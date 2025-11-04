矢板明夫觀點》高市秀與林信義合照 中共氣炸了！

日本首相高市早苗在社群平台X公開與行政院副院長林信義的合照，表示希望深化日台合作，並稱林為「台灣總統府資政」，此舉立刻引發中國強烈反彈。

◎ 矢板明夫

這次亞太經濟合作會議（APEC）落幕後，日本首相高市早苗與前行政院副院長林信義的短暫會面，在國際舞台上掀起了不小的外交風波。高市在社群平台X公開兩人合照，表示希望深化日台合作，並稱林信義為「台灣總統府資政」，此舉立刻引發中國強烈反彈。中方指責這嚴重違背了「一個中國原則」及中日間的政治文件精神，並向日本提出「嚴正交涉」，批評高市「向台獨勢力發出錯誤訊號」。

日本首相高市早苗在社群平台X秀出與前行政院副院長林信義的合照。（圖擷取自X@takaichi_sanae）

然而，從日本的角度來看，高市與台灣代表會面，本屬國際會議中常見的交流，卻因日中關係敏感而被放大。尤其是這場會面發生在高市與習近平會談之後，讓北京認為高市有意挑釁。更讓中方不滿的是，高市主動在社群上高調宣傳，強調台灣是「珍貴的朋友與重要夥伴」，被視為公開挑戰中國底線。

據日方外交消息人士透露，高市就任首相時並未收到習近平的賀電，顯示中國對高市的態度冷淡。此次APEC原本中國不願安排日中首腦會談，但在美國總統川普訪日、美日高調友好互動後，中方突然改變態度，主動促成會談。這被解讀為中國在美日關係愈趨緊密下，不得不重視高市政權。

中國在美日關係日益緊密下，不得不重視高市政權。（圖取自路透，本報合成）

在與習近平會面時，高市並未迴避敏感議題，直接提及中國國內反日情緒，以及日本公民在中國被拘押等問題，對香港、新疆的現狀表示關心，同時，也表達了對中國在南海進行擴張活動的擔憂。這讓習近平頗感難堪。

儘管中方態度強硬，但日本國內保守派普遍認為，高市此行展現了堅定的自主意志和外交手腕，提升了日本的國際形象。

總體而言，這場短暫會面不僅反映了日中台關係的微妙變化，也象徵著在高市首相的領導下，日本外交正朝向更自主、更有自信的方向邁進。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

