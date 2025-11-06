自由開講》「忠誠精實」豈是政治表態？

◎ 常慨伸

近日，陸軍司令部將大漢營區的「中正堂」更名為「忠誠堂」，引發軒然大波；部分立法委員猛烈抨擊此舉為「去蔣化」的政治表態，質疑國防部「預算太多、沒事找事做」。然而，一場單純的營區內部設施更名，何以掀起如此滔天巨浪？身為陸軍官校校友，筆者認為外界的政治解讀實已偏離了國防事務的核心。

政治解讀實 偏離國防事務的核心

陸軍司令部解釋，此次更名是配合營區整體規劃，將大禮堂與體育館分別命名為「忠誠堂」與「精實館」，旨在彰顯陸軍「忠誠精實」的軍風；此軍風是陸軍官兵的精神指引，以此命名建築，是為惕勵官兵「赤忠為國、無愧職守」，實屬軍隊內部管理與精神教育的範疇。若將此舉上綱為司令的「政治表態」，不僅是對軍人專業的侮辱，更是將政黨鬥爭的黑手伸入營區。

陸軍司令部將大漢營區內的中正堂改為「忠誠堂」，彰顯陸軍「忠誠精實」的軍風。（取自陸軍臉書專頁）

誰在製造禁忌，誰又在浪費預算？

批評者質疑「預算太多」，卻似乎忘了，在過往的黨國時代，為何全台軍營基地的大禮堂「必須」統一命名為「中正堂」？當時耗費的資源與強加的政治圖騰，難道就不是預算？如今，陸軍在既定的「興安計畫」整建工程中順勢更名，卻反被指為浪費；這不禁令人質疑，究竟是誰在製造新的「禁忌」，將特定名稱視為神聖不可更動的符號？

尊蔣的真諦：反共或口號？

更關鍵的問題是：何謂真正的「尊蔣」？先總統蔣公身為陸軍官校首任校長、國民革命軍之父，其一生最大的志業便是反共，陸軍司令部保留大門口的蔣公銅像，已說明其對歷史的尊重；然而，如果今日部分人士高喊「尊蔣」，卻對中共消滅中華民國的企圖視而不見，甚至在國防自主上百般掣肘，這才是對蔣公最大的背叛。

陸軍司令部保留大門口的蔣公銅像，已說明對歷史的尊重。（資料照）

陸軍將禮堂命名為「忠誠堂」，正是要彰顯對國家、對中華民國的忠誠，在中共認知戰日益猖獗的今日，強化「忠誠」二字，遠比守著一個舊名稱，更能體現反共保台的真諦。立委諸公與其在細枝末節上大作文章，不如多花心力在如何充實國防、支持國軍，共同抵禦真正的威脅。

（作者為陸軍官校校友、退役軍人）

