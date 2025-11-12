法操》【法操小教室】夫妻結婚7年驚覺是「遠房親戚」，法院為何裁定婚姻無效？

在我民法第983條中規定：「旁系血親六親等以內不得結婚」。也就是說，只要兩人之間的血緣關係未超過六等，都屬於法律上禁止結婚的範圍。

相愛不一定可以結婚，民法上有許多關於結婚的規定需要特別注意。近期有則新聞報導指出，高雄一對夫妻結婚七年多後，竟意外發現彼此有血緣關係。兩人結婚多年感情穩定，直到近日整理家族資料時，才發現男方的外祖母與女方的祖母竟然是親姊妹。經調閱戶籍謄本確認，兩人屬於旁系六親等血親，依民法第983條規定屬於禁止結婚的對象。

在民法上什麼情況下可以結婚？

按照民法規定，雙方當事人互相表示結婚的意思，並沒有受強迫或詐欺，就能結婚。另外，雙方需要達到法定年齡，目前我國已修正為男女均須年滿十八歲；若為未成年人，仍須取得法定代理人（多為父母）的同意，否則婚姻不具法律效力。

按照民法第983條規定，法律禁止一定親屬間結婚，這是為了維護倫理秩序與遺傳健康。不得結婚的對象包括：直系血親（如父母與子女）、旁系血親六親等以內（如堂、表兄妹），以及直系姻親（如繼父與繼女）。若違反此條規定，婚姻自始無效，即使登記亦不生效力。



另外，為了維護婚姻的排他性，按照民法第985條明定，婚姻採一夫一妻制，已經有配偶者不得與他人結婚，監護人與被監護者之間也無法結婚。



六等親怎麼算？



所謂「六親等」，是法律上用來表示親屬之間血緣距離遠近的概念，依照「從共同祖先往上推，再往下數」的方式計算。例如：父母與子女是一親等，祖父母與孫子女是二親等，兄弟姊妹同樣是二親等，叔伯、姑姨與姪子姪女是三親等，堂、表兄妹屬於四親等，若再往下一輩（如表兄妹的子女）則是五、六親等。在我民法第983條中規定，「旁系血親六親等以內不得結婚」，也就是說，只要兩人之間的血緣關係未超過六等，都屬於法律上禁止結婚的範圍。



最後，高雄少年及家事法院審理後指出，兩人之間確實存在旁系六親等的親屬關係，已違反民法第983條第1項第2款「旁系血親六親等以內不得結婚」的規定，依據民法第988條第2款，裁定兩人婚姻自始無效，在法律上等同從未成立。

