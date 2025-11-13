自由電子報
自由開講》「熊貓派」金萊爾謬論 被事實打臉成「熊貓眼」

2025/11/13 18:00

◎ 張天泰

金萊爾（Lyle Goldstein）教授在《時代》（TIME）雜誌的投書，引起軒然大波，吹皺一池春水。

Lyle Goldstein教授曾被評論為親中熊貓派學者，過去曾贊同一國兩制，「香港的一國兩制應該適用於台灣」，也多提出對台灣這個國家不利的投降論點，其認為「台灣的國軍不會支持民選政府，會在解放軍攻台時投降倒戈而戰敗」；甚至在烏克蘭遭俄羅斯侵略時，竟主張「美國應該改善與俄羅斯及中國的關係，而不是譴責俄羅斯入侵烏克蘭」。

金萊爾10月23日以「美國應警惕台灣魯莽的領袖」為題投書「時代」雜誌。（取自時代雜誌官網）金萊爾10月23日以「美國應警惕台灣魯莽的領袖」為題投書「時代」雜誌。（取自時代雜誌官網）

此次，批評台灣民選的賴清德總統是所謂「魯莽的領袖」，此推算之內意料之中。而綠營立委王定宇和陳冠廷已回應此為極少數極端意見，嚴重「未能反映現實」，強調台美合作是「基於現實利益的夥伴關係」。

綠營立委王定宇，點出關鍵，中國才是不負責任的國際麻煩製造者，而Lyle Goldstein教授淪為「獨裁者的附庸」。且現今美國推動的「晶片與科學法案」、「21世紀貿易倡議」等，都清楚顯示「台灣已是美國在印太經濟網絡中的重要夥伴」。明顯給Lyle Goldstein教授狠狠被事實打臉。

自由開講》「熊貓派」金萊爾謬論 被事實打臉成「熊貓眼」立委王定宇轟金萊爾的說法悖離現實，呼籲國人不分黨派一致唾棄。（王定宇辦公室提供）

但我不認為Lyle Goldstein教授此文沒有可思考之處，例如Lyle Goldstein教授點出，台灣前任總統蔡英文較謹慎，採取低調姿態。事實上，賴清德《團結國家十講》，發表至第四講後，賴未再進行後續演講，停下來是有原因的，而賴此次演講內容確實有失誤，被政敵放大導致後續的挫敗，的確需要修正強化。

Lyle Goldstein教授也點出「台灣的政治環境兩極化嚴重」，這也是賴清德總統兼民進黨主席、和新任國民黨鄭麗文主席可以發力之處（鄭不要走錯路成為洪秀柱第二），也是我推動在台灣政治治理上「非二元對立的思考技術」可運用之處。

賴總統為台灣國家地位辯護，多次強調，「和平是唯一的選項」。（資料照）賴總統為台灣國家地位辯護，多次強調，「和平是唯一的選項」。（資料照）

至於「魯莽的領袖」（Taiwan’s Reckless Leader），魯莽係指粗心、冒失，上述形容詞已有所偏誤。賴總統為台灣國家地位辯護，也多次強調，「和平是唯一的選項」，而維持台海現狀則是台灣的一貫立場與國際社會的共同共識。但中國對台持續的文攻武嚇，包括軍事演訓、灰色地帶威脅及認知作戰等手段，才是真正破壞台海和平穩定的根源。

面對此一外部挑戰與威脅，台灣這個國家持續強化自我防衛能力與全社會韌性建設有其「正當性」，以確保台灣人民安全與民主制度的永續運作，並以此作為維護台海和平與區域穩定的必要準備。

戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰，台灣與中國的兩國關係謹慎小心；和為貴，「但該堅持堅持，寸土不讓」。

台灣議題上，美國華盛頓更應該謹慎行事，台灣是中國的核心利益，也是美國的核心利益最後，希望Lyle Goldstein教授打開雙眼，不因為是熊貓派，說出扭曲謬論被打臉成為熊貓眼。

（作者為政治工作者、教育博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

