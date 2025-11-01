「釜」看台灣》南韓APEC峰會的反中遊行 白宮官員現身聲援引關注

遊行途中，警方多次阻止示威者高喊批評李在明政府的口號，雙方爆發短暫衝突。自由大學強調，反中情緒源於「中國對民主體制的威脅」，並指控中國涉入器官販賣、綁架、毒品等犯罪。

◎ 許東爀

美國總統川普10月29日下午抵達南韓慶州，準備出席與中國國家主席習近平的會晤之際，當地爆發反中示威。活動由保守派青年團體「自由大學」主導，吸引約1500人參與，高喊「CCP OUT」、「天滅中共」等口號，場面熱烈。

習近平時隔11年訪韓，南韓反中群眾拿出「天滅中共」、「韓國屬於韓國人」等標語抗議。（特派記者黃靖媗攝）

「自由大學」成員姜昌謨受訪指出，遊行途中曾遇見白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）與新聞聯絡助理馬丁（Margo Martin），兩人到場拍照並表達支持，引發示威者歡呼。

該團體成立於今年5月，主要由南韓保守派年輕人組成，長期在首爾明洞中國大使館前舉行反中和親美示威。起初只有約千人參加，但最近已擴大至7至8倍。

APEC峰會、川習會舉辦前夕，南韓慶州舉爆發反中示威。（作者提供）

然而，隨著中國大使館及南韓總統李在明在APEC峰會前夕相繼譴責其活動，警方以「仇恨言論」為由禁止他們集會。警方指出，該團體播放歌曲中出現「清國奴」（짱깨）、「赤色分子」（빨갱이）、「北韓傀儡」（북괴）等詞語，甚至撕毀五星紅旗的行為也遭全面禁止。

南韓舉辦APEC峰會、川習會，社會反中情緒高漲，李在明政府處境尷尬。（美聯社檔案照）

原本南韓當局預期該團體因親尹錫悅立場難以獲得支持，未料聲勢反而迅速壯大，政府遂在峰會前採取強硬手段加以壓制。部分親執政黨媒體更將瀰漫全韓的反中情緒定義為「種族歧視」，並將「自由大學」貼上「仇恨主義者」標籤。

相較之下，首爾美國與日本大使館前的反美、反日示威頻仍，撕毀星條旗、日之丸旗的行為司空見慣，警方多半未介入。

自由大學成員金仁爀在現場表示，南韓政府應立即終止親中政策，並呼籲美國強化韓美同盟以制衡中國。另一成員金載傑說：「我們歡迎川普訪韓，來到慶州是為展現南韓願與美國及自由陣營並肩前行。政府應保障學生的表達自由。」姜昌謨則批評，政府正壓制民眾言論，而中國干預南韓內政的情況愈加明顯。

反中示威群眾，高舉標語表達心聲。（作者提供）

遊行途中，警方多次阻止示威者高喊批評李在明政府的口號，雙方爆發短暫衝突。自由大學強調，反中情緒源於「中國對民主體制的威脅」，並指控中國涉入器官販賣、綁架、毒品等犯罪 （註：多項民調顯示，近五年來南韓民眾的反中態度曾高達九成）。

隔日（30日）上午，在川習會舉行之際，釜山金海國際機場周邊有數十名中國人手持五星紅旗現身，自由大學對此批評：「外國人在南韓高喊政治口號已屬違法，然而南韓政府卻只壓制我們的自由，這顯示南韓正受到中國影響。」

當川普或日本首相高市早苗訪韓時，並沒見到美、日民眾手持自家國旗上街迎接；反觀中國民眾此舉，卻讓不少南韓人感到不安與排斥。

事實上，APEC峰會期間的慶州並非只有反中活動。至本週末為止，當地預計共有28場示威登場，內容涵蓋反美、反川普等多元議題。

民眾手持韓、美國旗，呼籲美國強化韓美同盟以制衡中國。（作者提供）

值得注意的是，長期遭外媒忽視的南韓反中示威，這次藉著APEC峰會重新登上國際版面。此一現象或將成為國際輿論對南韓社會風向轉變的重要指標。

（作者為自由撰稿人）

