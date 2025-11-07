自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》假祖譜與真統戰：中共用血統偷台灣的主權

2025/11/07 09:30

◎ 蕭錫惠

近日「館長」陳之漢赴中國，聲稱要替賴清德總統「尋根」，引發社會議論。這看似一場文化交流，實際上卻是典型的中共統戰操作。當北京刻意營造「連台灣總統都有中國祖宗」的印象時，那就不只是尋根，而是用假族譜掩飾政治併吞的心理戰。

館長陳之漢前往北京，展開為訪問行程，稱此行是「幫賴清德尋根之旅」。（資料照）館長陳之漢前往北京，展開為訪問行程，稱此行是「幫賴清德尋根之旅」。（資料照）

中共長年透過「宗親會」「族譜研究」「海峽尋根節」等名義，邀請台灣人士赴中「探親訪祖」。表面上是民間文化活動，實質上是統戰工程。凡被納入中國宗親譜系者，不論真實血緣為何，最終都被宣傳為「同宗同源、理應一家」。這些操作的最終目的，是以血統取代主權、以文化削弱國家認同。

「館長尋根」事件正說明中共策略的陰險之處。當中國媒體放大報導，宣稱「賴清德祖籍泉州」「蔡英文祖籍梅縣」時，背後的潛台詞就是：「台灣不是國家，只是走失的家人。」這種論述看似溫情，卻是在用家族敘事取代國族現實。當「一家親」變成統戰口號，「血緣」就成了併吞的鋪路石。

北京深知「槍口易防、話術難防」。與其發射飛彈，不如發動文化懷舊；與其談統一，不如講祖宗。這種「假溫情的真策略」更能滲入人心。若台灣社會只把它當成笑話或娛樂，最終將讓中共在認同層面得分。

台灣的防衛不能只靠飛彈與預算，更要有「記憶防線」。

台灣的防衛不能只靠飛彈與預算，更要有「記憶防線」。圖為CM-11「勇虎」戰車及TOW-2B拖式反裝甲飛彈車。（資料照）台灣的防衛不能只靠飛彈與預算，更要有「記憶防線」。圖為CM-11「勇虎」戰車及TOW-2B拖式反裝甲飛彈車。（資料照）

族譜不只是家族記錄，更是國家記憶的延伸。當中共大量製造假祖譜、假祖籍，它真正奪走的不是歷史，而是台灣的記憶主權（memory sovereignty）。

我們必須建立屬於自己的「民主族譜」：

第一，讓青年知道——我們的祖先不在中國，而在每一位為自由奮鬥的台灣人；

第二，強化地方史教育，從土地與社區中尋根，而非從「祖籍福建」尋祖；

第三，政府與媒體應共同揭穿假族譜與統戰宣傳，讓真實的故事回到人民手中。

中共的血統統戰不是文化傳承，而是認同奪取；不是要我們尋祖，而是要我們失根。

台灣人該記得：

我們不是誰的後代，我們是自由的子孫，民主的後代。

唯有如此，假族譜奪不走我們的名字，假歷史也吞不掉我們的靈魂。

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書