名家分享～張育萌》關鍵時刻擾防疫 「 盧」莽的自走砲！

10月31日一早，陸軍第十軍團80位官兵抵達台中梧棲養豬場強力清消。原本預計11月3日要環境採檢，結果，台中市府11月2日又私下派人去梧棲豬場消毒，而且完全沒跟災變中心講。這樣一搞，3日就算採樣，檢出陰性也難保是不是偽陰性。

◎ 張育萌

防疫最後關鍵時期，台中市府隱瞞指揮官杜文珍（左）被抓包。（資料照）

最後關鍵時期，台中市府隱瞞指揮官被抓包——盧秀燕根本是最魯莽的自走砲。

中央清完待採檢 中市府竟擅闖

中央災變中心宣布，接下來進入最關鍵5天。

台中市府判斷，梧棲養豬場的髒亂情況遠遠超過預期，上週聯繫陸軍第十軍團增援。10月31日一早8點20分，80位官兵抵達現場強力清消。

國防部調派大量人力，58砲指部和36化學兵群支援。發現豬場排泄物和汙水已經凝結成層，地板上污垢厚達10公分。耗費24小時，清潔刮除污泥層後，全面嚴密消毒。

消毒後，必須等消毒劑與環境交互作用，並等藥劑乾了之後，才能再採樣，確認環境是不是真的沒有病毒。否則，如果在還有藥劑的情況下採樣，可能會檢驗出偽陰性。

10月31日清消終於完成，原本預計11月3日要環境採檢。

結果，台中市府不知道發了什麼瘋。

台中市府11月2日又私下派人去梧棲豬場消毒——而且完全沒跟災變中心講。

台中市府這樣一亂搞，3日到底能不能採檢，現在也不知道。因為3日就算採樣，檢出陰性也難保是不是偽陰性。

11月2日，台中市府私下派人去梧棲豬場消毒，且完全沒跟災變中心講。（台中市政府提供）

最離譜的是，中央特地進駐台中，直接設前進應變所，就是想要直接協助台中市府。每天早上8點30分，中央都直接跟台中市府開會，討論清潔消毒工作。

結果，2日工作會議上，台中市府隱瞞私下消毒的事，不讓指揮官杜文珍知道。

下午，杜文珍指揮官在災變中心主動問市府，才知道他們私下進場消毒。

真的快昏倒。

現在中央直接封鎖梧棲豬場，不讓任何人進出。連台中市府也不准進入。

好事盧秀燕出面 出事基層扛

台中市府胡搞之後，又用一貫的手法，把問題推給基層。

2日傍晚，市府鬼扯說會在採樣前夕又擅自消毒，是因為「動保處鄭姓人員誤解組長指令」，所以才「逕自進入案例場清消」。

我的老天呀，在最關鍵的倒數5天，還可以有市府人員「誤解指令」，隨便跑進豬場？

台中市府已經不是螺絲掉滿地，根本就是一台失速列車。最該冷靜、最該精準作戰的時候，市府第一道命令就是製造混亂。

什麼叫魯莽？盧秀燕市府就是最魯莽的自走砲啦！

現在，市府把錯通通推給第一線人員，說要對這位鄭姓人員「祭出最嚴格處分」。

這就是台中文化——有錯都是基層挨罰，好事都給盧媽媽。

台中市府回應，之所以會在採樣前夕（2日）又擅自消毒，是因為「動保處鄭姓人員誤解組長指令」。（取自貼文）

（作者是世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書

