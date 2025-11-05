自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

李忠憲的思考》從警訊到警鐘：喬治亞的今天 看台灣有沒有2028

若我們仍希望選舉代表人民的意志，而非權力的戲碼，那麼每一次投票、每一次反抗、每一次導正，都是在守護那個最脆弱、卻最珍貴的東西——自由。
2025/11/05 12:30

◎ 李忠憲

不少大德說花蓮的情況未來可能不會有所改觀，也有人說連高雄跟台南在明年的選舉也會丟掉，對2026相當的悲觀。因為這社會上有些人不會接受到某些資訊，也不會思考任何問題，再加上中國在訊息戰爭、利用人工智慧操控，年輕人都活在 TikTok 之中，藍白利用各種台灣社會上的內部矛盾，很容易操作。

有人說民進黨在明年地方縣市長選舉，高雄跟台南會丟掉。圖為2024年總統大選投票。（資料照）有人說民進黨在明年地方縣市長選舉，高雄跟台南會丟掉。圖為2024年總統大選投票。（資料照）

戰爭雖然可怕，如果敵人來自外部那還可以抵抗，就像烏克蘭；如果敵人就在內部，像喬治亞，那就更加悲慘到不知道如何是好。

一年前，我曾問過：「喬治亞的今天，會是台灣的未來嗎？」

如今，一年過去，那個問題不再只是比喻，而更像一面鏡子，映照出民主制度如何在合法的外衣下被慢慢掏空。

2024年10月26日，喬治亞舉行議會選舉。執政的「喬治亞夢想黨」（Georgian Dream）宣稱勝選，但國際監察團體——包括 OSCE、歐洲議會與人權組織——一致指出：

■ 競爭環境極度不公平

■ 選務制度被政府掌控

■ 公務資源被用於特定政黨宣傳

■ 選民受到威嚇與媒體壓力

反對派拒絕承認結果，民眾走上街頭，連續數週示威。那時的總統 薩洛梅·祖拉比奇維利（Salome Zourabichvili）呼籲：「這不是普通的選舉，而是喬治亞的分水嶺。」

一年後的今天，喬治亞的情勢更壞。執政黨不但沒有修補信任裂痕，反而向憲法法院提出訴訟，要求禁止三個主要反對黨——United National Movement、Coalition for Change與Lelo。

這在任何民主國家都屬於驚人的舉措：反對黨的存在本身，就是民主的呼吸。

藍白只拿到立法院，就可以癱瘓憲法法庭，等到他們全面執政，像喬治亞這樣子的做法，對他們來講也是輕而易舉，在具體的行動和道德上對他們來講，毫無困難。

在喬治亞首都第比利斯，抗議活動延燒整個2025年秋天。警察使用水砲與催淚彈驅離群眾，5名反對派領袖被控「企圖政變」。

地方選舉則在反對黨部分抵制下舉行，執政黨宣稱「壓倒性勝利」。形式上，選舉還在進行；實質上，卻成了統治的工具。

喬治亞於2024年10月26日舉行議會選舉，執政的「喬治亞夢想黨」宣稱勝選，但反對派拒絕承認結果，發動民眾走上街頭抗議。（路透檔案照）喬治亞於2024年10月26日舉行議會選舉，執政的「喬治亞夢想黨」宣稱勝選，但反對派拒絕承認結果，發動民眾走上街頭抗議。（路透檔案照）

歐洲議會通過決議，拒絕承認該次選舉為自由公正，並呼籲一年內重選。但Georgian Dream依舊宣稱：「我們仍致力加入歐盟。」

這種自相矛盾的語言，不正是許多極權政權慣用的「雙重話語」？

一邊向國際微笑，一邊在國內收緊自由。

喬治亞如今仍有議會、仍有選舉、仍有媒體，但這些制度正被有計畫地削弱：

■ 法律被用來懲罰異議

■ 選舉被用來鞏固統治

■ 「親歐」的修辭成了外交的裝飾品

■ 「親俄」的政策成了內政的現實

這正是政治學者所謂的 「選舉型威權主義」（electoral authoritarianism）——表面上尊重民主，實際上利用民主的形式來掩護專制。

喬治亞的故事，並非遙遠的地緣政治劇碼，而是對台灣的一種警告。

想像以下情境：

■ 某政黨在選舉中取得優勢後，修改制度、重塑選委會、操弄媒體資源

■ 宣稱「會堅守主權、不會出賣台灣」，卻通過讓國家更依附中國的法律；

■ 當民眾抗議時，以「維護秩序」為名壓制異議。

這不是虛構，而是喬治亞的現實。

而我們，難道真的免疫？

台灣有強大的公民社會，但在訊息戰與犬儒政治氾濫的時代，信任正變成最稀有的資源。

當越多人相信「反正誰當都一樣」、當理解者噤聲、當指正謠言被視為麻煩，民主的靈魂便開始凋零。

真正的危險，不在於一次錯誤的選舉，而在於制度不再允許改正錯誤。

喬治亞如今的情況，就是民主可逆性的喪失。當一個國家仍能投票，但選舉已失去改變未來的能力，那便是民主的終點。

尼采說：「歷史存在，不是為了重演，而是為了警醒。」

喬治亞的今天，提醒我們，民主不是上天的恩賜，而是一場不斷自我守護的實驗。

若我們仍希望選舉代表人民的意志，而非權力的戲碼，那麼每一次投票、每一次反抗、每一次導正，都是在守護那個最脆弱、卻最珍貴的東西——自由。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書