名家分享～江昺崙》建立本土的肥料產業 談吳音寧接台肥

音寧曾說到糧食主權：「應該開始建立我們自己本土的肥料產業吧。」 本土還有很多有機肥，如今廚餘去化問題非常嚴峻，農村有這麼多的生產剩餘、畜牧業的剩餘，如果都能用來製作肥料，不是很環保、又能達到循環經濟的政策嗎？這應該是業界龍頭的台肥，責無旁貸的百年重任啊。
2025/11/02 20:00

◎ 江昺崙

祝福，哪次不祝福？

昨天（1030）看到新聞，很多媒體報導台肥的新人事案。我就想說新聞媒體突然關心台肥是怎樣，誰知道現任台肥董座的名字？（李孫榮先生）

結果一看，新的當事人又是音寧。不禁失笑，看來未來媒體會一窩蜂研究肥料產業了？還是接下來也應該會冒出相當多的肥料專家？

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。（資料照）行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。（資料照）

稍微問了一下業界友人，媒體的報導很多都是捕風捉影，還刻意要挑起前後任政府的矛盾，說什麼誰是誰的人馬。但其實都只是績效的問題，問題在於mindset，一顆初心。

台肥的董座，需要關心農民權益、糧食主權的人來擔任啊，不單純是個管理職而已。

我覺得音寧當然是極佳的人選，只是他又要跳坑，我期期以為不可（你記得當年輿論怎麼抹黑你嗎？）——而且在這個連「獨裁者資格」都可以顛倒是非的時局，要挺身而出，沒有戴好鋼盔、穿4級防彈衣上陣，可能很快就變成標靶。我已經聽到暗處有不少上彈匣拉槍機上鏜的聲音。

但我知道音寧是喜歡往槍林彈雨衝的。他是槓子頭，你越是勸他，他越是前進，往危崖去，往花朵那邊去。

------------------------------------

聽到台肥，很多農民長輩都會產生陰影。過去蔣中正時代的糧食局，透過「肥料換穀」，向農民課徵了許多沈重的穀稅。當時化學肥料是國家壟斷的，國家進口原料，透過台肥製成化肥，再用將近兩倍價格跟農民交換穀物，再把糧食分配給軍公教人員、出口日本，或者透過拋售糧食壓低市場糧價。

廚餘去化問題非常嚴峻，如果都能用來製作肥料，不是很環保嗎？這應該是台肥責無旁貸的重任。圖為彰化清潔隊正常沿街收廚餘。（資料照）廚餘去化問題非常嚴峻，如果都能用來製作肥料，不是很環保嗎？這應該是台肥責無旁貸的重任。圖為彰化清潔隊正常沿街收廚餘。（資料照）

李登輝從美國拿到博士學位回台，幫農民發聲。記者吳豐山指出，農民被苛捐雜稅壓得喘不過氣，甚至越耕種越賠錢，農村陷入破產邊緣。

後來1970年代，政府才聽取李登輝等學者建議，取消肥料換穀，稍稍減去農民肩頭負擔。但肥料輸配還是掌握在國家、農會手中，農民無從議價、也無法翻身。只能期待下一帶離農離土，威脅兒女不把書讀好，一輩子做農民。

直到九〇年代，肥料市場才逐步自由化。肥料是農業最基礎的生產工具，國家一直到了九〇年代才願意鬆手。

不是農業界的人，可能不知道肥料產業對農業的影響有多重大。

而今，台肥仍有7成肥料需要外國原料進口。除了少數本土的有機肥。

音寧曾經跟我講到這些議題，他說到糧食主權：「應該開始建立我們自己本土的肥料產業吧。」

圖為以回收廚餘及有機堆肥製成的有機肥料。（中央社資料照）圖為以回收廚餘及有機堆肥製成的有機肥料。（中央社資料照）

本土還有很多有機肥，如今廚餘去化問題非常嚴峻，農村有這麼多的生產剩餘、畜牧業的剩餘，如果都能用來製作肥料，不是很環保、又能達到循環經濟的政策嗎？這應該是業界龍頭的台肥，責無旁貸的百年重任啊。

陳吉仲老師也曾大力推過「合理化施肥」，目前台灣很多農地都過度施肥，導致土地鹽化相當嚴重。

我想，台肥不僅是製造供應商，也應該肩負施肥輔導及教育的責任，那也應該是台肥虧欠農民的部分——你們不只是一間企業，你們應與相伴農民左右，做他們臂膀。

------------------------------------

音寧從小在彰化溪州，聽農民長輩講起沉重水租、化肥費用，苦不堪言，心裡充滿疑惑。國家不是說很照顧農民嗎？

台肥新人事案引起新聞媒體關心。（取自貼文）台肥新人事案引起新聞媒體關心。（取自貼文）

長大後音寧回家鄉工作，寫下《江湖在哪裡》，把這段歷史寫下，呼應爸爸與其文學友人們，林雙不、宋澤萊、洪醒夫筆下的辛酸小人物，雖然看似甘草笑詼、王哥柳哥，其實卻是農村的字句血淚。

相勸無用，再入江湖。如今他義不反顧，涉向深水，極可能沒頂，但他還是依舊要到危崖守護那朵花——「要去，要去，有點害怕，也要攀過去」。

祝福他，祝福台灣農業。

（作者是社運人士，台大台文所博士班肄業）

本文經授權轉載自江昺崙臉書

