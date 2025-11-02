汪浩時間》高市早苗合影林信義 北京玻璃心碎

中共最害怕是，看到台灣與世界互動自然化。當東京、台北能以正常夥伴對話，北京的封鎖術就失靈。

◎ 汪浩

日本首相高市早苗在APEC期間與台灣代表林信義寒暄、合影、談合作，意外引爆北京的玻璃心。（取自高市早苗Ｘ平台）

日本首相高市早苗在亞太經濟合作會議（APEC）期間與台灣代表林信義寒暄、合影、談合作，本是外交禮節、睦鄰互動，卻立刻引爆北京的玻璃心。中國外交部像被踩到尾巴的戰狼，急忙發聲明抗議，痛罵日本「違背一中原則」、還搬出「抗日戰爭八十週年」來撐場，彷彿時光倒流回1930年代。

中國外交部聲明。（圖擷取自中國外交部網站）

其實，中共最害怕的不是誰「違反原則」，而是看到台灣與世界互動自然化。當東京、台北能以正常夥伴對話，北京的封鎖術就失靈。中國動輒以「紅線」、「內政」威脅他國，卻掩飾不了內心的焦慮與妒忌——焦慮川普不讓習近平談台灣，妒忌日本能自在說出「台灣是珍貴的朋友」，妒忌台灣能在國際場合堂堂入鏡。

請繼續往下閱讀...

中國焦慮川普不讓習近平談台灣。（法新社）

當北京還在用戰狼口氣喊「恪守政治文件」，高市與林信義已談產業鏈合作、防災、科技與人文交流。台日之間的溫度，正是民主世界的常態；而中國那份酸溜溜的抗議稿，只顯得格外寒酸——因為只有不自信的政權，才會連一張合照都忌妒到發抖。

台灣就是台灣！

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法