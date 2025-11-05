自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》荒唐防疫搞出「廚餘湖」奇景 盧秀燕難辭其咎

2025/11/05 09:00

◎ 徐才谷

台中成為非洲豬瘟防疫的破口後，盧秀燕市府後續一連串的荒腔走板，包含延誤送驗、湊成一桌麻將的獸醫名單、推卸給中央邊境失守，甚至還讓廚餘堆積成湖，而被諷刺為「燕圾湖」。對比盧秀燕貼滿整座城市的自我宣傳，台中市的治理無疑陷入「只剩表面、實質空洞」的泥淖。

台中廚餘堆積成湖畫面，被諷為「燕圾湖」。（江和樹議員提供）台中廚餘堆積成湖畫面，被諷為「燕圾湖」。（江和樹議員提供）

相較其他縣市如臨大敵嚴陣以待，但盧秀燕第一時間的反應，卻是要求媒體多報導購物節，難怪整個市府螺絲鬆到好像從來沒有鎖緊過。更誇張的是，在全面禁餵廚餘後，台中市府每日近200噸廚餘無處去化，竟以露天挖坑掩埋的方式草率處理，大量堆積的廚餘儼然已經是一座湖，不僅造成水源與土染的污染，更有專家警告若被淺山的野豬誤食，恐讓台灣永遠淪為非洲豬瘟的疫區，盧秀燕絕對是千古罪人。

盧秀燕顢頇拖了快一個月才宣布號稱「比中央嚴格」的防疫措施，但說到底一樣只是花拳繡腿的口號。倘若平時就落實稽查廚餘、按照標準蒸煮，有必要搞到現在全國恐慌嗎？可笑的是，藍營目前瘋狂帶風向是邊境防守失利，意圖卸責中央。然而，當初不顧農業部防檢署警告「恐增加非洲豬瘟入侵風險」，惡刪六成防堵邊境防檢疫的宣導經費，不正是藍白立委自己嗎？況且防疫本是中央與地方分工的團隊戰，如果有外野手自己漏接高飛球，結果去責怪投手球太甜沒三振對手，這種球隊能看嗎？

盧秀燕拖了快一個月才宣布的防疫措施，說到底還是花拳繡腿的口號。（資料照）盧秀燕拖了快一個月才宣布的防疫措施，說到底還是花拳繡腿的口號。（資料照）

治理一座城市，靠的不是貼滿照片，也不是口號標語，而是決斷與責任，面臨如同作戰的防疫時更是如此！可惜的是，比起處理市政，盧秀燕不願正視詐騙集團廣設機房、頻傳的不明墜樓命案、中國統戰入侵校園等問題，已然使台中在各層面上都成為了破口。如今更多了一個非洲豬瘟防治失利，拖累全國。回首台中市農業局最早一度宣稱「該做的都做了」，但從盧秀燕市府團隊各種無能失靈來看，應該改為「該錯的都錯了」！

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書