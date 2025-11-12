自由電子報
自由開講》從中共體制困境看「十五五」

2025/11/12 10:00

◎ 愚工

10月20日至23日，中共的二十屆四中全會在北京召開。會議審議第十五個五年（2026-2030）規劃，簡稱「十五五」，為未來五年中國發展擘畫藍圖。

中共四中全會10月23日閉幕，7位政治局常委李希（左起）、蔡奇、趙樂際、習近平、李強、王滬寧和丁薛祥在主席台上參與會議。（美聯社檔案照）中共四中全會10月23日閉幕，7位政治局常委李希（左起）、蔡奇、趙樂際、習近平、李強、王滬寧和丁薛祥在主席台上參與會議。（美聯社檔案照）

10月21日，英國《BBC》「習式反腐『打虎拍蠅』12年後，中共高官為何越反越腐？」文章結語質疑：「在反腐這件事上，會一直反下去，這是一場註定失敗的戰鬥嗎？」加州大學聖達戈分校教授史宗瀚回答：「不，這不是一場註定失敗的戰鬥，這是一場持續的戰鬥。這沒什麼，黨擅長處理那些不會消失的問題。」一語道出中共「守著糞堆拍蒼蠅」，看似荒謬，其實充滿鬥爭本質的特色。

數據顯示，習近平12年的反腐鬥爭，打掉了1名政治局常委，3名政治局委員，5位副國級高官及中央軍委，21位正部級官員，254位中共中央管理的干部（簡稱中管幹部），及數十萬，甚至百萬計的不同級別官員落馬。職業類別橫跨軍隊、警政、司法、金融、財政、醫療、教育、科技、農業、服務、製造等百工百業。

中共順口溜：「中央幹部忙鬥爭，省級幹部忙出國，地縣幹部忙吃喝，區鄉幹部忙賭博，村裡幹部忙偷摸，學生幹部忙愛國。」點出了中共政經體制醬缸裡各個階層「庸政懶政，失職瀆職」的眾生相。

中國民間流傳的笑話：老王蹲在糞堆旁邊打蒼蠅，手法很是精湛，周圍的人都高呼：「威武！支持！」這時，一人經過說：「把這個滋生蒼蠅的糞堆鏟掉，不就沒蒼蠅了嗎？」突然一些圍觀群眾議論：「老王表演的是打蒼蠅，糞堆沒了，蒼蠅沒了，他的舞台就沒了！

政經體制是社會價值體系與行事文化的搖籃。越反越腐是中共體制困境的冰山一角，體制不改，改革就是空談，反腐就如「守著糞堆拍蒼蠅」，只是習近平這樣的掌權者為了政治爭鬥的表演的而已。

中共體制不改，改革就是空談，反腐就如「守著糞堆拍蒼蠅」。（彭博檔案照）中共體制不改，改革就是空談，反腐就如「守著糞堆拍蒼蠅」。（彭博檔案照）

（作者為從商）

