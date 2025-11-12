自由開講》非洲豬瘟的警訊 讓產銷履歷成為重建信任的起點

◎ 葉正興

根據行政院農業部《2023年糧食供需年報》，台灣人平均每年肉類消費量約87.2公斤，其中豬肉約35.6公斤，占比超過4成，是國人最主要的肉品來源。從整體飲食結構來看，近年肉類攝取量已超越穀類，而豬肉則是其中的主力。豬肉消費的穩定，不僅關乎民生，更攸關畜牧產業、冷鏈物流與食品加工的整體供應鏈安全。

台灣人平均每年豬肉消費量約35.6公斤，是國人最主要的肉品來源。圖為新北市板橋區黃石市場豬肉攤。（資料照）

長年以來，台灣在動物防疫上表現亮眼，自1997年口蹄疫事件後，維持非洲豬瘟（ASF）零發生紀錄，並屢獲國際肯定。然而，今年10月中旬，台中市梧棲區一處養豬場檢出ASF病毒核酸陽性，確定為國內首例本土感染。這起事件提醒社會，防疫體系即使多年穩健，也可能因地方端的通報、監測與應變流程出現時間落差而產生漏洞。如何縮短疫情通報與確診時距，並強化中央與地方的橫向協調，將是未來防疫治理不可忽視的課題。

事實上，台灣早在2003年即引進「產銷履歷農產品制度」（Traceable Agriculture Product, TAP），並於2007年制定《農產品生產及驗證管理法》，推動迄今已逾20年。該制度的核心，在於建立從養殖、屠宰、加工、運輸到販售的完整追蹤紀錄，讓每頭豬都有明確的「身分證」。當疫情發生時，履歷資料可快速釐清感染源與流向，減少撲殺範圍與市場恐慌，也能協助政府區隔安全產品，保障消費者權益。

台中市梧棲區一處養豬場，爆發非洲豬瘟。（資料照）

然而，制度若僅停留在文件與示範層次，未能深入地方行政與實務操作，終將難以發揮效用。此次事件顯示，防疫不只是撲殺與消毒，更涉及資訊透明、風險溝通與責任治理。若能結合數位化標籤與即時監測，例如運用RFID或區塊鏈技術記錄飼料、用藥、檢驗與運輸資料，將有助於建立更精準的防疫資料網絡。

非洲豬瘟的出現雖是一場衝擊，卻也是制度升級的契機。政府若能以此為轉折，推動產銷履歷制度普及化，讓「安全可追溯」成為國產豬肉的新標準，重建國人信心，也為下一個20年的食品安全，立下更穩固的基石。

（作者為前台灣大學農業經濟學研究生、研究論文臺灣豬肉消費者行為之研究）

