自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》非洲豬瘟的警訊 讓產銷履歷成為重建信任的起點

2025/11/12 08:00

◎ 葉正興

根據行政院農業部《2023年糧食供需年報》，台灣人平均每年肉類消費量約87.2公斤，其中豬肉約35.6公斤，占比超過4成，是國人最主要的肉品來源。從整體飲食結構來看，近年肉類攝取量已超越穀類，而豬肉則是其中的主力。豬肉消費的穩定，不僅關乎民生，更攸關畜牧產業、冷鏈物流與食品加工的整體供應鏈安全。

台灣人平均每年豬肉消費量約35.6公斤，是國人最主要的肉品來源。圖為新北市板橋區黃石市場豬肉攤。（資料照）台灣人平均每年豬肉消費量約35.6公斤，是國人最主要的肉品來源。圖為新北市板橋區黃石市場豬肉攤。（資料照）

長年以來，台灣在動物防疫上表現亮眼，自1997年口蹄疫事件後，維持非洲豬瘟（ASF）零發生紀錄，並屢獲國際肯定。然而，今年10月中旬，台中市梧棲區一處養豬場檢出ASF病毒核酸陽性，確定為國內首例本土感染。這起事件提醒社會，防疫體系即使多年穩健，也可能因地方端的通報、監測與應變流程出現時間落差而產生漏洞。如何縮短疫情通報與確診時距，並強化中央與地方的橫向協調，將是未來防疫治理不可忽視的課題。

事實上，台灣早在2003年即引進「產銷履歷農產品制度」（Traceable Agriculture Product, TAP），並於2007年制定《農產品生產及驗證管理法》，推動迄今已逾20年。該制度的核心，在於建立從養殖、屠宰、加工、運輸到販售的完整追蹤紀錄，讓每頭豬都有明確的「身分證」。當疫情發生時，履歷資料可快速釐清感染源與流向，減少撲殺範圍與市場恐慌，也能協助政府區隔安全產品，保障消費者權益。

台中市梧棲區一處養豬場，爆發非洲豬瘟。（資料照）台中市梧棲區一處養豬場，爆發非洲豬瘟。（資料照）

然而，制度若僅停留在文件與示範層次，未能深入地方行政與實務操作，終將難以發揮效用。此次事件顯示，防疫不只是撲殺與消毒，更涉及資訊透明、風險溝通與責任治理。若能結合數位化標籤與即時監測，例如運用RFID或區塊鏈技術記錄飼料、用藥、檢驗與運輸資料，將有助於建立更精準的防疫資料網絡。

非洲豬瘟的出現雖是一場衝擊，卻也是制度升級的契機。政府若能以此為轉折，推動產銷履歷制度普及化，讓「安全可追溯」成為國產豬肉的新標準，重建國人信心，也為下一個20年的食品安全，立下更穩固的基石。

（作者為前台灣大學農業經濟學研究生、研究論文臺灣豬肉消費者行為之研究）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書