過什麼。她說過：「不論在哪個位置，我都會認真做事。」這句話聽起來平淡，但在政治環境裡，反而成了一種罕見的堅持。

吳音寧（左）被罵的理由，從來不只是政治，而是一種根深蒂固的性別秩序。如今，人們只記得她被罵的樣子，卻忘了她做過什麼。（資料照）

也許社會該重新思考：我們希望什麼樣的人去管理公共資源？是那些懂得權謀的老手，還是那些還願意相信理想的人？如果我們始終選擇後者，就不該對誠實的人吝嗇信任。

（作者為詩人、自由工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法