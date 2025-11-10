自由電子報
評論 > 投書

自由開講》台歐無人機合作 成為地緣戰略與供應鏈轉型的新篇章

2025/11/10 20:00

◎ 楊聰榮

2025年，台灣與歐洲在非無人機領域的合作進入快速發展階段；示意圖。（資料照）2025年，台灣與歐洲在非無人機領域的合作進入快速發展階段；示意圖。（資料照）

2025年，隨著國際局勢動盪與科技軍備競賽升溫，台灣與歐洲在無人機領域的合作進入高速發展階段。這不只是技術交流，更涉及「非中國供應鏈」重建歐洲防務自主的雙重戰略意圖。

俄烏戰爭持續、中國軍事威脅升高，加上北約與歐盟國家紛紛提高軍費的趨勢，使歐洲亟需尋求可靠的非中國來源。台灣憑藉高科技、電子與製造實力，成為歐洲重要的新夥伴。本文從歷史脈絡、當前進展、戰略意義、挑戰與未來展望五個面向，探討這波合作的深層意涵。

台歐合作歷史脈絡

台歐無人機合作並非一夕之間萌生，而是受美中科技對抗與俄烏戰爭催化之下逐步演進。早期歐洲對與台灣的防衛科技合作向來謹慎，擔心引發中國的外交反制。過去法國出售幻象戰機給台灣後即遭北京施壓。俄烏開戰後，歐洲開始正視無人機在戰場上的戰略價值，中東歐國家如波蘭、捷克、立陶宛最早與台灣展開接觸。

台歐無人機合作並非一夕之間萌生，而是受美中科技對抗與俄烏戰爭催化之下逐步演進；示意圖。（美聯社檔案照）台歐無人機合作並非一夕之間萌生，而是受美中科技對抗與俄烏戰爭催化之下逐步演進；示意圖。（美聯社檔案照）

最初的合作以象徵性與低階應用為主。2021年台灣捐贈給立陶宛十架警用無人機與科技毯，為後續合作奠下基礎。隨著時間推進與需求上升，2023年台灣與法國簽訂偵察型無人機技術合作協議，合作層次明顯提升。2024年至2025年間成為關鍵轉折，台灣成立「臺灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」，協助本地廠商拓展國際市場。2025年歐洲業者在台北航太防務展的出席比例顯著增加，德國、捷克、義大利等代表團首次公開參展，顯示歐洲從觀望轉為積極參與。這也與歐盟晶片法案歐洲防衛自主的政策目標相互呼應。

當前的實務進展

2025年台歐無人機合作已從理念走向實務，涵蓋出口、聯合研發與供應鏈整合。根據科技、民主與社會研究中心（DSET）觀察，台灣對歐洲的無人機出口在2025年上半年大幅成長。至七月，出口量已超過2萬6千架，為前一年同期的七倍。波蘭占比約六成，是最主要買家。這反映歐洲在戰場與監偵用途上對低成本無人機的強烈需求。

在關鍵合作面向，美國宇航環境公司（AeroVironment）與中科院（NCSIST）在2025年簽署合作備忘錄，聚焦垂直起降無人機的維護與自主軟體開發，並透過技術移轉協助台灣建立在地支援能力。

根據路透社報導，2025年台北航太展上，歐洲企業如空中巴士首次攜Flexrotor無人機參展，象徵歐洲願與台灣開啟實質合作。台灣同時與歐洲企業洽談戰術整合品質驗證事宜，促進技術互補與標準對接。

在軟體與標準化領域，台灣持續提升系統自主能力。中科院與德國與美國合資的Auterion公司合作，引進烏克蘭戰場實證的控制與導航技術，進一步強化台灣無人機系統的韌性與自動化水準。不過，目前多數台灣無人機輸歐仍透過私人報關，尚未納入歐洲正式防務採購體系，這將是未來深化合作的重要課題。

台灣國內也同步推動「五萬架無人機計畫」，打造模組化、低成本與可消耗型的生產生態。若能結合歐洲在品質驗證與認證制度上的經驗，台灣無人機有機會從代工供應者轉型為創新核心。

戰略意義遠非簡單的貿易

台歐無人機合作的戰略意義，遠超過單純的貿易或產業合作。它首先體現台灣推動「非中國供應鏈」的成果歐洲軍事現代化必須脫離對中國零組件的依賴，而台灣提供了可信賴且具技術含量的替代方案。若未來台積電在歐洲生產軍用晶片，或台灣企業納入歐洲軍用供應鏈，將強化台灣的戰略地位。

對歐洲而言，與台灣的技術結盟可強化自主防衛與快速部署能力這種合作不僅有助歐洲減少戰略依賴，也讓中東歐國家能在國防科技上取得更多自主性。對台灣而言，這同樣是一種威懾策略。若能在ISR（情報、監視與偵察）、精準打擊與電子戰領域深化合作，將有助於形成多層防禦架構，強化印太安全網絡，並回應中國的軍事壓力。

若未來台積電在歐洲生產軍用晶片，或台灣企業納入歐洲軍用供應鏈，將強化台灣的戰略地位。（路透檔案照）若未來台積電在歐洲生產軍用晶片，或台灣企業納入歐洲軍用供應鏈，將強化台灣的戰略地位。（路透檔案照）

中國施壓、產能及預算的多方挑戰

然而這樣的合作也面臨挑戰與風險。中國可能以經濟、外交或軍事手段施壓，對參與的歐洲企業進行報復，甚至限制關鍵原料出口。供應鏈的集中性也是一大隱憂，若台灣因衝突導致產能中斷，歐洲將遭受嚴重影響。歐洲內部也面臨政治與預算壓力，一些國家對軍費提升仍有保留態度。再加上台灣與歐洲在防務採購程序、出口認證與產品規範上差異明顯，若無制度化的合作框架，仍難長久

在政策整合與資源分配上，台灣也需要面對國防預算壓力與產業能量不足的挑戰。若無持續投資與法制支持，無法長期支撐龐大的研發與生產計畫。同時，雙方必須建立技術安全防護，避免關鍵技術外洩或被惡意利用

未來展望

展望未來，台歐無人機合作若能從單一專案走向系統性生態，將可能形成跨國防務產業鏈。台灣可專注於關鍵元件、AI演算法與軟體設計，歐洲則可提供驗證、市場與戰場整合。雙方可建立共同基金或研發平台，推動AI自主飛行、電子防護與綠能動力等新領域。若能在2030年前落實制度化合作，台灣將從單純的供應者轉型為創新樞紐，歐洲也能減少對中國依賴，形成民主國家防務科技的新典範。

「台歐合作制度化」若能在2030年前落實，歐洲就能減少對中國依賴，形成民主國家防務科技的新典範；示意圖。（歐新社檔案照）「台歐合作制度化」若能在2030年前落實，歐洲就能減少對中國依賴，形成民主國家防務科技的新典範；示意圖。（歐新社檔案照）

整體而言，2025年是台歐無人機合作的關鍵元年。簽署的備忘錄、出口數量的提升與技術整合的擴大，顯示非中國供應鏈策略已逐步落地真正的考驗在於如何深化信任、穩定供應並建立制度化機制。唯有如此，這場跨洲合作才能長遠發展，讓台灣與歐洲在地緣政治與科技安全的交會點上，共同創造持久的戰略夥伴關係。

（作者為台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

（作者為台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

