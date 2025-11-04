自由開講》藥品差額負擔與品牌學名藥政策 有助台灣藥業與供應鏈健全發展

◎ 張博勝

近來「藥品差額負擔」議題再度引發社會熱議。衛福部長石崇良擔憂差額負擔不利學名藥發展，前健保局總經理張鴻仁主張修法建立制度以正本清源，康照洲理事長與黃金舜國策顧問則倡議差額負擔有助雙贏。

本會在10/02針對差額負擔制度舉辦產官學研討會，會中有以下建議：

1.差額負擔代表品牌價值而非藥品品質差異，實施前應加強宣導以避免醫療階級誤解。

2.醫院應至少提供一項不需差額的品項。

3.各品牌價格與資訊應公開透明，確保醫病資訊對等。

4.建議以試辦計畫為先，並持續檢討修正。

仍待釐清的議題包括：醫院進價、健保給付價與品牌定價的機制；藥價差是否能藉差額負擔有效控制；適用藥品類別與分組方式；差額上限的設計；以及實施前應擴大醫院與病友團體的參與凝聚共識。

值得注意的是，差額負擔制度的核心並非區分「原廠藥」與「學名藥」，而是「品牌價值」的選擇。所以品牌學名藥如國內知名藥廠中化、永信、生達等也可依自身的品牌力加入差額負擔，品牌信任的建立需長期投資與穩定品質，而非以削價競爭為導向。參考實施差額負擔的加、德、澳、日等先進國家，學名藥的使用皆高達該成份的七成以上，若以台灣現有自費的藥品如普拿疼、威而鋼為例，學名藥佔比也是類似的結果，顯示民眾會依療效、副作用與可負擔性自主選擇。

在醫病共享決策的時代，導入部分市場機制，不僅可讓醫師與病患在療效、副作用與可負擔性上充分討論，也能促進多品牌共存與市場競爭，進而促進醫療可近性、病人選擇權與健保永續三方共贏的局面。

在學名藥發展上，第一、現行的三同制度使過專利的原廠藥與學名藥同價，所以鼓勵學名藥使用並無法減少健保藥費支出，第二、即使原廠藥不存在，在醫院無法多元品牌並存以及藥價差補醫院點值不足的利潤競爭下，也造成同成分學名藥之間的削價競爭，最後導致藥廠無利可圖，使得價廉物美的產品退出市場，供應鏈韌性也無法建立；第三、國內市場有限，若僅在本地爭奪有限的健保用藥空間，難以形成規模經濟，導致國內藥廠用不起國內自製的原料藥。

唯有擴大外銷市場、提高產能利用率，才能強化國產藥品供應韌性與品牌競爭力，試想台積電若只有國內市場能形成現今台灣半導體韌性供應鏈的護國神山嗎？呼籲政府應在政策上協助國產製藥廠在建立品牌力及成本上能夠與國外學名藥廠競爭拓展國際市場。

整體而言，差額負擔制度是有機會成為兼顧病人選擇權、促進產業發展與健保永續的新方向。而學名藥政策則需從價格競爭轉向品牌價值與國際化發展，兩者若能並行推動，將有助於台灣藥業與供應鏈的長期健全發展。

（作者為台灣藥品行銷暨管理協會理事長）

