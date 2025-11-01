自由電子報
曹興誠八不居士》給鄭麗文主席的一封公開信

妳說「普廷不是獨裁者」，是背離常識的狡辯；說「同文、同種、同文化就應該變成同一國」也是胡扯，完全無視同民族多國家的事實。難道妳看不到美國脫離英國而獨立？難道妳主張新加坡也應該和中國統一？
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/11/01 12:10

◎ 曹興誠

麗文，你好。

以前和妳及馬克交往的日子歷歷在目；妳翻譯過一本談地球暖化的書，我還幫你寫過序，妳記得吧？

那段時間我主張兩岸問題的解決，需要遵循「程序正義」；就是應由對岸提出統一的具體條件，交請台灣百姓公投同意。除了這個公開的「程序正義」，其他方式的統一，皆非和平，都屬欺騙。

曹興誠八不居士》給鄭麗文主席的一封公開信聯電創辦人曹興誠表示，自始至今都是大獨派。（資料照）

很多人聽到我談統一，就誤會我是統派。其實我自始至今都是大獨派。

我一直認為，能夠獨立，對個人、機構或國家，都是進步和成熟的象徵。

二戰剛結束的時候，全球獨立國家只有60個，現在則成長到195個，可見獨立是現代文明的趨勢。

這股獨立浪潮的背後推手，是1948年開始，聯合國大會持續通過的世界人權憲章。此憲章明確主張「主權在民」，否定外來政權殖民統治的正當性，強調任何地方只能由當地民選的政府去治理，外人無權干預。

聯合國大會通過世界人權憲章，確立「主權在民」。圖為針對烏俄戰爭，聯合國大會以壓倒性多數通過譴責俄羅斯決議。（法新社檔案照）聯合國大會通過世界人權憲章，確立「主權在民」。圖為針對烏俄戰爭，聯合國大會以壓倒性多數通過譴責俄羅斯決議。（法新社檔案照）

你以前是出名的獨派，這些道理我不說你都懂；我不懂的是，妳現在為什麼會變成一個反民主、反人權的統派？我覺得身為現任國民黨主席，妳應該交待一下妳轉變的原因。

不過看到「德國之聲」日前專訪妳的內容，我覺得我自己已經找出了答案。

妳說「普廷不是獨裁者」，是背離常識的狡辯；說「同文、同種、同文化就應該變成同一國」也是胡扯，完全無視同民族多國家的事實。難道妳看不到美國脫離英國而獨立？難道妳主張新加坡也應該和中國統一？

1101上任的國民黨主席鄭麗文近日接受「德國之聲」專訪談及烏俄戰爭，稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，引發譁然。（資料照） 1101上任的國民黨主席鄭麗文近日接受「德國之聲」專訪談及烏俄戰爭，稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，引發譁然。（資料照）

一個人背離了自己的邏輯、常識、甚至良知，可稱為「中邪」。過去蔣經國先生嚴禁國民黨員與中共「接觸、談判、妥協」，料想他深知，一旦國民黨與中共接觸，久而必定中邪，把說謊、施暴合理化，失去理性和人性。
所以妳是中了邪。

國民黨踐踏「主權在民」原則，一味「反台獨」，妨害台灣人正名制憲，並和中共頻繁接觸，結果是紛紛中邪；妳不過是其中之一。

最近中共官媒竟然咒罵侯友宜、朱立倫、郝龍斌為「主張獨台的一丘之貉」；顯示中共有了妳這個激進派以後，已無耐心和那些「中華民國派」假意周旋，因為他們中邪程度沒有妳深。

前台北市長郝龍斌（左二）與前任黨主席朱立倫（左四），被中共官媒咒罵為「主張獨台的一丘之貉」。（資料照）前台北市長郝龍斌（左二）與前任黨主席朱立倫（左四），被中共官媒咒罵為「主張獨台的一丘之貉」。（資料照）

成為國民黨中的「中共專寵」，可能你會很開心；但看到毛澤東和習近平如何無情「清理」他們「提拔」過的人，我勸妳也別太得意。中共是無視人權、無法無天的，妳去為虎作倀，必定為虎反噬；這個下場，不會算命的人也能料到。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

