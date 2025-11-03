自由開講》用實力尋求和平：從川普訪日與「戰爭部」復名看台灣的抉擇

◎ 嶼明

美國總統川普近日訪問日本，與日本首相高市早苗共乘總統專用直升機，並一同登上美軍航空母艦發表演說。這場高調的軍事外交行動，向世界展示美日同盟的穩固與嚇阻力。更早之前，川普簽署行政命令，指示美國國防部重新使用「戰爭部」，雖尚待國會批准，但這一系列布局顯示，美國已不再以「防禦」自居，而是準備以主動姿態應對全球安全挑戰。對台灣而言，這不只是國際新聞，而是一個必須正視的現實警訊。

美國總統川普與日本首相高市早苗共乘總統專用直升機，一同登上美軍航空母艦發表演說。（歐新社檔案照）

一、語言的轉向：從防禦到主動

名稱的變化往往象徵思維的轉折。「國防部」強調防禦與克制，而「戰爭部」則代表主動出擊與取勝的意志。這並非字眼遊戲，而是戰略語言的調整。當美國重新採用「戰爭部」的名稱，它同時改寫了軍事行動的心態：戰爭不再被視為「例外事件」，而是可能的「政策延伸」。川普與高市早苗的會面正是這個語言轉向的實踐。他們登上航母的影像，象徵的不僅是外交禮儀，而是明確的戰略訊號：自由陣營準備好在軍事層面展現主導力。對中國而言，這是嚇阻；對盟友而言，這是動員；對台灣而言，則是一面鏡子——我們是否具備與之匹配的心理與制度準備？

二、戰略的轉向：從維穩到競逐

二戰後的國際秩序建立在「穩定」與「防禦」的共識上。然而在地緣政治重新洗牌的今日，美國的戰略已由維穩轉向競逐。近年印太軍演頻率創新高，軍售與盟國協作加速，供應鏈、能源與科技布局全面防禦化。這些行動的核心目標不是避免衝突，而是確保「一旦衝突發生，能贏得勝利」。這是一種典型的現實主義（Realism）路線：和平不靠善意，而靠實力。

歷史多次證明，缺乏實力支撐的和平只是一種暫時的錯覺。冷戰的結束並非因為對話，而是因為力量失衡導致對手無法再戰。今日，美國選擇以更主動的姿態鞏固自由世界的防線，正是對這一歷史教訓的回應。

三、台灣的課題：從寄望到主體

在這波戰略重整中，台灣必須重新審視自身的角色。我們習慣於「依附式安全觀」——寄望美國的協防與國際輿論的支持，但忽略了真正的盟友關係建立在實力對等與戰略互賴之上。

美國總統的職責不是讓美國軍人白白犧牲，而是確保美國的國家利益不受損害。若台灣不能展現自我防衛決心與具體能力，美國再強的承諾也終將淪為外交辭令。台灣需要從「被保護者」的角色轉為「可被信任的夥伴」：在軍事層面，建立多層防衛體系與戰時後勤韌性。在社會層面，強化民防教育與認知戰防護，培養全民應變能力。在產業層面，將半導體、能源、糧食安全納入國安戰略，打造「可持續防衛經濟」。這不只是軍事準備，更是一場制度與心智的再設計。正如建築師設計耐震結構，不是為了避免地震，而是為了在地震來臨時不崩塌。國家體系亦然，真正的和平不在於風平浪靜，而在於有能力承受衝擊。

當美國重新採用「戰爭部」的名稱，戰爭不再被視為「例外事件」，而是可能的「政策延伸」。圖為五角大廈標誌已改為「戰爭部」。（法新社檔案照）

四、結語：和平的代價與主體性的覺醒

川普訪日與「戰爭部」復名，是一場全球戰略的預告：美國正在為現實戰爭做心理與制度準備，並以盟邦行動形成新的集體嚇阻架構。台灣若仍以「和平」之名逃避備戰的現實，終將在歷史的關鍵時刻失去主體性。真正的和平，不是祈求他人保護，而是讓對手不敢開戰。

真正的友盟，不是情感寄託，而是戰略互信。當美國重新定義「防禦」的意義時，台灣也該重新定義「和平」的內涵。用實力尋求和平，不是好戰，而是清醒。因為沒有力量作為後盾的和平，只是幻覺。

（作者為開業建築師）

