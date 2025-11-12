自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

法操》【法操小教室】夫妻結婚7年驚覺是「遠房親戚」，法院為何裁定婚姻無效？

在我民法第983條中規定：「旁系血親六親等以內不得結婚」。也就是說，只要兩人之間的血緣關係未超過六等，都屬於法律上禁止結婚的範圍。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/11/12 08:30

◎ 法操司想傳媒

AI生成示意圖。（取自貼文）AI生成示意圖。（取自貼文）

相愛不一定可以結婚，民法上有許多關於結婚的規定需要特別注意。近期有則新聞報導指出，高雄一對夫妻結婚七年多後，竟意外發現彼此有血緣關係。兩人結婚多年感情穩定，直到近日整理家族資料時，才發現男方的外祖母與女方的祖母竟然是親姊妹。經調閱戶籍謄本確認，兩人屬於旁系六親等血親，依民法第983條規定屬於禁止結婚的對象。

在民法上什麼情況下可以結婚？

按照民法規定，雙方當事人互相表示結婚的意思，並沒有受強迫或詐欺，就能結婚。另外，雙方需要達到法定年齡，目前我國已修正為男女均須年滿十八歲；若為未成年人，仍須取得法定代理人（多為父母）的同意，否則婚姻不具法律效力。

按照民法第983條規定，法律禁止一定親屬間結婚，這是為了維護倫理秩序與遺傳健康。不得結婚的對象包括：直系血親（如父母與子女）、旁系血親六親等以內（如堂、表兄妹），以及直系姻親（如繼父與繼女）。若違反此條規定，婚姻自始無效，即使登記亦不生效力。

另外，為了維護婚姻的排他性，按照民法第985條明定，婚姻採一夫一妻制，已經有配偶者不得與他人結婚，監護人與被監護者之間也無法結婚。

六等親怎麼算？

所謂「六親等」，是法律上用來表示親屬之間血緣距離遠近的概念，依照「從共同祖先往上推，再往下數」的方式計算。例如：父母與子女是一親等，祖父母與孫子女是二親等，兄弟姊妹同樣是二親等，叔伯、姑姨與姪子姪女是三親等，堂、表兄妹屬於四親等，若再往下一輩（如表兄妹的子女）則是五、六親等。在我民法第983條中規定，「旁系血親六親等以內不得結婚」，也就是說，只要兩人之間的血緣關係未超過六等，都屬於法律上禁止結婚的範圍。

最後，高雄少年及家事法院審理後指出，兩人之間確實存在旁系六親等的親屬關係，已違反民法第983條第1項第2款「旁系血親六親等以內不得結婚」的規定，依據民法第988條第2款，裁定兩人婚姻自始無效，在法律上等同從未成立。

本文經授權轉載自【法操】【法操小教室】夫妻結婚7年驚覺是「遠房親戚」，法院為何裁定婚姻無效？

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書