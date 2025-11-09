自由電子報
健康醫療網》鼻過敏治療新應用 膠原蛋白基質粉舒緩術後不適

健康醫療網

健康醫療網

2025/11/09 08:00

◎ 健康醫療網

新式內視鏡無痛後鼻神經阻斷術（PNNA）可透過內視鏡技術精準進入鼻腔深部，阻斷與過敏反應相關的後鼻神經傳導路徑，能有效舒緩如鼻塞、流鼻水與打噴嚏等困擾。（取自貼文）新式內視鏡無痛後鼻神經阻斷術（PNNA）可透過內視鏡技術精準進入鼻腔深部，阻斷與過敏反應相關的後鼻神經傳導路徑，能有效舒緩如鼻塞、流鼻水與打噴嚏等困擾。（取自貼文）

42歲從事業務工作的方先生，自學生時期即飽受過敏性鼻炎困擾，典型症狀如早晨噴嚏連發、鼻塞、流鼻水與眼癢，長期依賴各類藥物治療，卻在近半年幾乎無效，嚴重干擾睡眠與生活品質。經親友推薦至中山附設醫院耳鼻喉科吳振宇醫師門診，診斷為藥物控制不佳型過敏性鼻炎。考量患者希望術後快速恢復且不影響業務工作，醫病雙方決定採用新式內視鏡無痛後鼻神經阻斷術（PNNA），並搭配膠原蛋白基質粉，除了有助於降低患者傷口表面的結痂情形，也能輔助傷口癒合。根據醫師的臨床經驗，部分患者在術後恢復過程中，不適症狀通常會逐步緩解。

新式後鼻神經微創術　搭配膠原蛋白基質粉減少術後不適

中山附設醫院耳鼻喉科吳振宇醫師說明，新式內視鏡無痛後鼻神經阻斷術（PNNA）可透過內視鏡技術精準進入鼻腔深部，阻斷與過敏反應相關的後鼻神經傳導路徑，能有效舒緩如鼻塞、流鼻水與打噴嚏等困擾。中山附設醫院耳鼻喉科吳振宇醫師指出，過去傳統翼管神經阻斷術術後較易產生眼乾等副作用，新式內視鏡無痛後鼻神經阻斷術（PNNA）為微創手術，傷口於自然孔洞，恢復期較短，因手術過程只專注於後鼻神經，也較不易產生眼乾等副作用。針對本案例中方先生希望術後減少出血、鼻塞與結痂不適的需求，手術同時搭配膠原蛋白基質粉，協助傷口穩定癒合，舒緩術後不適感。

後鼻神經示意圖。（取自貼文）後鼻神經示意圖。（取自貼文）

膠原蛋白基質粉應用廣泛　多用於協助術後傷口恢復

中山附設醫院耳鼻喉科吳振宇醫師表示，膠原蛋白基質粉屬進階手術敷料，術後可自然吸收、形成保護膜，有助於局部傷口修復並減少沾黏。已廣泛應用於多項耳鼻喉科手術中，包括鼻中隔矯正、下鼻甲、扁桃腺及咽喉手術等。對於需要盡快恢復，或曾有癒合不佳經驗的患者，術中搭配使用膠原蛋白基質粉，有助於維持術後鼻腔傷口的穩定與修復。

術後恢復良好　患者重拾睡眠與生活品質

本案例患者術後恢復狀況理想，僅術後初期出現少量分泌物，第二天起即大幅減少，術後約十至二十天內傷口便自然結痂、吸收，臨床上也觀察到，有些患者能在短期內逐步恢復日常作息，但實際恢復情形仍會因個人差異而有不同。中山附設醫院耳鼻喉科吳振宇醫師指出，膠原蛋白基質粉可協助吸收血液與組織液，有助於減緩術後結痂與腫脹，而本次案例中的嚴重鼻過敏患者術後隔日即能恢復上班，未再受鼻過敏症狀困擾，呼吸順暢、睡眠品質也明顯穩定。

長期鼻過敏勿輕忽　建議專科評估對症處理

中山附設醫院耳鼻喉科吳振宇醫師提醒，過敏性鼻炎初期可透過環境改善與規律生活搭配藥物控制，例如使用空氣清淨機、減少塵螨暴露及定期清潔寢具等。但若症狀長期未改善、藥物效果減弱，甚至影響睡眠與工作表現，就應由耳鼻喉專科醫師進行評估。對於藥物控制不佳型患者，以手術治療的方式，值得列入考量。

本文授權轉載自健康醫療網／記者黃奕寧報導 鼻過敏治療新應用　膠原蛋白基質粉舒緩術後不適

