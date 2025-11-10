照護線上》胃鏡縫胃ESG 微創減重術常見疑慮，專家圖文解析

肥胖與多種慢性疾病息息相關，包括糖尿病、高血壓、高血脂、心血管疾病與痛風等，甚至與關節炎、睡眠呼吸中止症、性功能障礙等生活品質問題密切相關。醫學研究亦證實，肥胖會顯著提高罹患癌症風險，例如大腸癌、乳癌、胃癌與攝護腺癌等。

相較於傳統減重手術，胃鏡縫胃ESG具有創傷小、恢復快、風險低、可回復等優勢。（取自貼文）

「胖，不只是變大一號的衣服問題，而是一種慢性疾病！」台灣的肥胖人口正以驚人速度上升。根據衛生福利部統計，成人過重及肥胖率已高達50.3%，等於每兩位成年人就有一人面臨體重過重的健康風險。這已不僅是外貌困擾，更是一項不容忽視的公共健康警訊。

肥胖與多種慢性疾病息息相關，包括糖尿病、高血壓、高血脂、心血管疾病與痛風等，甚至與關節炎、睡眠呼吸中止症、性功能障礙等生活品質問題密切相關。醫學研究亦證實，肥胖會顯著提高罹患癌症風險，例如大腸癌、乳癌、胃癌與攝護腺癌等。當飲食控制、運動皆無法達到理想成效時，會建議專業的減重醫療介入。目前臨床上常見的介入方式包括外科腹腔鏡手術與內科胃鏡手術，其中備受矚目的為胃鏡縫胃手術（Endoscopic Sleeve Gastroplasty, ESG）。

胃鏡縫胃ESG，又稱無痕胃拉提手術或胃鏡縮胃手術，是一種內視鏡微創減重手術。台中新悅美型醫學診所院長暨全球胃鏡縫胃ESG權威與指導教師劉家嘉醫師於今年9月受邀前往英國牛津，代表台灣參與ESG全球專家共識會議，與多國頂尖專家共同討論並制定手術標準化與臨床安全準則。ESG手術目前已獲多國國際權威組織認可，成為全球肥胖治療領域中兼具安全性與有效性的創新療法之一。劉醫師長期投入肥胖與代謝疾病的內視鏡治療領域，為亞洲執行內視鏡袖狀胃成型術（Endoscopic Sleeve Gastroplasty, ESG）手術經驗豐富的醫師之一。劉醫師表示，ESG採用先進內視鏡縫合技術，從口腔進入胃部，不需切除胃體，即可縮小胃腔容量，將胃壁縫合收攏，讓胃容量縮小到原本的20至30%，降低進食量並提升飽足感。相較於傳統減重手術，ESG具有創傷小、恢復快、風險低、可回復等優勢。

胃鏡縫胃ESG、腹腔鏡袖狀胃切除手術LSG有何差異？

胃鏡縫胃ESG和腹腔鏡袖狀胃切除手術LSG是完全不同的治療方式，除了胃鏡（內視鏡的一種）與腹腔鏡是完全不同的醫療器械以外，胃鏡縫胃ESG保留完整的胃，必要時也可調整或拆除縫線，屬於可逆的內視鏡微創手術，腹腔鏡袖狀胃切除手術LSG則會切除大部分胃，屬於不可逆的手術方式。下圖是兩者常見問題比較表：

胃鏡縫胃ESG屬於可逆的內視鏡微創手術；腹腔鏡袖狀胃切除手術LSG則屬於不可逆的手術方式。（取自貼文）

劉家嘉醫師指出，隨著醫療進展，現在ESG若與新一代減重藥物（如GLP-1或雙重腸泌素製劑）結合使用，其長期減重與代謝改善效果，已有研究顯示能媲美外科合併腸道治療的減重手術，但ESG仍維持低風險、恢復快、無營養素缺乏、無疤痕的特點。

