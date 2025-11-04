自由電子報
自由開講》防疫不能等 怠政就是災

2025/11/04 13:00

◎郭索

「台中非洲豬瘟破口」事件，絕非單一失誤，而是整個地方政府在危機管理文化上的崩壞。若回顧台灣各縣市7年來的防疫紀錄，不論藍綠，不論執政者立場，一旦發現異常，標準動作就是「通報、採樣、封鎖、消毒」。甚至對海漂豬屍都採樣檢驗，以防萬一。那是全民共同守住台灣畜牧產業、也是守住糧食安全的底線。可是，這條線到了盧秀燕的台中，卻變成「觀察一下」、「看起來沒事」、「獸醫說是肺炎」。在防疫邏輯裡，這不是保守謹慎，而是怠惰、失職與放任。

台中梧棲一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，絕非單一失誤，而是整個地方政府在危機管理文化上的崩壞。（資料照）台中梧棲一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，絕非單一失誤，而是整個地方政府在危機管理文化上的崩壞。（資料照）

從10月10日梧棲豬場異常發生到14日動保處接獲警示、再到20日才採檢，這6天的空窗期正是非洲豬瘟最危險的潛伏期。任何一位懂基本防疫的官員都知道，這段時間的拖延，等於讓病毒有機會穿透整個中部養豬帶。台中市農業局事後推責給獸醫，是對制度的侮辱。獸醫的診斷可以錯，政府的防疫機制不能等。當系統自動發出警示時，這已不再是判斷問題，而是行政責任問題。

盧秀燕團隊之所以會在第一時間選擇「不採樣」，根本原因是政治性管理取代專業判斷。她的市府長期傾向形象治理，不願讓「災情」成為新聞焦點，因此寧可壓下報告、拖延通報。這種文化早已在防疫、空污、交通乃至建設工程上屢見不鮮，表面整潔、數據亮麗，但底下是滿地隱患。非洲豬瘟的潛伏期只是這種治理心態的放大鏡，讓台灣人親眼看到一個政府如何以維護形象為優先，犧牲整體公共安全。

更可怕的是，中央7年防線的努力如今被地方怠慢一筆抹煞。從2018年中國爆發非洲豬瘟以來，台灣防疫人員、海巡、畜衛所和無數獸醫、農戶合力守住島嶼。沒有人想過會在國內自己人手裡破功。這不是一場病毒入侵，而是一場政治上的自毀。若任由此類推責文化蔓延，未來即便是禽流感、牛瘟或人畜共通疾病，也可能重演同樣的災難。

盧秀燕賣力宣傳購物節，未出席防疫說明會，仍有人高喊「燕子選總統」。（資料照）盧秀燕賣力宣傳購物節，未出席防疫說明會，仍有人高喊「燕子選總統」。（資料照）

當此之際，盧市長還在呼籲記者多關注報導購物節，仍有人高喊「燕子選總統」，更讓人悲憤。若一位市長連豬瘟都防不住，卻要領導國家面對瘟疫、糧荒與戰爭風險，那將是台灣的末日笑話。防疫不是政績，是責任；防線不是破口，是底線。台灣人不該被這樣的冷漠與無能出賣。真正該問的不是「她能不能選總統」，而是「她憑什麼還能當市長」。

（作者為自由評論者）

