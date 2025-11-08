法操》【司想評論】遛狗未繫繩害機車騎士倒地受傷，飼主可能要負什麼責任？

出門遛狗一定要繫牽繩，否則很有可能需要負擔相對應的法律責任，後續的賠償也相當複雜，務必要注意。

遛狗一定要繫牽繩，這是許多飼主都明白的道理。有些狗好動、難以管教，若放任其在馬路上亂跑不僅很有可能會受傷，更有可能會造成其他用路人的困擾。近期有則新聞報導指出，龜山一位詹姓婦人於10月9日深夜在龜山區光榮路遛狗，由於狗未繫繩突然衝出馬路，導致光榮路直行的劉姓騎士緊急煞車致人車倒地，若騎士因此受到傷害，飼主可能需要負什麼法律責任？

民事賠償部分



若飼主遛狗未繫繩而導致他人受傷時，受傷的騎士可以向飼主求償民事責任。依照法第184條第一項規定，因故意或過失不法侵害他人權利者，負損害賠償責任。若飼主未盡注意義務（如未繫狗繩、未即時制止犬隻行為），導致他人被咬傷、撞傷或驚嚇跌倒，就有可能構成侵權行為，應賠償受害人醫療費、交通費、工作損失、精神慰撫金等。



另外，按照民法第191條之2規定，動物致人損害者，由動物之占有人或保管人負損害賠償責任；動物占有人僅在能證明「已盡相當注意」或「縱已注意仍難避免損害」時，才可以免責。換言之，就是飼主並非親自引起損害，只要沒有妥善管理動物，就需要對其行為負責，之所以有這樣的規定，主要是要求飼主對動物行為負較高注意義務，以確保公共安全。



刑事部分



其次，在刑事責任部分，若狗造成他人受傷，飼主會涉犯刑法第284條的過失傷害罪。這項條文的構成要件包括：「有作為或不作為義務」、「行為人具有過失」、「他人受有傷害結果」以及「行為與結果間具因果關係」。在新聞報導中，飼主對犬隻負有注意義務，應可以預見狗未繫繩可能導致他人受傷，疏於防範，就是「注意義務的違反」。若因此導致他人受傷，就有可能成立過失傷害罪。



行政責任部分



最後，在行政責任部分，依照動物保護法第20條及第31條規定，飼主外出遛狗應繫繩並妥為防護，否則可處新臺幣3,000至15,000元罰鍰。若犬隻具攻擊性，還須要加戴口罩；若再犯或拒不改善，主管機關得沒入犬隻。



以往還有許多遛狗未繫牽繩導致用路人受傷甚至死亡的案例，法操也呼籲各位飼主，出門遛狗一定要繫牽繩，否則很有可能需要負擔相對應的法律責任，後續的賠償也相當複雜，務必要注意。

