自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》長榮航空的制度革命：管理紀律與員工健康的新平衡

2025/11/11 16:10

◎ Bryant

長榮航空在面對近期空服員請假與勞動爭議後，於10月31日正式公布《2026年度績效評核標準》，全面放寬請假制度與考核方式。

若仔細審視長榮航空公布的新制度與一系列改善措施，不難發現其處置的細膩與誠意。不僅對外界質疑的各項論點逐一具體回應，也秉持航空專業精神，針對過去外界較陌生的機組安全與醫療支援機制，多處細節皆完成實質調整

長榮航空於10月31日正式公布《2026年度績效評核標準》，全面放寬請假制度與考核方式。（資料照）長榮航空於10月31日正式公布《2026年度績效評核標準》，全面放寬請假制度與考核方式。（資料照）

請假制度大改革，業界龍頭樹立典範

這次改革的關鍵，在於長榮航空不再將「請假」單純視為勤惰問題，而是從制度面落實、納入「保障組員健康」的彈性設計

過去航空業普遍以嚴格的考績制度維持人力調度穩定，但也容易導致員工在身體不適時不敢請假。長榮航空此次宣布，空服員全年病假裕度高達18天，也就是說，請假18天不會影響績效，請假0-17天則可以獲得績效加分。

請假裕度放寬，將「扣分制」轉為「加分制」，既改善請假機制、降低向上級告假的心理負擔，也維持公平性，讓出勤表現優異的組員仍能獲得獎勵。

有一處小細節尤其值得注意：新制度中請假0–3天即可獲得最高15分加分。這代表即便是想追求「全勤獎」的工作狂，也能有請假3天的健康彈性，避免過度逞強。

此外，長榮航空也取消「依班表出勤」的考核項目，以及旺日、旺旺日（跨年與春節）臨時請假加重扣分的規定。這項調整展現出前所未有的誠意，讓重視工作與生活平衡的組員，得以從「工作至上」的台灣職場文化中解放。

更重要的是，公司並未止於考核調整。長榮航空宣布，已經全面公開外站就醫聯絡資訊強化事務長與副事務長即時解除任務機制安排解除任務的不適組員以乘客身分返國同班組員加發缺員津貼等。

長榮航空的新政，顯示管理層積極將「照顧」制度化，而且積極進行教育宣導，避免過去「救護車不用自費」資訊落差造成延誤就醫的憾事再度發生

這種制度層級的安全文化改革，比任何口號都更具說服力。當一間國際大企業願意承認制度有改進空間，並在短短20天內完成制度修正、實施新版教育訓練，這其實是非常罕見的速度與誠意。

長榮航空孫姓空服員抱病上班不幸病逝，引發社會抨擊長榮航空。長榮航空10月17日由總經理孫嘉明帶領一級主管鞠躬致歉。（資料照）長榮航空孫姓空服員抱病上班不幸病逝，引發社會抨擊長榮航空。長榮航空10月17日由總經理孫嘉明帶領一級主管鞠躬致歉。（資料照）

危機中的管理韌性

長榮航空創辦人張榮發先生曾分享過一段往事：早年派遣空服員赴全日空受訓時，曾因程序誤會導致學員被要求自費購票登機。全日空會長得知後，多次向張榮發先生道歉。

這個故事提醒我們——制度不完美並不可怕。航空產業的複雜度居各行業之冠。如何在問題出現後即時調整，並長期維持安全與品質，正是企業治理的試金石。

從更宏觀的角度來看，長榮這次的做法也為整個航空產業樹立了新的參考點

疫情過後，航空市場逐步回暖，但業績成長自然對管理制度帶來新挑戰。此外，令全球困擾的極端氣候，也造成航空突發事件增加，無形中增加航空業勞工的壓力與疲憊。

確保航班穩定、提供完美服務品質，降低員工身心健康風險，在這之間如何取得平衡？這是所有航空公司的課題。當這次不幸事件發生在長榮航空，他們選擇以制度創新回應社會關注，顯示企業不迴避問題，而是以具體行動修補信任。

大約40年前台灣航空業開放民營以來，長榮航空的員工福利、服務品質、營運表現一直是市場上的佼佼者。長榮航空成立之初，就與全日空建立培訓機制，複製日式空中服務體驗。但高度嚴謹、重視階層穩定的日式制度，也讓長榮航空過去被外界畏稱「軍事化管理」。所以當長榮航空大刀闊斧進行改革，我們也應該看到這背後的社會意義。

已故長榮集團前總裁張榮發。（資料照）已故長榮集團前總裁張榮發。（資料照）

長榮航空的實踐，推動整體社會進步

當一間企業願意在輿論壓力中展現管理韌性，它其實是在提升台灣整體勞動文化的層次。

過去「請假會被扣分」的觀念，體現的是效率優先成本導向的舊式管理邏輯——這種源於泰勒（Frederick W. Taylor）「科學管理」的思維，在全球企業文化中根深蒂固。然而，它往往以犧牲勞工健康為代價。

如今長榮航空以明確條文扭轉這個邏輯，傳遞的是「員工健康是企業責任、組員休息是飛行安全」的新價值。

這樣的改變，不僅對空服員，對其他高壓服務業也有借鏡意義。當然，改革不可能一蹴可幾。制度的落實還需要時間與持續檢討。但這次長榮主動傾聽、快速修正、透明公布的態度，已經讓社會看到企業治理成熟化的樣貌。從危機中展現學習力，這正是企業永續的核心競爭力。

長榮航空這次的改革，讓人看到台灣企業在面對輿論與勞動議題時，能以制度改革為核心，而非扭捏遮掩、迴避問題。希望長榮航空的這份勇氣與專業，能長久保持下去，成為台灣企業治理文化中，新的起飛標準。

針對長榮航空孫姓空服員抱病上班不幸病逝一事，勞動部長洪申翰10月29日於立院受訪時表示，已展開勞工「病假權」法制化研議。針對長榮航空孫姓空服員抱病上班不幸病逝一事，勞動部長洪申翰10月29日於立院受訪時表示，已展開勞工「病假權」法制化研議。

（作者為產業研究與市場策略分析師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書