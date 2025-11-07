自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》美國保守派對台灣的看法：讓美國保持偉大 不能沒有台灣

2025/11/07 15:00

◎ 葉忠正（阿忠仔）

近年，共和黨內再次出現孤立主義的浪潮，美國智庫芝加哥全球事務委員會（Chicago Councilon Global Affairs）民調顯示，5成3的共和黨選民相信，美國應該採取不干涉的外交政策。在美國總統川普的美國優先論下，美國把國內事務優先第一，不干涉全球事務，反映了新孤立主義的體現。

在美國總統川普的「美國優先論」下，體現了新孤立主義浪潮。（美聯社檔案照）在美國總統川普的「美國優先論」下，體現了新孤立主義浪潮。（美聯社檔案照）

現在新孤立主義推動者提出美國對台灣政策的三個質疑：

台灣對美國的距離很遠

台灣挑釁中國政權

台灣對自我防衛能力不足

對台灣的三個質疑可以分別反駁：

1.距離不是問題

對於捍衛國家利益和原則，美國從未考慮過距離。美國前副總統彭斯（Mike Pence）、美國保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）創辦人佛訥（Edwin Feulner）在投書中提醒大家：

美國距離諾曼第海灘3700英里

距離硫磺島7600英里

距離阿富汗7000英里

台灣距離華府大約7700英里

台灣處於印太戰略的核心地區，也在世界最關鍵的貿易走廊水道所在。根據一些統計，穿越台海的海運貿易高達245兆美元。全球百分之50的貨櫃輪船穿越通過這個國際水域。如果台灣被淪陷，中國政權不僅對國際海運貿易的完全控制，也對美國經濟的最大重創。

如果中國收復台灣，不僅能控制國際海運貿易，也會重創美國經濟。（路透檔案照）如果中國收復台灣，不僅能控制國際海運貿易，也會重創美國經濟。（路透檔案照）

不僅如此，中國政權會把台灣轉變不沉的航空母艦，對距離台灣1730英里的屬於美國的關島直接造成威脅。這個惡夢假設，是美國陸軍參謀長Douglas Mac Arthur在1950年代對美國示警。

2.台灣不是挑釁者

像新孤立主義者的Jennifer Kavanagh指控台灣挑釁中國，事實也不盡然。不論台灣選舉還是買防衛武器，對中國政權來說都是挑釁行為。

從2016年以來，中國對台有以下行動：

1.斷絕跟民進黨政府官方往來

2.對台灣進行類似的封鎖軍事演習

3.中國駭客每天都對台灣網路攻擊高達200萬次

4.切斷台灣海底電纜

總統賴清德維持台海現狀，對中國政權伸出橄欖枝，還呼籲對話取代衝突，但是中國仍以比以往更敵意的方式回答台灣。

總統賴清德對中國政權伸出橄欖枝，呼籲以對話取代衝突，但是中國仍具敵意。（資料照）總統賴清德對中國政權伸出橄欖枝，呼籲以對話取代衝突，但是中國仍具敵意。（資料照）

對保守派來說，倫理道德問題很簡單：自由對抗極權主義。美國在249年內對抗極權主義，對台灣屈服於極權勢力坐視不理，與美國精神相悖。

3.台灣正在加強自我防衛能力

美國故總統雷根堅信和平靠實力的信念，台灣政府採取這個自我防衛信念。

台灣正在進行一系列國軍改革：

1.把國防預算增至高達GPD3.2％，並在2030年前達到5％

2.恢復一年期國軍義務役

3.從2016年以來，台灣購買高達260億美元武器

逾210億美元台灣軍售仍交付才是問題，美國前戰爭部長（前身國防部）Lloyd Austin將加速向台灣軍售交付武器，但是台灣購買的很多武器還沒來。

台灣不是要求美國替台灣作戰，而是希望美國遵守承諾。

台灣正在加強自我防衛能力，2016以來，購買了高達260億美元的武器；示意圖。（資料照）台灣正在加強自我防衛能力，2016以來，購買了高達260億美元的武器；示意圖。（資料照）

台灣對美國國家安全、經濟穩定、印太區域平衡至關重要。為了保持美國偉大，保守派必須放棄孤立主義，遵守台灣關係法與雷根總統六項保障。

歷史對美國的評價，從來不是因其逃避為自由奮鬥而來，而是源於它始終堅定支持自由的立場。台灣的生存與命運，也同樣是這段自由史的一部分。

（作者為住在美國俄亥俄州的台獨倡議者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書