胃鏡縫胃ESG適合哪些族群？

適合胃鏡縫胃ESG的族群包括：

。BMI>27，且合併有代謝症候群（糖尿病、脂肪肝、高血壓或高血脂）

。無法長期控制飲食的患者

。嘗試過運動、飲食控制或藥物治療仍無法達到理想減重效果

。希望避免開刀、避免切除胃部的族群

適合與不適合做胃鏡縫胃ESG比較表。（取自貼文）

不適合胃鏡縫胃ESG的狀況包括：

。有嚴重胃食道逆流（GERD）或大型橫膈疝氣

。曾做過重大胃部或上消化道手術（例如胃切除）

。有凝血異常

。存在未控制的精神疾病或飲食失調（如暴食症）

。有懷孕、計劃懷孕或哺乳中的婦女

。無良好控制之飲食疾患患者

胃鏡縫胃ESG對患者有何幫助？

劉家嘉醫師表示，根據國際研究，接受胃鏡縫胃ESG的患者，平均半年可減掉約15%的總體重，一年可減掉約18–20%的體重，5年以上若仍維持正確的生活習慣，研究顯示可持續維持14–15%的總體重下降。

在接受胃鏡縫胃ESG後，大約7成患者的血糖顯著改善，68%高血壓會緩解，43%高血脂會緩解，超過8成的代謝症候群會有改善。（取自貼文）

由於肥胖會導致代謝異常，因此在接受胃鏡縫胃ESG後，大約7成患者的血糖顯著改善，68%高血壓會緩解，43%高血脂會緩解，超過8成的代謝症候群會有改善，其中亦包括脂肪肝與肝功能指數。

胃鏡縫胃ESG有什麼風險？

胃鏡縫胃ESG由胃鏡執行，沒有體表傷口。劉家嘉醫師說，大部分患者在術後僅輕微腹脹、噁心或短暫腹痛，幾天內便能緩解。通常1–2天可出院，平均術後3–4天即可恢復日常生活與工作。

根據國際文獻，嚴重併發症如上消化道出血、穿孔或胃部四周積液等的機率低（約1.5％–2%），且多數可以透過內視鏡或短期保守治療控制。

胃鏡縫胃ESG已經被列入多項國際臨床指引之中（包括美國消化內視鏡學會ASGE、國際肥胖代謝外科聯盟IFSO等），並在全球廣泛應用，累積的臨床證據顯示胃鏡縫胃ESG在安全性上具有高度可靠性。

做完胃鏡縫胃ESG是否會導致長期營養不良、維他命缺乏、或掉髮問題？

胃鏡縫胃ESG不會切除腸胃道，因此大部分病人不會出現嚴重營養不良的狀況，不須長期補充維他命。

根據臨床研究，掉髮大多發生在胃鏡縫胃ESG術後第3至5個月，屬於暫時性的「休止期落髮」。隨著體重趨於穩定，大部分患者在6至12個月內頭髮會逐漸恢復接近原本密度。

做完胃鏡縫胃ESG還要控制飲食嗎？

胃鏡縫胃ESG能夠幫助患者減少食量、延長飽足感，但是如果繼續大吃大喝，攝取高熱量食物，減重成效便會大打折扣。

劉家嘉醫師強調，「接受胃鏡縫胃後，必須維持正確的飲食、規律運動、以及專業團隊追蹤，才是長期成功的關鍵！」

如果將來想恢復，ESG縫完之後能拆除嗎？

可以。胃鏡縫胃ESG是利用特殊縫線將胃壁固定，這些縫線未來可以透過內視鏡「拆除」或調整，不像傳統手術那樣不可逆。這也是ESG的重要優勢之一。

縫合之後，胃部會不會產生「檢查死角」，造成之後做胃鏡檢查變得困難？

劉家嘉醫師表示，其實胃鏡縫胃ESG的縫線排列經過設計，胃腔雖然縮小，但胃鏡仍能完整檢查大部分區域。臨床上並沒有發現ESG會造成嚴重的「檢查死角」。

總結來說，胃鏡縫胃ESG不僅是一項創新的減重治療，更是經過超過15年國際臨床驗證的成熟技術。它兼具安全性與有效性，能幫助患者在不切除胃部的情況下，達成體重下降與代謝改善的雙重目標。

在台灣，透過劉家嘉醫師與台中新悅美型醫學診所團隊的努力，胃鏡縫胃ESG已與國際接軌，並成為亞太地區的重要教學與臨床中心。未來，隨著醫療技術與新世代藥物的結合，胃鏡縫胃ESG的角色將更加關鍵，讓更多病人有機會以較低風險、高效益的方式，找回健康與自信。

