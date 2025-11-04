自由開講》從蔡璧名、吳瑞北到管中閔 看真話與權力的對照

◎ 蕭錫惠

蔡璧名（左）講真話被圍剿，吳瑞北（右）說公道話被排擠，而管中閔（中）卻安然無恙。（添翼創越工作室提供、資料照，本報合成）

東方社會的鐵幕下，教育與政治體制化為絞殺真話的羅網，禁錮智慧，碾壓良知。「棒打出頭鳥」的毒訓從幼年滲入骨髓，逼迫我們噤聲、屈膝。這文化瘟疫荼毒台灣學術界，更在香港與中國大陸的知識殿堂織就牢籠，扼殺自由真實的靈魂。誠實者被孤立，卓越者成禍患，說真話的人遭體制絞殺。

2012年諾貝爾文學獎得主莫言（本名管謨業），以《紅高粱》刺破歷史謊言，卻因觸及禁區遭審查封禁。2010年諾貝爾和平獎得主劉曉波更慘烈，因《零八憲章》呼籲民主被判11年監禁，中國當局禁止他赴奧斯陸領獎，軟禁其妻劉霞，諾獎空椅成為威權恐懼真誠的鐵證。

中國首位諾貝爾文學獎得主莫言。（資料照）

讓誠實與自由的靈魂重回東方學術

在台灣，已故台大教授蔡璧名的遭遇是體制齷齪的縮影。她以莊子哲學啟迪人心，點燃對生命意義的渴望，卻因公開講座被控「違規兼職」。她在誠品與親子天下等平台進行文化講座，旨在推廣哲學思考與心靈教育，卻被匿名檢舉為「具營利目的」。學院調查竟然建議懲處三年不得兼職、研究與出國，最後送至校級教評會才勉強被擋了下來。她講的不是銅臭，而是真理；說的不是謊言，而是真誠，卻被體制懲罰。

反觀台大校長管中閔，根據《自由時報》（2019年2月14日）與監察院糾正文案（109司正字第5號），他曾兼任台灣大哥大獨立董事，年酬約三百至五百萬元，未經教育部核准。教育部《公立各級學校專任教師兼職處理原則》明文規定，專任教師兼職應事先報准。當一位校長能安然兼職高薪企業董事，而一位教授講莊子卻被追打，這正是體制雙重標準的最佳寫照。

同在台大，電資學院吳瑞北教授長期為制度不公發聲，據《美國台灣日報》2025年10月25日的報導，他在全院推薦申請教育部國家講座評選中名列第一，卻遭校方以技術性程序「未列入推薦名單」為由排除。體制以「政治中立」為名，實則整肅異議，學術自由淪為權力的附庸。

都曾為台大教職人員，管中閔能安然兼職高薪企業董事，而蔡璧名講莊子卻被檢舉具營利目的，這正是體制雙重標準的最佳寫照；圖為台大校區。（資料照）

香港的學術環境更為嚴峻。據《學術自由全球指數》顯示，香港在179國中排名第152名，人權觀察報告亦指出《港區國安法》實施後，學者自我審查蔓延，大學師生動輒得咎。這與中國對莫言的審查、對劉曉波的囚禁如出一轍。

揭開中港台體制雙重標準的病灶

這三地的現象揭示共同的體制病灶：獎賞服從，懲罰真話。

蔡璧名講真話被圍剿，吳瑞北說公道話被排擠，莫言被審查，劉曉波以生命抗爭，而管中閔卻安然無恙。唯有建立透明與公正的學術制度，讓誠實與自由的靈魂重回東方文化，真話不再成罪，誠實不再被懲罰，學術與文明方能重獲尊嚴。

（作者為自由撰稿人）

