自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「忠誠精實」豈是政治表態？

2025/11/06 10:00

◎ 常慨伸

近日，陸軍司令部將大漢營區的「中正堂」更名為「忠誠堂」，引發軒然大波；部分立法委員猛烈抨擊此舉為「去蔣化」的政治表態，質疑國防部「預算太多、沒事找事做」。然而，一場單純的營區內部設施更名，何以掀起如此滔天巨浪？身為陸軍官校校友，筆者認為外界的政治解讀實已偏離了國防事務的核心。

政治解讀實 偏離國防事務的核心

陸軍司令部解釋，此次更名是配合營區整體規劃，將大禮堂與體育館分別命名為「忠誠堂」與「精實館」，旨在彰顯陸軍「忠誠精實」的軍風；此軍風是陸軍官兵的精神指引，以此命名建築，是為惕勵官兵「赤忠為國、無愧職守」，實屬軍隊內部管理與精神教育的範疇。若將此舉上綱為司令的「政治表態」，不僅是對軍人專業的侮辱，更是將政黨鬥爭的黑手伸入營區。

陸軍司令部將大漢營區內的中正堂改為「忠誠堂」，彰顯陸軍「忠誠精實」的軍風。（取自陸軍臉書專頁）陸軍司令部將大漢營區內的中正堂改為「忠誠堂」，彰顯陸軍「忠誠精實」的軍風。（取自陸軍臉書專頁）

誰在製造禁忌，誰又在浪費預算？

批評者質疑「預算太多」，卻似乎忘了，在過往的黨國時代，為何全台軍營基地的大禮堂「必須」統一命名為「中正堂」？當時耗費的資源與強加的政治圖騰，難道就不是預算？如今，陸軍在既定的「興安計畫」整建工程中順勢更名，卻反被指為浪費；這不禁令人質疑，究竟是誰在製造新的「禁忌」，將特定名稱視為神聖不可更動的符號？

尊蔣的真諦：反共或口號？

更關鍵的問題是：何謂真正的「尊蔣」？先總統蔣公身為陸軍官校首任校長、國民革命軍之父，其一生最大的志業便是反共，陸軍司令部保留大門口的蔣公銅像，已說明其對歷史的尊重；然而，如果今日部分人士高喊「尊蔣」，卻對中共消滅中華民國的企圖視而不見，甚至在國防自主上百般掣肘，這才是對蔣公最大的背叛。

陸軍司令部保留大門口的蔣公銅像，已說明對歷史的尊重。（資料照）陸軍司令部保留大門口的蔣公銅像，已說明對歷史的尊重。（資料照）

陸軍將禮堂命名為「忠誠堂」，正是要彰顯對國家、對中華民國的忠誠，在中共認知戰日益猖獗的今日，強化「忠誠」二字，遠比守著一個舊名稱，更能體現反共保台的真諦。立委諸公與其在細枝末節上大作文章，不如多花心力在如何充實國防、支持國軍，共同抵禦真正的威脅。

（作者為陸軍官校校友、退役軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書