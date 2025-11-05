美台觀測站》正確認識俄國與獨裁本質：切勿與獨裁者聯盟站在一起

像國民黨主席鄭麗文那種稱讚獨裁者、把過錯推給西方的論述，更是一種直接為獨裁者建立出兵正當性的論述，對台灣來說不是務實，而是完全的毒藥，對國際社會來說會是一種台灣不想要自我防衛、不想要民主政治的嚴重錯誤訊號。

◎ USTaiwanWatch︰美國台灣觀測站

有兩則和俄國有關的訊息需要很嚴正來討論與回應。

請繼續往下閱讀...

第一，中國國民黨主席鄭麗文接受德國之聲訪問，她說普廷是民主選舉選出的領袖，並且認為俄國發動軍事侵略都是西方國家尤其北約的錯。

第二，民主基金會執行長廖達琪教授投書指出，台灣應該要靈活應用俄羅斯牌，至少要與俄國改善關係。

美台觀測站駁斥鄭麗文「普廷非獨裁者，為民選領袖」一說。（取自貼文）



首先必須要嚴正回應一下，普廷並不是民選的領袖。（以下內容與菜市場政治學聯合推播）

民主政治的定義有很多，但一般來說，我們有一個最起碼的、最小程度上的、最基本的程序性要件。這個程序性的要件是說，一個國家要被稱為民主國家，至少、最起碼、最低標準來看，要符合：

1、掌握最高權力的領導者和國會，必須是普選選出。

2、這個選舉的內容必須要符合不確定性（公平的選舉，即開票之前人人有機會，個個沒把握）、不可逆轉性（選完了之後不可以隨便沒收結果）、常態性（必須定期舉行）。



從這個最起碼的標準來看，俄國完全不符合「不確定性」這個要件，因為不管再怎麼選都是普廷會贏（而且他還沒收了很多層級的選舉），然後反對派的領袖，要不要是會被車撞、被下毒、被關進監獄，又或者是像前反對派領袖納瓦尼一樣全部都走過一遍。這並不是民主選舉。也就是說，普廷確實有經過選舉而被選為總統，但這樣的選舉完全不符合民主的最基本定義。



有很多政客整天講說台灣是獨裁、中國和俄國是民主，這完完全全不符合事實，是非常嚴重的誤導。從自由之家（Freedom House）（或者是經濟學人、瑞典V-Dem各種國際上的客觀評比數據）來看，台灣在各方面的表現都是世界上最民主最自由的國家，在1-100的評比當中拿到94分，而且近年分數穩定。而中國與俄國都是最倒數的。中國在自由之家評比當中拿到9分，俄國13分，但偏偏有人認為9分跟94分只差4分。

台灣與中國在自由之家的世界自由度排名差異甚大。（取自自由之家，本報合成）



第二件事情，台灣要「應用俄羅斯牌」。

我們不反對要在國際上多交朋友這件事。然而大家也要記得兩件事：

1、歷史的教訓。

2、當前國際局勢。



要「靈活務實地打俄羅斯牌」可以討論。問題是這種構想冷戰時代蔣經國早就想過了也做過了，就是行不通才不打，而不是之前都沒有聰明人想到過。

林孝庭研究蔣經國日記和相關檔案指出，在中蘇交惡及珍寶島事件後，國民黨和蘇共都發現中共已經成為雙方共同敵人。所以蔣經國就透過中央社駐西柏林主任宋鳳恩和蘇方聯繫上百次。蘇聯甚至提出派軍事顧問來台，協助中華民國保住聯合國席次，交換台灣協助蘇聯搜集情資，甚至和蘇聯「南北夾擊」中國。問題是台灣和美國的政治及軍事合作關係太過緊密，轉向蘇聯所得到的利益可能遠遠不及終止對美關係的損失。加上日後經過退出聯合國及對美斷交，台灣對美國更依賴，所謂「蘇聯牌」才作罷。不然留學蘇聯的蔣經國會沒想過打蘇聯牌嗎？



甚至直到李登輝時代，台灣都曾經因為蘇聯解體前後俄羅斯急需資金，曾經有意出售台灣蘇愷27戰機及基洛級潛艦。

曾擔任駐日武官的楊六生將軍也提到，當時李登輝也的確對美國打了一會俄羅斯牌。當時台灣因對美軍購不順，曾經起心動念過對蘇軍購。而美國就算當時已經逐步和中國從天安門屠殺後的緊張關係解凍，也不樂見台灣取得蘇式武器。這也促成了老布希出售台灣新型F16戰機。但俄羅斯牌最多也只能玩到這裡。除了政治上的考量，台灣長期使用美規武器，貿然引進蘇式武器，後勤保障就是一大難題。現在台灣使用幻象兩千和拉法葉艦有多少問題，使用蘇系裝備的問題只怕是十倍百倍。

現在台灣使用幻象兩千和拉法葉艦有多少問題，使用蘇系裝備的問題只怕是十倍百倍；圖為幻象兩千。（資料照）總之，就算我們先不拿出民主與獨裁這樣的意識形態陣營對抗，去說台灣不能打俄羅斯牌，至少我們也應該主張，打這張牌需要戰略評估，而這個結果可能會是災難。

歷史上，台灣想打俄羅斯牌都有非常明確的目標，不管是中國還是美國。請問現在打俄羅斯牌的對象是誰？再者，現在有這個打俄羅斯牌的條件嗎？過去打俄羅斯牌時都是莫斯科和台北都發現在國際情勢中有雙方合作空間。請問現在普廷有什麼動機和台灣合作？台灣又有什麼動機棄美國從俄國？更何況，你打俄羅斯牌，意思是跟全歐洲民主國家為敵呢！



從過去的歷史來看，俄羅斯牌最多就是像李登輝那樣刺激一下美國用的，不會有人認為台灣能夠從此放棄和世界最強國美國的盟邦及經營數十年的緊密安全經貿合作關係，而去和一個烏俄戰爭打到山窮水盡，經濟規模已經倒退超多的俄羅斯。



先前，《報導者》推出系列報導，指出西方國家對俄國實行工具機的制裁，結果台灣方面則是趁機賣了一大堆工具機給俄國，延遲超過一年才開始實行對俄國的制裁。在西方國家的眼中，此時打俄羅斯牌的意思就是贊助俄國打俄烏戰爭，就是直接挑戰西方國家的制裁政策、得罪西方主要大國，這真的是台灣承受得起的嗎？

報導者指出，在西方國家對俄國實行工具機的制裁時，台灣卻趁機賣了一大堆工具機給俄國。（擷取自《報導者》）

俄羅斯牌是連美國川普總統都玩不好的東西，美國都很難阻止俄烏戰爭，很難阻止獨裁者使用武力去侵略鄰國。如果我們說台灣要「務實」，要做的是對歷史及當前局勢的深刻理解。



至於像國民黨主席鄭麗文那種稱讚獨裁者、把過錯推給西方的論述，更是一種直接為獨裁者建立出兵正當性的論述，對台灣來說不是務實，而是完全的毒藥，對國際社會來說會是一種台灣不想要自我防衛、不想要民主政治的嚴重錯誤訊號。很遺憾這種論述出自台灣的主要在野黨主席的口中。



註：特別強調，鼓吹戰爭、支持使用武力侵略並不是言論自由，而是違反《聯合國公民與政治權利國際公約》（ICCPR）第20條明確規定所規定的內容，台灣也已經把這個內容訂為國內法。望周知。

本文經授權轉載自USTaiwanWatch︰美國台灣觀測站臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法