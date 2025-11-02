自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

美台觀測站》台灣媒體與網紅（又）聯手造謠：太離譜了

首先來看事實：台灣辦的國慶酒會或者外交宴會，出席者眾，而且也不乏美國行政部門的官員出席。而報導中的這場宴會，根本不是台灣官方主辦的啊！
美台觀測站

美台觀測站

2025/11/02 21:00

◎US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

爭議訊息操作又來了！美國媒體CNN刊出一篇文章評論台灣近期的外交表現，其中有一段描寫到台灣官員在紐約參加外交宴會，「消息人士透露，多位受邀官員沒有現身」。然後台灣的媒體與網紅開始造謠，說台灣辦晚宴「無1人出席」，然後說這是「台灣外交嚴重受挫」。

這種錯誤訊息真的是多到不可勝數，真的是非常惡劣。

台灣媒體與網紅說台灣辦晚宴「無1人出席」，照片拿出來看，怎麼會可以造謠成無1人參加？（取自貼文）台灣媒體與網紅說台灣辦晚宴「無1人出席」，照片拿出來看，怎麼會可以造謠成無1人參加？（取自貼文）

首先來看事實：台灣辦的國慶酒會或者外交宴會，出席者眾，而且也不乏美國行政部門的官員出席。而報導中的這場宴會，根本不是台灣官方主辦的啊！

像國慶酒會或者類似型態的外交宴會，通常都是廣邀各國官員與在地的民意代表、國會議員，很多人會來，當然也會有人無法出席。CNN報導中所說在紐約的這場活動，其實也不是我們正式的外交宴會，而是American Global Strategies顧問公司所舉辦，廣邀了許多行政官員和各國代表，參加者包括我們邦交國帛琉的惠恕仁總統（聯合國大會期間，所以遇到各國大使、領導者都是很正常的），也包括美國官員，例如駐聯合國大使Mike Waltz。照片拿出來看人山人海，怎麼會可以造謠成無1人參加？

另外，美國白宮國安會前幕僚長葛雷（Alexander B. Gray）也在Linkedin上面po出與外交部長林佳龍的合照，他是以American Global Strategies顧問公司執行長的名義po的，其實這張合照也已經po出超過一個月了，實在很不懂為什麼台灣的媒體與網紅要造謠之前都不會查證一下。

台灣媒體與網紅造謠，說台灣辦晚宴「無1人出席」，PTT創辦人杜奕瑾貼出林佳龍與多名官員合照。（取自杜奕瑾臉書）台灣媒體與網紅造謠，說台灣辦晚宴「無1人出席」，PTT創辦人杜奕瑾貼出林佳龍與多名官員合照。（取自杜奕瑾臉書）

最有趣的是，我們的外交部長林佳龍竟然能出現在紐約的外交場合。要知道的是，我們在世界各國的外交宴會當中，行政官員要能夠公開參與的機會並不多，或者是我們自己主辦，例如以國慶為名舉行的宴會，過往都是只能夠低調再低調（因為有牆國會玻璃心一直抗議），而現在愈來愈能夠高調舉行，而且竟然還有外交部長可以參加。林部長近期到處趴趴走，在歐洲、日本、東南亞、甚至美國都到處出現，還有和這麼多人公開同框（名義上常常都是「私人行程」，但你私人行程可以會見一堆他國領袖，實在是很不私人啦….），中國肯定是超級不開心的。

註：Domino Theory媒體網站還刊登出一篇「找找佳龍部長在哪裡」的文章報導他這個夏天以來造訪了多少國家，超好笑的標題。

其實這邊也有一些資訊落差的問題。過往我們的國慶酒會或者像這次報導當中的外交宴會，為避免中國不開心，通常我們都會從善如流，不要太過刺激中國，因此就算對方國家的行政部門官員來參加，也盡量會保持低調，大家都會有默契不去公開照片和報導，畢竟能達成實際上的交流機會才是最重要的。

然而這幾年來這種禁忌已經大幅減少，大概是因為認知到不管怎麼做，中國都一定會不開心。舉例來說，這幾年我們總統訪問（過境）美國的時候，參加僑宴竟然已經可以開放媒體進場、甚至也被允許可以全程直播，這都是過去很難想像的事情。還有現在也常常出現是主辦方或者是他國的夥伴朋友直接po照片的狀況。換句話說，我們的外交工作一直都在努力進行，也從來不會有什麼邀請宴會沒人來這種離譜的造謠狀況。

回到紐約這場活動，根據參加者所述：「這次台灣在聯合國紐約的交流今年是重大突破、非常成功，外交部長這次至少以官方身分會見了30多個國家的外交部長、大使以及官員。貴賓雲集包含世界各國的重量級人物、美國國務院官員。

到底是哪來的「沒1人參加」？

外交部正式的回應，我們quote新聞如下：林佳龍部長應邀於聯合國大會期間出席紐約活動，並非報導所稱主動設宴。

其次，消息來源者稱林佳龍未見到相關要角，顯然對活動沒有掌握，更絕非在現場之人，實令人遺憾。外交部表示，當日賓客有許多美國及多國重量級人士，基於與美方的默契，外交部為維護台美互信，不便多作評論。台美關係有穩固的基礎，台灣各級政府與美方持續進行穩健互動，請有心人士不必操作錯誤訊息，破壞台美關係，干擾社會視聽。

這就是我們上面所說的，台灣有很多很多的外交活動，通常都不會把參加者寫出來。而那些造謠者就是利用這個資訊落差來做文章。

PTT創辦人杜奕瑾貼出林佳龍與多名官員的合照，他提醒，這就是很典型的認知作戰操作手法。（取自杜奕瑾臉書）PTT創辦人杜奕瑾貼出林佳龍與多名官員的合照，他提醒，這就是很典型的認知作戰操作手法。（取自杜奕瑾臉書）

還有一點，CNN這篇文章明明內容是在稱讚台灣近年的外交工作，講說台灣讓很多人願意表態支持，整體內容對台灣褒多於貶（比較多是在批評川普政府而不是批評台灣，這當然也是CNN本身的立場，沒有什麼好驚訝的吧），這些惡劣的造謠者到底是有沒有看原文？

PTT創世神、資安專家杜奕瑾提醒大家，這就是很典型的認知作戰操作手法：

1、利用誤導性翻譯、超譯外國報導

2、由具有聲量的網紅錯誤曲解內容，加油添醋

3、再由主流媒體引述網紅說法，把錯誤內容加以放大

4、網路協同帳號大量渲染錯誤偏離事實的新聞內容

這是很好的新聞識讀練習，請各位朋友們務必要小心。同時，請給予我們的外交人員們、海內外前線的政治工作者們最高的敬意和支持。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書