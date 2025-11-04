自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

矢板明夫觀點》高市秀與林信義合照 中共氣炸了！

日本首相高市早苗在社群平台X公開與行政院副院長林信義的合照，表示希望深化日台合作，並稱林為「台灣總統府資政」，此舉立刻引發中國強烈反彈。
矢板明夫

矢板明夫

2025/11/04 14:00

◎ 矢板明夫

這次亞太經濟合作會議（APEC）落幕後，日本首相高市早苗與前行政院副院長林信義的短暫會面，在國際舞台上掀起了不小的外交風波高市在社群平台X公開兩人合照，表示希望深化日台合作，並稱林信義為「台灣總統府資政」，此舉立刻引發中國強烈反彈。中方指責這嚴重違背了「一個中國原則」及中日間的政治文件精神，並向日本提出「嚴正交涉」，批評高市「向台獨勢力發出錯誤訊號」

日本首相高市早苗在社群平台X秀出與前行政院副院長林信義的合照。（圖擷取自X@takaichi_sanae）日本首相高市早苗在社群平台X秀出與前行政院副院長林信義的合照。（圖擷取自X@takaichi_sanae）

然而，從日本的角度來看，高市與台灣代表會面，本屬國際會議中常見的交流，卻因日中關係敏感而被放大。尤其是這場會面發生在高市與習近平會談之後，讓北京認為高市有意挑釁。更讓中方不滿的是，高市主動在社群上高調宣傳，強調台灣是「珍貴的朋友與重要夥伴」，被視為公開挑戰中國底線

據日方外交消息人士透露，高市就任首相時並未收到習近平的賀電，顯示中國對高市的態度冷淡。此次APEC原本中國不願安排日中首腦會談，但在美國總統川普訪日、美日高調友好互動後，中方突然改變態度，主動促成會談。這被解讀為中國在美日關係愈趨緊密下，不得不重視高市政權

中國在美日關係日益緊密下，不得不重視高市政權。（圖取自路透，本報合成）中國在美日關係日益緊密下，不得不重視高市政權。（圖取自路透，本報合成）

在與習近平會面時，高市並未迴避敏感議題，直接提及中國國內反日情緒，以及日本公民在中國被拘押等問題，對香港、新疆的現狀表示關心，同時，也表達了對中國在南海進行擴張活動的擔憂。這讓習近平頗感難堪。

儘管中方態度強硬，但日本國內保守派普遍認為，高市此行展現了堅定的自主意志和外交手腕，提升了日本的國際形象。

總體而言，這場短暫會面不僅反映了日中台關係的微妙變化，也象徵著在高市首相的領導下，日本外交正朝向更自主、更有自信的方向邁進。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書