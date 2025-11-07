自由開講》「沉默修法」：恐讓核電延役變成制度黑洞！

◎ 林仁斌

核安會在「核電延役是否應納入環境影響評估」的議題上，選擇了沉默。（資料照）

在社會各界於60天內表述意見後，核能安全委員會（以下簡稱核安會）於10月8日正式公告的《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》，與所預告部分條文修正草案的差異，卻僅是「修訂用詞」。令人遺憾的是，核安會在關鍵的「核電延役是否應納入環境影響評估」的議題上，選擇了沉默。然而，這樣的不作為卻是讓核電延役變成制度黑洞。

歐美各國的核電廠延役要做環評，台灣卻選擇沉默修法。核安會以環評「非核安會主管法規及業務職掌範圍」為由，將問題推給環境部；而環境部至今對於是否將核電廠延役或重啟增補入《開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準》第29條第1項規定，仍無表達明確立場。兩個主管機關的行政怠惰與責任推諉，使再運轉環評成為「誰都不想碰」的真空地帶。

環境部至今對於是否將核電廠延役或重啟增補入相關條文，仍無表達明確立場；圖中人物為環境部長彭啟明。（資料照）

根據該辦法第14條，經營者應於預定正式運轉一年前提報「環境影響評估報告審查結果相關事項辦理情形」。換言之，針對新設核電廠之審核不只要求通過環評，還要求提報其審查結果相關事項辦理情形，但延役再運轉卻完全沒有規範。這樣的「新廠要環評，老舊廠延役卻免環評」，不僅是不合理，也對核安風險開了方便之門。核安會與環境部的沉默修法，正好提醒我們的是，真正的風險，不在爐心，而在制度。

參考國際核電廠管制經驗，台灣的制度落差顯而易見。美國核能監管委員會（NRC）規定核電廠的執照展期，必須檢送「環境報告書」，並依據《國家環境政策法》撰寫補充的環境影響評估，舉行公開聽證，讓公眾參與，並全面檢視其潛在影響與真實風險；2019年，歐盟法院就比利時兩座核電廠的延役案裁定「未經環評即延長運轉年限，違反歐盟法規」。很顯然，「核電延役必須環評」不是選項，而是基本門檻。

相較之下，台灣的再運轉執照申請，不需要環評、不需要公聽。核安會只談技術審查，環境部只顧政治風險，等同放棄對於新風險的整體檢視。然而，目前這些運轉40年的老舊核電廠當年都未經環評就設置。因此，核電廠的重啟，性質上與新設或重大開發並無本質差異，甚至在社會關注程度上更為敏感。台灣特有脆弱的社會與自然條件，老舊核電廠長期運轉所面臨的風險遠高於歐美。因此，若仍允許核電延役卻不納入環評，不僅是輕忽程序正義與環境永續，更是對全民生命財產安全的極大漠視。

台灣許多運轉40年的老舊核電廠，當年都未經環評就設置。因此，核電廠的重啟，性質上與新設或重大開發並無本質差異；示意圖。（資料照）

因此，筆者呼籲將環境影響評估納入核電延役的法定程序，才能同時兼顧核能安全、民主法治、程序正義與環境永續，並重建社會對能源治理的信任。反之，核安會與環境部若繼續沉默與推諉，未能回應社會公眾的合理期待，那麼，台灣的核安與環評制度將形同虛設，一旦核安事件發生，受影響的將不只是核電廠周邊居民，而是關乎全體人民的電網與公共安全體系。真正承擔後果的，將是全體人民。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員）

