自由開講》收受敵資就是貪污——從黃取榮到鄭麗文的警訊

2025/11/06 19:00

◎ 蕭錫惠

前民進黨黨工黃取榮涉共諜案，被查出收受中國情治單位6百多萬元報酬，滲透政黨與政府體系，卻無法依《貪污治罪條例》起訴，只能以《國家安全法》辦理。理由是他不是「公務員」。這正暴露出台灣國安與廉政制度的重大漏洞：只要不是正式公職，就算替敵方辦事、拿人民幣，也不算貪污。

前民進黨黨工黃取榮不是「公務員」，無法依《貪污治罪條例》起訴，只能以《國家安全法》辦理。（資料照）前民進黨黨工黃取榮不是「公務員」，無法依《貪污治罪條例》起訴，只能以《國家安全法》辦理。（資料照）

這樣的漏洞，讓滲透行為有了灰色保護傘。中共長期以「政黨交流」「智庫合作」「學術顧問」為名，滲透台灣的政界與輿論圈。從黨工、幕僚到退休將領，只要有人願意收錢說話、改變立場，北京就能輕易買下話語權。當「非公務員」成為貪腐的避風港，收錢賣台就成了低風險、高報酬的生意。

同樣的問題，也正出現在國民黨內部。若國民黨幹部或新任黨主席鄭麗文赴中與中共高層會晤，接受接待、宴請或其他形式利益，即使名義上是「兩岸交流」，實質上也構成政治對價。這些行為涉及利益輸送與政策影響，性質上與貪污並無不同。若民進黨黨工收人民幣是犯罪，那國民黨幹部收人民幣更不該例外。

若國民黨幹部或新任黨主席鄭麗文赴中接受接待、宴請或其他形式利益，即使名義上是「兩岸交流」，這些行為性質上與貪污並無不同。（資料照）若國民黨幹部或新任黨主席鄭麗文赴中接受接待、宴請或其他形式利益，即使名義上是「兩岸交流」，這些行為性質上與貪污並無不同。（資料照）

國安與廉政，本是一體。收受敵資，就是收賄；出賣國家利益，就是貪污。台灣的法律不能只懲罰行政體系的公務員，而放過政黨、智庫與顧問圈的收買行為。建議修法增訂「準貪污罪」：凡政黨、公職候選人、智庫研究員、顧問或受託處理公共事務者，若收受敵對勢力金錢或利益，足以影響政策或民意者，視同貪污，處七年以上有期徒刑。

台灣的防線，不僅在海峽，也在法條之間。

當政治人物踏上中國土地，若口口聲聲談交流，心裡卻在算匯率，那不只是貪污，而是叛國。唯有讓「收人民幣者皆為貪官」成為全民共識，台灣的民主才能從制度上真正安全。

（作者是自由撰稿人）

