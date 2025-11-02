美台觀測站》台灣媒體與網紅（又）聯手造謠：太離譜了

首先來看事實：台灣辦的國慶酒會或者外交宴會，出席者眾，而且也不乏美國行政部門的官員出席。而報導中的這場宴會，根本不是台灣官方主辦的啊！

爭議訊息操作又來了！美國媒體CNN刊出一篇文章評論台灣近期的外交表現，其中有一段描寫到台灣官員在紐約參加外交宴會，「消息人士透露，多位受邀官員沒有現身」。然後台灣的媒體與網紅開始造謠，說台灣辦晚宴「無1人出席」，然後說這是「台灣外交嚴重受挫」。



這種錯誤訊息真的是多到不可勝數，真的是非常惡劣。



台灣媒體與網紅說台灣辦晚宴「無1人出席」，照片拿出來看，怎麼會可以造謠成無1人參加？（取自貼文）

首先來看事實：台灣辦的國慶酒會或者外交宴會，出席者眾，而且也不乏美國行政部門的官員出席。而報導中的這場宴會，根本不是台灣官方主辦的啊！



像國慶酒會或者類似型態的外交宴會，通常都是廣邀各國官員與在地的民意代表、國會議員，很多人會來，當然也會有人無法出席。CNN報導中所說在紐約的這場活動，其實也不是我們正式的外交宴會，而是American Global Strategies顧問公司所舉辦，廣邀了許多行政官員和各國代表，參加者包括我們邦交國帛琉的惠恕仁總統（聯合國大會期間，所以遇到各國大使、領導者都是很正常的），也包括美國官員，例如駐聯合國大使Mike Waltz。照片拿出來看人山人海，怎麼會可以造謠成無1人參加？



另外，美國白宮國安會前幕僚長葛雷（Alexander B. Gray）也在Linkedin上面po出與外交部長林佳龍的合照，他是以American Global Strategies顧問公司執行長的名義po的，其實這張合照也已經po出超過一個月了，實在很不懂為什麼台灣的媒體與網紅要造謠之前都不會查證一下。

台灣媒體與網紅造謠，說台灣辦晚宴「無1人出席」，PTT創辦人杜奕瑾貼出林佳龍與多名官員合照。（取自杜奕瑾臉書）

最有趣的是，我們的外交部長林佳龍竟然能出現在紐約的外交場合。要知道的是，我們在世界各國的外交宴會當中，行政官員要能夠公開參與的機會並不多，或者是我們自己主辦，例如以國慶為名舉行的宴會，過往都是只能夠低調再低調（因為有牆國會玻璃心一直抗議），而現在愈來愈能夠高調舉行，而且竟然還有外交部長可以參加。林部長近期到處趴趴走，在歐洲、日本、東南亞、甚至美國都到處出現，還有和這麼多人公開同框（名義上常常都是「私人行程」，但你私人行程可以會見一堆他國領袖，實在是很不私人啦….），中國肯定是超級不開心的。

註：Domino Theory媒體網站還刊登出一篇「找找佳龍部長在哪裡」的文章報導他這個夏天以來造訪了多少國家，超好笑的標題。



其實這邊也有一些資訊落差的問題。過往我們的國慶酒會或者像這次報導當中的外交宴會，為避免中國不開心，通常我們都會從善如流，不要太過刺激中國，因此就算對方國家的行政部門官員來參加，也盡量會保持低調，大家都會有默契不去公開照片和報導，畢竟能達成實際上的交流機會才是最重要的。



然而這幾年來這種禁忌已經大幅減少，大概是因為認知到不管怎麼做，中國都一定會不開心。舉例來說，這幾年我們總統訪問（過境）美國的時候，參加僑宴竟然已經可以開放媒體進場、甚至也被允許可以全程直播，這都是過去很難想像的事情。還有現在也常常出現是主辦方或者是他國的夥伴朋友直接po照片的狀況。換句話說，我們的外交工作一直都在努力進行，也從來不會有什麼邀請宴會沒人來這種離譜的造謠狀況。



回到紐約這場活動，根據參加者所述：「這次台灣在聯合國紐約的交流今年是重大突破、非常成功，外交部長這次至少以官方身分會見了30多個國家的外交部長、大使以及官員。貴賓雲集包含世界各國的重量級人物、美國國務院官員。」

到底是哪來的「沒1人參加」？



外交部正式的回應，我們quote新聞如下：林佳龍部長應邀於聯合國大會期間出席紐約活動，並非報導所稱主動設宴。



其次，消息來源者稱林佳龍未見到相關要角，顯然對活動沒有掌握，更絕非在現場之人，實令人遺憾。外交部表示，當日賓客有許多美國及多國重量級人士，基於與美方的默契，外交部為維護台美互信，不便多作評論。台美關係有穩固的基礎，台灣各級政府與美方持續進行穩健互動，請有心人士不必操作錯誤訊息，破壞台美關係，干擾社會視聽。



這就是我們上面所說的，台灣有很多很多的外交活動，通常都不會把參加者寫出來。而那些造謠者就是利用這個資訊落差來做文章。

PTT創辦人杜奕瑾貼出林佳龍與多名官員的合照，他提醒，這就是很典型的認知作戰操作手法。（取自杜奕瑾臉書）

還有一點，CNN這篇文章明明內容是在稱讚台灣近年的外交工作，講說台灣讓很多人願意表態支持，整體內容對台灣褒多於貶（比較多是在批評川普政府而不是批評台灣，這當然也是CNN本身的立場，沒有什麼好驚訝的吧），這些惡劣的造謠者到底是有沒有看原文？



PTT創世神、資安專家杜奕瑾提醒大家，這就是很典型的認知作戰操作手法：

1、利用誤導性翻譯、超譯外國報導

2、由具有聲量的網紅錯誤曲解內容，加油添醋

3、再由主流媒體引述網紅說法，把錯誤內容加以放大

4、網路協同帳號大量渲染錯誤偏離事實的新聞內容



這是很好的新聞識讀練習，請各位朋友們務必要小心。同時，請給予我們的外交人員們、海內外前線的政治工作者們最高的敬意和支持。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書

