自由開講》川普對中國的連環策略與川習會的意義

◎ 林正二

美總統川普此次亞洲行及川習會所彰顯的意義是「經濟決定政治」—雖然政治會影響經濟。川普藉由高關稅的巨大威力，此次亞洲行所向披靡，亞太各國包括中國無不爭相討好他，期能獲得較低的關稅，可以好好發展經濟，持續繁榮富強，以維護政權的穩定。

同時，為期有安穩的經濟發展環境，日韓與東協各國都希望印太地區自由開放，不受干擾。在川習會之前，川普已經以高關稅逼使日韓兩國將分別以5500億美元與3500億美元，加強在美國投資；川普並獲得日本、南韓與東協等國在加強國防、維護印太和平方面的強力支持。因此，川普藉由亞太各國跟美國在經濟與印太和平方面的密切合作，讓無法改善經濟困境的習近平，在面臨川普的高關稅壓力時，勢單力孤，毫無討論台灣議題的籌碼，只能乖乖就範，期能藉由跟美國的經貿合作，提振中國經濟，以維護政權的穩定。

請繼續往下閱讀...

川普藉由高關稅的巨大威力，亞洲行所向披靡，習近平毫無討論台灣議題的籌碼，只能乖乖就範。（美聯社檔案照）

川習會之前，習近平原計劃以限制稀土出口到世界各國為武器，要脅川普降低中國的關稅，並伺機要求川普「反對台獨」，以此交換美中經貿協議。但川普有強烈支持台灣的國務卿魯比歐與國防部長赫格賽斯運籌帷幄，讓他瞭解台灣在維護美國戰略與經濟利益的重要性以及台海策略的底線在哪裡，如果不小講出「反對台獨」，導致台灣被中國奪走，將嚴重衝擊美國的政經利益；同時，川習會前，川普已跟馬、泰、日簽訂稀土合作協議，以防止被中國勒索。所有事情都準備就緒後，川普表示「台灣就是台灣」（Taiwan is Taiwan） ，暗示習「台灣不是中國的一部分」，不能將經貿與台灣議題混雜在一起，婉轉表示不可能為了經貿利益，犧牲台灣。

習近平原計劃以限制稀土出口，要脅川普降低中國的關稅，但是川習會前，川普已跟日本簽訂稀土合作協議，以防止被中國勒索。（路透檔案照）

此外，川普並於川習會之前表示，已命令美國「戰爭部」恢復核子試爆等測試，要求中、俄兩國加入核子裁減計畫；不斷對外表示美國有全世界最強大的武力，暗示中國不能輕舉妄動，改變台海現狀。在川普獲得亞太各國強烈支持、步步進逼下，習近平因大陸經濟嚴重衰退，日韓大國也已就範，中國已無本錢與外力跟美國打高關稅貿易戰，且瞭解川普的台海策略底線，為期順利達成中美經貿協議，不僅不敢提敏感的台灣議題，還應允延後限制稀土出口一年，並將積極遏阻芬太尼的出口等，始獲得川普同意將中國輸往美國的產品從57%降至47%關稅，川、習並將於明年互訪。

然而，由於川普明年4月將訪問中國，川、習將有很多時間會談，且沒有其他國家可讓川普在策略上運用，川普是否能堅守台海策略底線，不讓習近平有機可乘，我應密切觀察，並提出預防之道，以維護台灣主權與自由民主體制。

（作者為退休駐美外交官員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法