名家分享～劉哲瑋》議會還沒同意 徐榛蔚就公告長者免健保費

中央政府在民進黨執政八年中，每年補助花蓮縣的預算都比過去國民黨執政任何一年還多，但為何當地人感受不到？因為，他們就是這樣搞！
名家分享

名家分享

2025/11/01 17:00

◎ 劉哲瑋

花蓮縣政府在沒有縣議會同意下，竟然直接發文全額補助65歲以上健保費，而花蓮縣的補助就是全額，等於健保免費！

花蓮縣政府在沒有縣議會同意下，竟然直接發文全額補助65歲以上健保費。（取自貼文）花蓮縣政府在沒有縣議會同意下，竟然直接發文全額補助65歲以上健保費。（取自貼文）

這種健保免費政策，絕對是暴政，絕對導致健保加速破產，不然就是年輕人承擔更多負擔！

中央政府在民進黨執政八年中，每年補助花蓮縣的預算都比過去國民黨執政任何一年還多，但為何當地人感受不到？因為，他們就是這樣搞！

1️⃣花蓮縣縣議會，請行使預算審議權和監督權，立即對縣政府的行為提出異議

花蓮縣議員，你們身為制衡與監督的力量，在縣議會還沒通過預算，縣府就是把你們看沒有，才會敢多次如此，把自己真的當成國王、王后。

花蓮縣議員楊華美抨擊縣長徐榛蔚藐視議會。（記者花孟璟攝）花蓮縣議員楊華美抨擊縣長徐榛蔚藐視議會。（記者花孟璟攝）

2️⃣上級主管機關：內政部與行政院。

人民可以不具名向內政部提出檢舉，陳述縣政府發布府令的程序違法（應採自治條例而未採、預算未經議會通過即發布施行）。

縣議會還沒通過預算，花蓮縣長徐榛蔚就實施全額補助65歲以上健保費。（記者花孟璟攝）縣議會還沒通過預算，花蓮縣長徐榛蔚就實施全額補助65歲以上健保費。（記者花孟璟攝） 3️⃣人民可以提起行政訴訟，透過司法程序確認該「作業規定」的法規位階與適法性。

實務上，「作業規定」這類文件，多數行政法院會認定為行政規則（行政程序法第159條），而非可直接對其提請撤銷訴訟的「法規命令」（行政程序法第150條）。

司法途徑可以挑戰其合法性，特別是針對「預算未通過即公告執行」的違法性。

而縣議會聲請司法院憲法法庭裁判（釋憲），這是直接挑戰地方自治法規位階和中央地方權限爭議的最高層級途徑（但現在憲法法庭癱瘓了）。

需由花蓮縣議會（地方立法機關）認為該「作業規定」牴觸中央法律或憲法，依《憲法訴訟法》聲請憲法法庭裁判。

花蓮縣長徐榛蔚羅列新財劃法公布後，花蓮縣一大串的社福政策擴大實施，其中包括老人健保費。（記者花孟璟攝）花蓮縣長徐榛蔚羅列新財劃法公布後，花蓮縣一大串的社福政策擴大實施，其中包括老人健保費。（記者花孟璟攝） 請求中央主管機關依職權處分

雖然不是司法途徑，但如前所述，這是最直接且快速的手段：

請求內政部行使《地方制度法》的監督權，直接函告該「作業規定」牴觸法律（預算法/地方制度法）而無效，或停止其執行

（作者為教師、曾在花蓮光復任教）

本文經授權轉載Lâu Thiat Uí 臉書

