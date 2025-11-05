李忠憲的思考》從警訊到警鐘：喬治亞的今天 看台灣有沒有2028

若我們仍希望選舉代表人民的意志，而非權力的戲碼，那麼每一次投票、每一次反抗、每一次導正，都是在守護那個最脆弱、卻最珍貴的東西——自由。

◎ 李忠憲



不少大德說花蓮的情況未來可能不會有所改觀，也有人說連高雄跟台南在明年的選舉也會丟掉，對2026相當的悲觀。因為這社會上有些人不會接受到某些資訊，也不會思考任何問題，再加上中國在訊息戰爭、利用人工智慧操控，年輕人都活在 TikTok 之中，藍白利用各種台灣社會上的內部矛盾，很容易操作。

有人說民進黨在明年地方縣市長選舉，高雄跟台南會丟掉。圖為2024年總統大選投票。（資料照）

戰爭雖然可怕，如果敵人來自外部那還可以抵抗，就像烏克蘭；如果敵人就在內部，像喬治亞，那就更加悲慘到不知道如何是好。

一年前，我曾問過：「喬治亞的今天，會是台灣的未來嗎？」

如今，一年過去，那個問題不再只是比喻，而更像一面鏡子，映照出民主制度如何在合法的外衣下被慢慢掏空。

2024年10月26日，喬治亞舉行議會選舉。執政的「喬治亞夢想黨」（Georgian Dream）宣稱勝選，但國際監察團體——包括 OSCE、歐洲議會與人權組織——一致指出：

■ 競爭環境極度不公平

■ 選務制度被政府掌控

■ 公務資源被用於特定政黨宣傳

■ 選民受到威嚇與媒體壓力

反對派拒絕承認結果，民眾走上街頭，連續數週示威。那時的總統 薩洛梅·祖拉比奇維利（Salome Zourabichvili）呼籲：「這不是普通的選舉，而是喬治亞的分水嶺。」

一年後的今天，喬治亞的情勢更壞。執政黨不但沒有修補信任裂痕，反而向憲法法院提出訴訟，要求禁止三個主要反對黨——United National Movement、Coalition for Change與Lelo。

這在任何民主國家都屬於驚人的舉措：反對黨的存在本身，就是民主的呼吸。

藍白只拿到立法院，就可以癱瘓憲法法庭，等到他們全面執政，像喬治亞這樣子的做法，對他們來講也是輕而易舉，在具體的行動和道德上對他們來講，毫無困難。

在喬治亞首都第比利斯，抗議活動延燒整個2025年秋天。警察使用水砲與催淚彈驅離群眾，5名反對派領袖被控「企圖政變」。

地方選舉則在反對黨部分抵制下舉行，執政黨宣稱「壓倒性勝利」。形式上，選舉還在進行；實質上，卻成了統治的工具。

喬治亞於2024年10月26日舉行議會選舉，執政的「喬治亞夢想黨」宣稱勝選，但反對派拒絕承認結果，發動民眾走上街頭抗議。（路透檔案照）

歐洲議會通過決議，拒絕承認該次選舉為自由公正，並呼籲一年內重選。但Georgian Dream依舊宣稱：「我們仍致力加入歐盟。」

這種自相矛盾的語言，不正是許多極權政權慣用的「雙重話語」？

一邊向國際微笑，一邊在國內收緊自由。

喬治亞如今仍有議會、仍有選舉、仍有媒體，但這些制度正被有計畫地削弱：

■ 法律被用來懲罰異議

■ 選舉被用來鞏固統治

■ 「親歐」的修辭成了外交的裝飾品

■ 「親俄」的政策成了內政的現實

這正是政治學者所謂的 「選舉型威權主義」（electoral authoritarianism）——表面上尊重民主，實際上利用民主的形式來掩護專制。

喬治亞的故事，並非遙遠的地緣政治劇碼，而是對台灣的一種警告。

想像以下情境：

■ 某政黨在選舉中取得優勢後，修改制度、重塑選委會、操弄媒體資源



■ 宣稱「會堅守主權、不會出賣台灣」，卻通過讓國家更依附中國的法律；



■ 當民眾抗議時，以「維護秩序」為名壓制異議。

這不是虛構，而是喬治亞的現實。

而我們，難道真的免疫？

台灣有強大的公民社會，但在訊息戰與犬儒政治氾濫的時代，信任正變成最稀有的資源。

當越多人相信「反正誰當都一樣」、當理解者噤聲、當指正謠言被視為麻煩，民主的靈魂便開始凋零。

真正的危險，不在於一次錯誤的選舉，而在於制度不再允許改正錯誤。

喬治亞如今的情況，就是民主可逆性的喪失。當一個國家仍能投票，但選舉已失去改變未來的能力，那便是民主的終點。

尼采說：「歷史存在，不是為了重演，而是為了警醒。」

喬治亞的今天，提醒我們，民主不是上天的恩賜，而是一場不斷自我守護的實驗。

若我們仍希望選舉代表人民的意志，而非權力的戲碼，那麼每一次投票、每一次反抗、每一次導正，都是在守護那個最脆弱、卻最珍貴的東西——自由。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

