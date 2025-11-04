自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從蔡璧名、吳瑞北到管中閔 看真話與權力的對照

2025/11/04 12:25

◎ 蕭錫惠

蔡璧名（左）講真話被圍剿，吳瑞北（右）說公道話被排擠，而管中閔（中）卻安然無恙。（添翼創越工作室提供、資料照，本報合成）蔡璧名（左）講真話被圍剿，吳瑞北（右）說公道話被排擠，而管中閔（中）卻安然無恙。（添翼創越工作室提供、資料照，本報合成）

東方社會的鐵幕下，教育與政治體制化為絞殺真話的羅網，禁錮智慧，碾壓良知。「棒打出頭鳥」的毒訓從幼年滲入骨髓，逼迫我們噤聲、屈膝這文化瘟疫荼毒台灣學術界，更在香港與中國大陸的知識殿堂織就牢籠，扼殺自由真實的靈魂。誠實者被孤立，卓越者成禍患，說真話的人遭體制絞殺。

2012年諾貝爾文學獎得主莫言（本名管謨業），以《紅高粱》刺破歷史謊言，卻因觸及禁區遭審查封禁。2010年諾貝爾和平獎得主劉曉波更慘烈，因《零八憲章》呼籲民主被判11年監禁，中國當局禁止他赴奧斯陸領獎，軟禁其妻劉霞，諾獎空椅成為威權恐懼真誠的鐵證

中國首位諾貝爾文學獎得主莫言。（資料照）中國首位諾貝爾文學獎得主莫言。（資料照）

讓誠實與自由的靈魂重回東方學術

在台灣，已故台大教授蔡璧名的遭遇是體制齷齪的縮影。她以莊子哲學啟迪人心，點燃對生命意義的渴望，卻因公開講座被控「違規兼職」。她在誠品與親子天下等平台進行文化講座，旨在推廣哲學思考與心靈教育，卻被匿名檢舉為「具營利目的」。學院調查竟然建議懲處三年不得兼職、研究與出國，最後送至校級教評會才勉強被擋了下來。她講的不是銅臭，而是真理；說的不是謊言，而是真誠，卻被體制懲罰。

反觀台大校長管中閔，根據《自由時報》（2019年2月14日）與監察院糾正文案（109司正字第5號），他曾兼任台灣大哥大獨立董事，年酬約三百至五百萬元，未經教育部核准。教育部《公立各級學校專任教師兼職處理原則》明文規定，專任教師兼職應事先報准。當一位校長能安然兼職高薪企業董事，而一位教授講莊子卻被追打，這正是體制雙重標準的最佳寫照。

同在台大，電資學院吳瑞北教授長期為制度不公發聲，據《美國台灣日報》2025年10月25日的報導，他在全院推薦申請教育部國家講座評選中名列第一，卻遭校方以技術性程序「未列入推薦名單」為由排除。體制以「政治中立」為名，實則整肅異議，學術自由淪為權力的附庸。

都曾為台大教職人員，管中閔能安然兼職高薪企業董事，而蔡璧名講莊子卻被檢舉具營利目的，這正是體制雙重標準的最佳寫照；圖為台大校區。（資料照）都曾為台大教職人員，管中閔能安然兼職高薪企業董事，而蔡璧名講莊子卻被檢舉具營利目的，這正是體制雙重標準的最佳寫照；圖為台大校區。（資料照）

香港的學術環境更為嚴峻。據《學術自由全球指數》顯示，香港在179國中排名第152名，人權觀察報告亦指出《港區國安法》實施後，學者自我審查蔓延，大學師生動輒得咎。這與中國對莫言的審查、對劉曉波的囚禁如出一轍。

揭開中港台體制雙重標準的病灶

這三地的現象揭示共同的體制病灶：獎賞服從，懲罰真話。

蔡璧名講真話被圍剿，吳瑞北說公道話被排擠，莫言被審查，劉曉波以生命抗爭，而管中閔卻安然無恙。唯有建立透明與公正的學術制度，讓誠實與自由的靈魂重回東方文化，真話不再成罪，誠實不再被懲罰，學術與文明方能重獲尊嚴。

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書