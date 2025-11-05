自由開講》假新聞傳播快6倍 AI查證10秒可拆穿

◎ 張商陽

2025年10月22日，台中市梧棲區養豬場確診非洲豬瘟。Threads上的貼文滿天飛，指責中央政府防疫不力。稍早，烏山頭水庫也被謠傳「光電板會釋放毒性、用鹽酸和清潔劑清洗」。貼文截公文、附照片，語氣篤定得像親眼看過。幾個小時內，上千則留言開始罵政府、罵學者；而真正的公告與檢測報告，全都躺在政府網站上無人點開。謠言之所以能盛行，不是因為資料難找，而是因為情緒更好懂。

台中市梧棲區養豬場確診非洲豬瘟，Threads上的貼文滿天飛，指責中央政府防疫不力。（資料照）

當事實被情緒淹沒，問題就不再是資訊不足，而是人類選擇相信的方式。要理解這個現象，可以從幾組研究數據看得更清楚。但這些謠言並不是巧合。當相似的語句、圖片與片段同時出現，研究已經證實，它們往往來自有計畫的協調操作。

第一組數據：假新聞比真新聞快6倍。

麻省理工學院Sloan管理學院的研究（Science,2018）指出，假新聞在社群媒體上的傳播速度與範圍平均是事實的六倍。研究發現，這不是機器人造成的，而是人類偏好分享「新奇、震驚、帶情緒」的內容。假訊息能穿透演算法，因為它滿足人類的窺陰心理與情緒反應，讓人覺得「我知道別人不知道的真相」。這種心理比真實更快、更有吸引力，也成為今日AI造謠的最佳燃料。

第二組數據：AI讓謠言量暴增3倍。

Graphika（2024 Q4）報告指出，去年生成式AI介入後，假訊息貼文的總量是前一年的3倍。Meta的調查也顯示，僅協調式帳號就發出超過4000萬則不實內容。AI讓造謠變成自動生產線，幾秒就能生成多語貼文，還能測試哪種語氣最能激起情緒。假新聞不只傳得快，也多到數不清。

只要花10秒AI查證，錯誤信念可下降68％。（路透檔案照）

第三組數據：AI查證可降低錯誤信念68％。

麻省理工學院 Media Lab（2024）實驗顯示，只要花10秒AI查證，錯誤信念可下降68％。哈佛大學Berkman Klein Center同年報告指出，AI的價值不在生成答案，而在能快速連結政府公告與研究報告。最準確的做法，是在看到AI給出的結論後，再搜尋原始研究出處進行比對。問題不是AI笨，而是人太快相信自己。

謠言越多，理性越難留下痕跡。真正該擔心的，不是有人造假，而是更多人放棄查證。

（作者為蛋農）

