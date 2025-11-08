自由電子報
評論 > 投書

自由開講》把街友監禁取代照顧 是對貧窮的懲罰

2025/11/08 15:00

◎ 胡勝翔

回應〈宜蘭知識＋〉關於「將流浪者送進監獄」之言論

近日，宜蘭最大的臉書公共社團〈宜蘭知識＋〉出現一則匿名且驚悚的貼文，主張「應將街頭流浪者（街友/無家者）送進監獄」，讓他們「有飯吃、有屋住」。

宜蘭臉書公共社團〈宜蘭知識＋〉出現一則匿名且驚悚的貼文，主張「應將街頭流浪者（街友/無家者）送進監獄」。圖為宜蘭監獄外觀。（資料照）宜蘭臉書公共社團〈宜蘭知識＋〉出現一則匿名且驚悚的貼文，主張「應將街頭流浪者（街友/無家者）送進監獄」。圖為宜蘭監獄外觀。（資料照）

這樣的說法看似出於關懷，實則是將弱勢者污名化、將社會問題刑罰化

一、流浪不是犯罪，貧窮不該被懲罰

無家可歸並非個人失敗，而是社會結構問題的結果。

當房價與租金高漲、低薪長工時普遍化、年長者與身心障礙者被勞動市場排除、精神健康資源不足時，部分人被迫流落街頭。

以監禁作為「解方」，等於把社會安全網的破洞交給刑罰補起來，是錯誤且不義的做法。

二、監禁是剝奪自由，不是給予照顧，更不是給予支持

監獄的本質是懲戒制度，而非福利機構。

將「關進去」說成「有地方住」，是以「剝奪自由」包裝為「關懷」

這樣的做法違反《憲法》及《公民與政治權利國際公約》所保障的人身自由，也揭露出社會把弱勢者視為「麻煩」而非「需要支持的公民」。

三、以監獄取代政策，是政府失職的象徵

監獄不能替代社會政策。

真正的照顧應當是「支持」非「照顧」，且應包括：

• 低門檻的庇護與安置機制；

• 可負擔的社會住宅與租金補貼

• 穩定就業支持與再培訓計畫

• 精神健康與戒癮服務的可近性

若社會把「收容」視為「羈押」，等於承認制度的缺陷與不足。

四、這類言論折射出社會對弱勢的恐懼與冷漠

「抓進監獄」的想法，反映出社會對貧窮的恐懼與排斥

當人們看到街友，常以「髒亂」、「危險」、「擾民」等詞語形容，卻少有人反思造成貧窮的制度性根源。

自由開講》把街友監禁取代照顧 是對貧窮的懲罰台中火車站及周邊，街友堆置雜物等生活用品，甚至連單車都推上廣場。（資料照）

這樣的語言冷漠，讓我們以秩序之名掩飾排除，也讓社會錯過修補制度的契機。

五、社會結構性問題才是根源

無家可歸是多重結構失衡的結果：

經濟結構失衡： 長期低薪與不穩定就業，使人難以累積資產

居住正義缺位： 房價與租金飆升，社會住宅嚴重不足

社會安全網薄弱： 地方與邊陲區域缺乏長期服務；

醫療與心理支持不足： 精神疾病與成癮者缺乏長期支持體系；

歧視與污名： 對貧窮與弱勢者的刻板印象，導致他們被排除於公共空間之外。

在這樣的結構底下，流浪不是選擇，而是社會放棄某些人的結果。

六、結語：文明社會的標誌，在於如何對待最弱勢的人

衡量社會的文明，不在街道的整潔，而在於它如何對待最脆弱的群體

以監禁取代照顧，不是溫暖，不是支持，而是冷酷，更是逃避。

真正的「溫暖的家」，不是牢房，而是讓每一個人都能在自由與尊嚴中生活的社會

（作者為NGO倡議工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

