自由開講》從大學生輕生 孩子為何「說不出」求助聲音

2025/11/09 15:00

◎ 鄭偉銘

那是一則短短的新聞。一名大學生，因為繳不出學費、又無法辦理休學，最後選擇離開。他的故事被放在社會版的一隅，很快被其他事件淹沒。但類似的故事，我們在服務現場其實一再看見——只是有些浮上檯面，有些沈在日常裡。

大學生外婆無法接受校方說法，甚至在葬禮要頒發榮譽畢業證書，認為根本在家屬傷口灑鹽。（資料照）大學生外婆無法接受校方說法，甚至在葬禮要頒發榮譽畢業證書，認為根本在家屬傷口灑鹽。（資料照）

人們常說：「如果早點說，也許不會這樣。」這句話聽起來合理，卻也有些殘酷。因為有太多孩子，並不是「不願意說」，而是「說不出」。

許多弱勢家庭的孩子，或從安置機構走出的少年，學會了獨立，也學會了壓抑。他們害怕麻煩別人、害怕被誤會，也害怕被貼上「又來要資源」的標籤。久而久之，他們選擇安靜，學會自己想辦法。

這是一種被社會形塑的「不配得感」。在社會福利發展的過程中，被扶助者一度被視為「消耗資源」的人；這樣的偏見滲進制度、教育，甚至家庭語言，成了孩子對自己的懷疑。

我們曾遇過一位少女。有一次，她被母親拿著菜刀架在脖子上。事後她沒有報警，也沒有求助。我們問她為什麼？她說：「警察不相信孩子的話，而且我覺得有更需要你們幫助的人。」那一刻，我們都覺得心疼——她不是不想求助，而是覺得自己不配。

制度能提供協助，卻難以看見這樣的沉默。規定之外，還有感覺的空隙——那需要一個願意多問一句、也願意在場的人。

有些孩子不一定能立刻說出需要，他們更需要的是一個能讓自己安心的存在。透過傾聽與等待，讓孩子慢慢相信：就算還說不出口，也不會被丟下。這樣的角色，在守護者協會裡被稱為「生命導師」。

全國婦兒團體聯盟認為，台灣兒童及青少年死亡率、自殺率風險上升，呼籲政府擴大回溯分析18歲以下死亡與自殺成因，建立跨部會責任，從制度預防悲劇。（資料照）全國婦兒團體聯盟認為，台灣兒童及青少年死亡率、自殺率風險上升，呼籲政府擴大回溯分析18歲以下死亡與自殺成因，建立跨部會責任，從制度預防悲劇。（資料照）

當社會制度看似完備時，我們仍要記得去傾聽那些沒被說出的聲音。那沉默裡，有一種小心翼翼的渴望——不被責怪，只希望被看見。

我們希望，在每一次憾事之後，社會能不只檢討制度，也學會傾聽沉默。因為當孩子終於敢開口時，世界能不能接得住，才是真正的考驗。

（作者為中華兒童暨家庭守護者協會策略長）

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

