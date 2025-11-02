自由電子報
名家分享~James Jseng》民主的普廷？別忘納瓦尼悲劇！

國民黨為什麼一口咬定普廷不是獨裁者？他們的目的不是要宣揚普廷，而是要鋪陳接下來的習近平。他們想要表示習近平也是投票選出來的，因此，中共也是民主的，中共的獨裁一點也不可怕。
名家分享

名家分享

2025/11/02 13:30

◎ James Jseng

真的沒想到台灣有一天會淪落到這個地步，居然還需要花時間去解釋跟思考普廷究竟是不是個獨裁者？

但，這剛好是個很好的機會去介紹一個勇敢的人，所以我們願意花點時間去說個故事，然後你再來告訴我，普廷究竟是獨裁還是民主。

針對國民黨稱「普廷非獨裁者」的論述，可以從俄羅斯反對派領袖納瓦尼（右）之死來看。（取自貼文）針對國民黨稱「普廷非獨裁者」的論述，可以從俄羅斯反對派領袖納瓦尼（右）之死來看。（取自貼文）

俄羅斯反對派領袖阿列克謝·納瓦尼（Alexei Navalny）是個律師，從2000年左右開始加入俄羅斯統一民主黨「亞博盧」投身政壇。早期他常透過部落格發表政治觀點，揭露俄國國營企業的腐敗問題，後來十幾年間他成為反對派的領袖，多次領導大規模示威對抗普廷

普廷在位20幾年，用的方法就是在「總統」跟「總理」兩個位置之間來回跳躍，再加上修改相關法律，所以無論他在什麼位置，其實他都是大權在握，這方法可能是跟傅崐萁學的，花蓮王不是「立委」就是「縣長」，要不然也是縣長他老公。

2020年8月，納瓦尼在搭乘俄羅斯國內線航班時，突然陷入昏迷被送往醫院急救，所有人都知道是被誰下毒，於是緊急送往柏林治療，德國當局宣布在納瓦尼身上驗出蘇聯時代的神經毒劑。這並不是納瓦尼第一次被人下毒，2019年他因號召莫斯科民眾上街抗議爭取公平選舉被捕，當時在獄中就曾出現中毒反應，醫生說是因為查不出的化學藥劑。

俄羅斯反對派領袖納瓦尼於2019-2020年間，都曾被人下毒。（路透檔案照）俄羅斯反對派領袖納瓦尼於2019-2020年間，都曾被人下毒。（路透檔案照）

2021年1月17日，納瓦尼還是從德國搭機返回俄國，但一降落就遭到逮捕，造成俄國境內多地爆發抗議潮要求釋放納瓦尼，結果包含納瓦尼妻子尤莉雅（Yulia）在內共有上千人因此被捕。歷經2年多的訴訟審判後，俄國法院於2023年以極端主義罪名判納瓦尼19年徒刑，納瓦尼也在同年被移轉至有「北極狼」稱號的西伯利亞監獄囚禁。2024年，在俄國大選前一個月，據說納瓦尼在西伯利亞流放地的監獄中散步，因突然感到不適而倒下，接著就再也沒有醒過來。

已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼（左）與其遺孀尤莉雅（右）。（美聯社檔案照）已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼（左）與其遺孀尤莉雅（右）。（美聯社檔案照）

對此，世界各國都提出強烈質疑，但俄國的媒體淡化處理，甚至在報導中都沒有提及納瓦尼的全名，一個月後，普廷順利當選，87%剛好就是他的得票率。

看完這個普廷20幾年執政生涯裡唯一政敵的悲慘故事，你告訴我，普廷是獨裁還是民主？

現在，如果金正恩在北韓發給每個人一張選票，他的得票率會是多少？然後，國民黨會不會告訴我們，金正恩不是獨裁，他是民主？

國民黨為什麼忽然整個黨上下，一口咬定普廷不是獨裁者？他們的目的當然不是要宣揚普廷，而是要鋪陳接下來的習近平。對，習近平也是投票選出來的，這才是他們真正想要宣傳的，中共也是民主的，中共的獨裁一點也不可怕。

他們想要用這種漸進式的耳語，將台灣帶離民主陣容，因為兩岸統一的唯一辦法，就是讓台灣人主動的討厭民主，喜歡極權，這種不可思議的換腦行為，在台灣媒體跟政治人物逐漸的淪喪之下，使得這個在台灣不可能的出現的敘事，詭異的變成了可能實現的現實，這種恐怖的氛圍，遠比這幾天充滿虛假的萬聖節還要可怕。

再看一眼最近的網紅論調，在野黨論述，幾十年來被訕笑的中國極權有利於建設這句話，忽然在一夜之間，成了每個跟中國友好人士的口頭禪，讓你從不排斥中共到認為可接受中共，一步一步，從疑美，仇美，開始走向認莫斯科為爹，認中共為娘的羅漢地獄。

國民黨將帶領台灣人去至認中共為娘的羅漢地獄。（彭博檔案照）國民黨將帶領台灣人去至認中共為娘的羅漢地獄。（彭博檔案照）

鄭麗文就任了，馬英九哭了，這些要台灣人變成中國人的組織，開始了他們的大團結跟努力，而你呢？共產黨要來了，接下來的選舉，蓋下去，就會決定我們的未來是叫做中國還是台灣。2019年，香港有兩百萬人走上街頭反送中，而如今，所有的香港學生都已經別著紅領巾每天高唱效忠習主席，而其中，可能就會有你的子女。

本文經授權轉載自James Jseng臉書

