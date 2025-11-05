自由開講》荒唐防疫搞出「廚餘湖」奇景 盧秀燕難辭其咎

◎ 徐才谷

台中成為非洲豬瘟防疫的破口後，盧秀燕市府後續一連串的荒腔走板，包含延誤送驗、湊成一桌麻將的獸醫名單、推卸給中央邊境失守，甚至還讓廚餘堆積成湖，而被諷刺為「燕圾湖」。對比盧秀燕貼滿整座城市的自我宣傳，台中市的治理無疑陷入「只剩表面、實質空洞」的泥淖。

台中廚餘堆積成湖畫面，被諷為「燕圾湖」。（江和樹議員提供）

相較其他縣市如臨大敵嚴陣以待，但盧秀燕第一時間的反應，卻是要求媒體多報導購物節，難怪整個市府螺絲鬆到好像從來沒有鎖緊過。更誇張的是，在全面禁餵廚餘後，台中市府每日近200噸廚餘無處去化，竟以露天挖坑掩埋的方式草率處理，大量堆積的廚餘儼然已經是一座湖，不僅造成水源與土染的污染，更有專家警告若被淺山的野豬誤食，恐讓台灣永遠淪為非洲豬瘟的疫區，盧秀燕絕對是千古罪人。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕顢頇拖了快一個月才宣布號稱「比中央嚴格」的防疫措施，但說到底一樣只是花拳繡腿的口號。倘若平時就落實稽查廚餘、按照標準蒸煮，有必要搞到現在全國恐慌嗎？可笑的是，藍營目前瘋狂帶風向是邊境防守失利，意圖卸責中央。然而，當初不顧農業部防檢署警告「恐增加非洲豬瘟入侵風險」，惡刪六成防堵邊境防檢疫的宣導經費，不正是藍白立委自己嗎？況且防疫本是中央與地方分工的團隊戰，如果有外野手自己漏接高飛球，結果去責怪投手球太甜沒三振對手，這種球隊能看嗎？

盧秀燕拖了快一個月才宣布的防疫措施，說到底還是花拳繡腿的口號。（資料照）

治理一座城市，靠的不是貼滿照片，也不是口號標語，而是決斷與責任，面臨如同作戰的防疫時更是如此！可惜的是，比起處理市政，盧秀燕不願正視詐騙集團廣設機房、頻傳的不明墜樓命案、中國統戰入侵校園等問題，已然使台中在各層面上都成為了破口。如今更多了一個非洲豬瘟防治失利，拖累全國。回首台中市農業局最早一度宣稱「該做的都做了」，但從盧秀燕市府團隊各種無能失靈來看，應該改為「該錯的都錯了」！

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法