自由開講》鄭麗文的錯誤認知：當「普廷不是獨裁者」成為政治盲點

一個政治人物若連獨裁與民主都分不清，就難以捍衛自由與民主。

◎ 蕭錫惠

國民黨新主席鄭麗文在《德國之聲》專訪稱：「普廷不是獨裁者，而是民選領袖。」（註1）此言背離國際共識，也暴露她對民主本質的嚴重誤讀。當準政黨領袖模糊自由與威權界線，台灣民主將面臨內部侵蝕。

鄭麗文稱「普廷不是獨裁者，而是民選領袖。」暴露對民主本質的嚴重誤讀。（資料照）

一、普丁的統治早已是獨裁體制

普廷1999年掌權，2020年修憲可執政至2036年。反對派遭系統封殺：納瓦尼2024年2月獄中死亡，逾千異議者被捕。媒體九成受政府掌控。《自由之家》2025年評俄羅斯「不自由」（12/100）；《經濟學人智庫》民主指數僅1.98/10，屬威權政權。普廷「99.7%得票率」是操控極致，而非民主榮耀。

二、把「投票」當「民主」是邏輯錯亂

鄭麗文將「形式選舉」等同「實質民主」。民主核心在自由競爭、公正監督與權力制衡；若反對派無法登記、媒體噤聲，投票僅是恐懼儀式。學者Larry Diamond定義此為「競選式威權主義」——外表民主，內裡專制。俄羅斯正是典範。

三、在戰爭與壓迫下的道德錯位

2022年普廷入侵烏克蘭，聯合國大會141票譴責俄侵略；國際刑事法院2023年對普丁發逮捕令，罪名「非法驅逐烏克蘭兒童」。此時仍稱其民選，不僅政治誤判，更是價值偏移。民主與獨裁的界線，在戰火中尤為鮮明。

普廷入侵烏克蘭，聯合國大會141票譴責俄侵略，卻被鄭麗文稱「普廷不是獨裁者。」（美聯社檔案照）

四、台灣民主應建立於真實與理性

賴政府可受監督，但台灣保有新聞自由（2025年RSF全球第28）、司法獨立與政黨輪替。將此誇大為「獨裁」是修辭；反為普丁辯護，則是原則錯亂。真正民主不只靠投票，更需識破假象的能力。政治人物若喪失此力，便淪為極權傳聲筒。

結語：

「普丁不是獨裁者」違背事實，也動搖台灣民主認知。

守護自由，從拒絕模糊界線開始——台灣應以理性與證據，強化民主辨識力與主體韌性。

註1：鄭麗文於《德國之聲》專訪原話：「He is elected by the people, so he is not a dictator.」（2025年10月）

