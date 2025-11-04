自由電子報
自由開講》從APEC峰會 看世界的「一台各表」

2025/11/04 11:30

◎ 任也

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會於10月31日展開。其中在我國代表林信義進場時，廣播雖仍是「Chinese Taipei」，但大會轉播畫面以「TAIWAN」介紹，並配上中華民國國旗當地英語報紙也同樣以中華民國國旗搭配Taiwan的方式呈現。凸顯世界對於「Chinese Taipei」這個成員的稱呼，已有了等同Taiwan的包容認知，代表的旗幟是中華民國國旗。

APEC大會媒體中心直播畫面在介紹林信義（左）入場時，螢幕上以「TAIWAN」介紹，並放上我國國旗。（APEC台灣媒體團提供）APEC大會媒體中心直播畫面在介紹林信義（左）入場時，螢幕上以「TAIWAN」介紹，並放上我國國旗。（APEC台灣媒體團提供）

然而，目前中國政府都還沒太大反應的情況下，台灣在網路上卻已掀起論戰。當國人大多對於台灣名稱可在國際峰會上使用表示欣喜時，仍有對於這點表示唱衰的聲音，認為這不代表台灣被世界真正認可。目前看到的主要言論有：「那是中華民國國旗，不是台灣國旗」、「這峰會出席者是代表經濟體，而非國家」、「在正式會議中，使用仍是Chinese Taipei」。這些言論呈現的主張，最終都導向不承認台灣是國家的觀點，仍是在一中史觀下，對於台灣主權意識的打壓。

對於這些言論，往往基於歷史情感的認同、現存憲法內容的敘述，維護中華民國的存在。但是這些因素在世界各國的視角下，顯示出名不符實的侷限性。不只APEC峰會，有關注棒球賽事的國人必定有發現到，近期若有「Chinese Taipei」與大韓民國的國際賽事，韓國轉播單位都是以「대만」稱呼那個穿著藍白色球衣的隊伍。

「Taiwan」這一名稱，早已不只是侷限於台灣本島的地理名稱，而是足以代表一個現有台澎金馬領土範圍的政治實體的名稱，而這政治實體目前使用中華民國國旗。雖然內部仍有歧異，但至少與中華人民共和國五星旗有別。

「Taiwan」是足以代表一個現有台澎金馬領土範圍的政治實體的名稱，而這政治實體目前使用中華民國國旗。（歐新社檔案照）「Taiwan」是足以代表一個現有台澎金馬領土範圍的政治實體的名稱，而這政治實體目前使用中華民國國旗。（歐新社檔案照）

由於政治因素，現存「Taiwan」一詞，有著Chinese Taipei、Republic of China的別稱，但認知下都是一個不同於中華人民共和國的政治實體，這才是當前應該體認到的明確事實。

對於國家名稱的認同，理解會因為不同觀點產生分歧。但如果因為特定歷史情感、憲法文字敘述的侷限性，忽略國際對台灣實際的見解，這樣真的有利於維護國家名稱的延續嗎？還是接受實際現況，甚至致力增加國際對台灣名稱的認可。未來國際舞台上普遍以台灣名稱搭配中華民國國旗呈現的一天，是可以期待的。

（作者為台灣港口拖船船員）

