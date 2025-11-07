自由開講》假祖譜與真統戰：中共用血統偷台灣的主權

◎ 蕭錫惠

近日「館長」陳之漢赴中國，聲稱要替賴清德總統「尋根」，引發社會議論。這看似一場文化交流，實際上卻是典型的中共統戰操作。當北京刻意營造「連台灣總統都有中國祖宗」的印象時，那就不只是尋根，而是用假族譜掩飾政治併吞的心理戰。

館長陳之漢前往北京，展開為訪問行程，稱此行是「幫賴清德尋根之旅」。（資料照）

中共長年透過「宗親會」「族譜研究」「海峽尋根節」等名義，邀請台灣人士赴中「探親訪祖」。表面上是民間文化活動，實質上是統戰工程。凡被納入中國宗親譜系者，不論真實血緣為何，最終都被宣傳為「同宗同源、理應一家」。這些操作的最終目的，是以血統取代主權、以文化削弱國家認同。

「館長尋根」事件正說明中共策略的陰險之處。當中國媒體放大報導，宣稱「賴清德祖籍泉州」「蔡英文祖籍梅縣」時，背後的潛台詞就是：「台灣不是國家，只是走失的家人。」這種論述看似溫情，卻是在用家族敘事取代國族現實。當「一家親」變成統戰口號，「血緣」就成了併吞的鋪路石。

北京深知「槍口易防、話術難防」。與其發射飛彈，不如發動文化懷舊；與其談統一，不如講祖宗。這種「假溫情的真策略」更能滲入人心。若台灣社會只把它當成笑話或娛樂，最終將讓中共在認同層面得分。

台灣的防衛不能只靠飛彈與預算，更要有「記憶防線」。

台灣的防衛不能只靠飛彈與預算，更要有「記憶防線」。圖為CM-11「勇虎」戰車及TOW-2B拖式反裝甲飛彈車。（資料照）

族譜不只是家族記錄，更是國家記憶的延伸。當中共大量製造假祖譜、假祖籍，它真正奪走的不是歷史，而是台灣的記憶主權（memory sovereignty）。

我們必須建立屬於自己的「民主族譜」：

第一，讓青年知道——我們的祖先不在中國，而在每一位為自由奮鬥的台灣人；

第二，強化地方史教育，從土地與社區中尋根，而非從「祖籍福建」尋祖；

第三，政府與媒體應共同揭穿假族譜與統戰宣傳，讓真實的故事回到人民手中。

中共的血統統戰不是文化傳承，而是認同奪取；不是要我們尋祖，而是要我們失根。

台灣人該記得：

我們不是誰的後代，我們是自由的子孫，民主的後代。

唯有如此，假族譜奪不走我們的名字，假歷史也吞不掉我們的靈魂。

（作者為自由撰稿人）

