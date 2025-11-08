自由電子報
自由開講》海纜之下：風浪、制度與我們的脆弱

2025/11/08 20:00

◎ 劉哲廷

大海的風不會因我們的計畫而停息，它拍打船體，也拍打著我們對國家治理的想像。最近海洋委員會管碧玲主委披露的兩起海纜事件，看似只是科技線路的日常檢查，卻映照出台灣面對海洋、面對制度與風險的深層困境。海纜不只是通訊的血脈，它也是國家主權的延伸。每一次護纜行動，都是對制度韌性的一次測試，更是一場關於公共責任與個人勇氣的默默演練。

台灣海警船隻準備登上涉嫌切斷台澎海纜的貨輪「宏泰號」進行稽查。（美聯社檔案照）台灣海警船隻準備登上涉嫌切斷台澎海纜的貨輪「宏泰號」進行稽查。（美聯社檔案照）

第一起事件，台馬第二海纜北竿海域，一艘中國漁船滯留其上方。即使位置在限制水域之外，海巡仍廣播驅離，確認線路未受損；第二起事件發生於清晨，海纜出現障礙。海巡人員在風力六至七級、浪高四公尺的驚濤駭浪中抵達現場，最終發現海纜受損非人為，而是自然劣化。表面上的幸運，掩蓋不住制度的脆弱與治理的隱憂：我們依靠的是臨場的判斷，而非完備的法規。

海纜的護衛，從來不是單純的技術行動。它牽涉到國家對海域的掌控、對公共財產的守護，以及對風險的預判。當制度未能先行建立防線，勇敢的公務員便成了最後一道屏障。在灰色的國際水域與模糊的管轄範圍中，法律的空白與公共安全的緊迫形成張力：冒險與保守之間，沒有明確答案。管主委提出的海纜七法修法，正是試圖在制度上先行預防，把「勇氣」轉化為「效能」。這不只是立法的問題，更是治理哲學的問題：如何讓制度取代偶然，讓公共資源的守護不依賴個人膽識。

台馬第二海纜北竿海域，發現一艘中國漁船滯留其上方，幸線路未受損。圖為施工團隊進行海纜拉引上陸作業。（資料照）台馬第二海纜北竿海域，發現一艘中國漁船滯留其上方，幸線路未受損。圖為施工團隊進行海纜拉引上陸作業。（資料照）

事件也讓我們看到公共體系中的倫理景觀：海巡人員「即使白做，也要先行」的行動，透露出台灣社會對責任的直覺理解。這種態度感動人心，也令人憂心──依賴人的判斷，永遠無法取代制度的穩固。當海浪拍打、船體顫抖，我們看見的不只是物理上的危險，也看見治理結構的脆弱與社會對風險承受能力的限制。

海纜之下，是國家安全的脈絡，也是社會秩序的延伸。它提醒我們，公共資源不僅需要守護，更需要被理解：守護的行動不是偶然，而應是制度化的常態；防範的措施不是臨時，而應是前瞻性的規劃。當法規先行，勇氣便能被轉化為效率；當制度缺席，勇氣只能承受風浪的重壓。

我們是一個海島國家，海洋承載著生活，也承載著國家主權、經濟韌性與社會秩序。每一次風浪中的護纜行動，都是對治理能力的檢驗，也是對公共責任的提醒。未來的海纜，不只是電信管線，更是一面鏡子：映照我們對制度的期待、對風險的理解，以及對公共行動意義的深思。它提醒我們，海洋的沉默背後，是對脆弱治理的一種無聲拷問。

（作者為詩人，自由工作者）

