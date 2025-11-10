自由開講》台歐無人機合作 成為地緣戰略與供應鏈轉型的新篇章

◎ 楊聰榮

2025年，台灣與歐洲在非無人機領域的合作進入快速發展階段；示意圖。（資料照）

2025年，隨著國際局勢動盪與科技軍備競賽升溫，台灣與歐洲在無人機領域的合作進入高速發展階段。這不只是技術交流，更涉及「非中國供應鏈」重建與歐洲防務自主的雙重戰略意圖。

俄烏戰爭持續、中國軍事威脅升高，加上北約與歐盟國家紛紛提高軍費的趨勢，使歐洲亟需尋求可靠的非中國來源。台灣憑藉高科技、電子與製造實力，成為歐洲重要的新夥伴。本文從歷史脈絡、當前進展、戰略意義、挑戰與未來展望五個面向，探討這波合作的深層意涵。

台歐合作歷史脈絡

台歐無人機合作並非一夕之間萌生，而是受美中科技對抗與俄烏戰爭催化之下逐步演進。早期歐洲對與台灣的防衛科技合作向來謹慎，擔心引發中國的外交反制。過去法國出售幻象戰機給台灣後即遭北京施壓。俄烏開戰後，歐洲開始正視無人機在戰場上的戰略價值，中東歐國家如波蘭、捷克、立陶宛最早與台灣展開接觸。

台歐無人機合作並非一夕之間萌生，而是受美中科技對抗與俄烏戰爭催化之下逐步演進；示意圖。（美聯社檔案照）

最初的合作以象徵性與低階應用為主。2021年台灣捐贈給立陶宛十架警用無人機與科技毯，為後續合作奠下基礎。隨著時間推進與需求上升，2023年台灣與法國簽訂偵察型無人機技術合作協議，合作層次明顯提升。2024年至2025年間成為關鍵轉折，台灣成立「臺灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」，協助本地廠商拓展國際市場。2025年歐洲業者在台北航太防務展的出席比例顯著增加，德國、捷克、義大利等代表團首次公開參展，顯示歐洲從觀望轉為積極參與。這也與歐盟晶片法案及歐洲防衛自主的政策目標相互呼應。

當前的實務進展

2025年台歐無人機合作已從理念走向實務，涵蓋出口、聯合研發與供應鏈整合。根據科技、民主與社會研究中心（DSET）觀察，台灣對歐洲的無人機出口在2025年上半年大幅成長。至七月，出口量已超過2萬6千架，為前一年同期的七倍。波蘭占比約六成，是最主要買家。這反映歐洲在戰場與監偵用途上對低成本無人機的強烈需求。

在關鍵合作面向，美國宇航環境公司（AeroVironment）與中科院（NCSIST）在2025年簽署合作備忘錄，聚焦垂直起降無人機的維護與自主軟體開發，並透過技術移轉協助台灣建立在地支援能力。

根據路透社報導，2025年台北航太展上，歐洲企業如空中巴士首次攜Flexrotor無人機參展，象徵歐洲願與台灣開啟實質合作。台灣同時與歐洲企業洽談戰術整合與品質驗證事宜，促進技術互補與標準對接。

在軟體與標準化領域，台灣持續提升系統自主能力。中科院與德國與美國合資的Auterion公司合作，引進烏克蘭戰場實證的控制與導航技術，進一步強化台灣無人機系統的韌性與自動化水準。不過，目前多數台灣無人機輸歐仍透過私人報關，尚未納入歐洲正式防務採購體系，這將是未來深化合作的重要課題。

台灣國內也同步推動「五萬架無人機計畫」，打造模組化、低成本與可消耗型的生產生態。若能結合歐洲在品質驗證與認證制度上的經驗，台灣無人機有機會從代工供應者轉型為創新核心。

戰略意義遠非簡單的貿易

台歐無人機合作的戰略意義，遠超過單純的貿易或產業合作。它首先體現台灣推動「非中國供應鏈」的成果。歐洲軍事現代化必須脫離對中國零組件的依賴，而台灣提供了可信賴且具技術含量的替代方案。若未來台積電在歐洲生產軍用晶片，或台灣企業納入歐洲軍用供應鏈，將強化台灣的戰略地位。

對歐洲而言，與台灣的技術結盟可強化自主防衛與快速部署能力。這種合作不僅有助歐洲減少戰略依賴，也讓中東歐國家能在國防科技上取得更多自主性。對台灣而言，這同樣是一種威懾策略。若能在ISR（情報、監視與偵察）、精準打擊與電子戰領域深化合作，將有助於形成多層防禦架構，強化印太安全網絡，並回應中國的軍事壓力。

若未來台積電在歐洲生產軍用晶片，或台灣企業納入歐洲軍用供應鏈，將強化台灣的戰略地位。（路透檔案照）

中國施壓、產能及預算的多方挑戰

然而這樣的合作也面臨挑戰與風險。中國可能以經濟、外交或軍事手段施壓，對參與的歐洲企業進行報復，甚至限制關鍵原料出口。供應鏈的集中性也是一大隱憂，若台灣因衝突導致產能中斷，歐洲將遭受嚴重影響。歐洲內部也面臨政治與預算壓力，一些國家對軍費提升仍有保留態度。再加上台灣與歐洲在防務採購程序、出口認證與產品規範上差異明顯，若無制度化的合作框架，仍難長久。

在政策整合與資源分配上，台灣也需要面對國防預算壓力與產業能量不足的挑戰。若無持續投資與法制支持，無法長期支撐龐大的研發與生產計畫。同時，雙方必須建立技術安全防護，避免關鍵技術外洩或被惡意利用。

未來展望

展望未來，台歐無人機合作若能從單一專案走向系統性生態，將可能形成跨國防務產業鏈。台灣可專注於關鍵元件、AI演算法與軟體設計，歐洲則可提供驗證、市場與戰場整合。雙方可建立共同基金或研發平台，推動AI自主飛行、電子防護與綠能動力等新領域。若能在2030年前落實制度化合作，台灣將從單純的供應者轉型為創新樞紐，歐洲也能減少對中國依賴，形成民主國家防務科技的新典範。

「台歐合作制度化」若能在2030年前落實，歐洲就能減少對中國依賴，形成民主國家防務科技的新典範；示意圖。（歐新社檔案照）

整體而言，2025年是台歐無人機合作的關鍵元年。簽署的備忘錄、出口數量的提升與技術整合的擴大，顯示非中國供應鏈策略已逐步落地。真正的考驗在於如何深化信任、穩定供應並建立制度化機制。唯有如此，這場跨洲合作才能長遠發展，讓台灣與歐洲在地緣政治與科技安全的交會點上，共同創造持久的戰略夥伴關係。

（作者為台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

