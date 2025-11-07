自由開講》美國保守派對台灣的看法：讓美國保持偉大 不能沒有台灣

◎ 葉忠正（阿忠仔）

近年，共和黨內再次出現孤立主義的浪潮，美國智庫芝加哥全球事務委員會（Chicago Councilon Global Affairs）民調顯示，5成3的共和黨選民相信，美國應該採取不干涉的外交政策。在美國總統川普的美國優先論下，美國把國內事務優先第一，不干涉全球事務，反映了新孤立主義的體現。

在美國總統川普的「美國優先論」下，體現了新孤立主義浪潮。（美聯社檔案照）

現在新孤立主義推動者提出美國對台灣政策的三個質疑：

台灣對美國的距離很遠

台灣挑釁中國政權

台灣對自我防衛能力不足

對台灣的三個質疑可以分別反駁：

1.距離不是問題

對於捍衛國家利益和原則，美國從未考慮過距離。美國前副總統彭斯（Mike Pence）、美國保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）創辦人佛訥（Edwin Feulner）在投書中提醒大家：

美國距離諾曼第海灘3700英里

距離硫磺島7600英里

距離阿富汗7000英里

台灣距離華府大約7700英里

台灣處於印太戰略的核心地區，也在世界最關鍵的貿易走廊水道所在。根據一些統計，穿越台海的海運貿易高達245兆美元。全球百分之50的貨櫃輪船穿越通過這個國際水域。如果台灣被淪陷，中國政權不僅對國際海運貿易的完全控制，也對美國經濟的最大重創。

如果中國收復台灣，不僅能控制國際海運貿易，也會重創美國經濟。（路透檔案照）

不僅如此，中國政權會把台灣轉變不沉的航空母艦，對距離台灣1730英里的屬於美國的關島直接造成威脅。這個惡夢假設，是美國陸軍參謀長Douglas Mac Arthur在1950年代對美國示警。

2.台灣不是挑釁者

像新孤立主義者的Jennifer Kavanagh指控台灣挑釁中國，事實也不盡然。不論台灣選舉還是買防衛武器，對中國政權來說都是挑釁行為。

從2016年以來，中國對台有以下行動：

1.斷絕跟民進黨政府官方往來。

2.對台灣進行類似的封鎖軍事演習。

3.中國駭客每天都對台灣網路攻擊高達200萬次。

4.切斷台灣海底電纜。

總統賴清德維持台海現狀，對中國政權伸出橄欖枝，還呼籲對話取代衝突，但是中國仍以比以往更敵意的方式回答台灣。

總統賴清德對中國政權伸出橄欖枝，呼籲以對話取代衝突，但是中國仍具敵意。（資料照）

對保守派來說，倫理道德問題很簡單：自由對抗極權主義。美國在249年內對抗極權主義，對台灣屈服於極權勢力坐視不理，與美國精神相悖。

3.台灣正在加強自我防衛能力

美國故總統雷根堅信和平靠實力的信念，台灣政府採取這個自我防衛信念。

台灣正在進行一系列國軍改革：

1.把國防預算增至高達GPD3.2％，並在2030年前達到5％。

2.恢復一年期國軍義務役。

3.從2016年以來，台灣購買高達260億美元武器。

逾210億美元台灣軍售仍交付才是問題，美國前戰爭部長（前身國防部）Lloyd Austin將加速向台灣軍售交付武器，但是台灣購買的很多武器還沒來。

台灣不是要求美國替台灣作戰，而是希望美國遵守承諾。

台灣正在加強自我防衛能力，2016以來，購買了高達260億美元的武器；示意圖。（資料照）

台灣對美國國家安全、經濟穩定、印太區域平衡至關重要。為了保持美國偉大，保守派必須放棄孤立主義，遵守台灣關係法與雷根總統六項保障。

歷史對美國的評價，從來不是因其逃避為自由奮鬥而來，而是源於它始終堅定支持自由的立場。台灣的生存與命運，也同樣是這段自由史的一部分。

（作者為住在美國俄亥俄州的台獨倡議者）

