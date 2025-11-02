自由開講》連假日均6小時 學童沉溺數位黑洞

◎楊智強

連假原是家庭共聚的黃金時光，卻淪為手機、平板蠶食心靈的「數位黑洞」。據教育部調查，台灣12至18歲青少年平日使用3C產品3.5小時，假期暴增至6小時以上。兒少身心健康協會報告直指，超過6成青少年因此出現睡眠不足、注意力下降與情緒波動等國民健康危機。這些數據強烈警示：數位時代的便利，若缺乏國家層級的節制與引導，恐讓新世代身心健康付出無法挽回的代價。

長時間使用平板、手機，容易造成眼睛傷害。示意圖。（資料照）

家庭教育是遏止這股浪潮的首要防線，台灣家庭教育中心調查顯示，近7成青少年坦言父母滑手機會增加他們的使用時間；反之，家庭若能以身作則，孩子的螢幕依賴度便可明顯下降。美國心理學會研究已證實，青少年每日螢幕使用超過3小時者，焦慮與憂鬱風險提高近40%。印證坊間「抖音一響，父母白養」警語背後的焦慮，家長必須承擔關鍵的消毒責任，與孩子共同訂立假期數位公約，讓連假成為親子實踐「數位排毒」的時光。

數位時代的陷阱更令人擔憂，科技部研究揭露，僅35%的青少年具備辨識假訊息的能力，近5成曾在社群媒體分享未查證資訊。例如抖音、小紅書等短影音平台，助長了內容去脈絡與膚淺化，讓網路謠言快速散播，嚴重侵蝕青少年的判斷力。已不單是學校教育問題，更是國家安全與公民素養的重大警訊。家長應利用假期，透過實際案例與孩子探究社群貼文真偽、學習查證，主動討論網路霸凌。親子間深度對話，才能強化青少年批判思考，建立民主社會所需的網路倫理意識。

時間管理能力亦是青少年能否掌握數位工具的關鍵。台師大研究指出，缺乏時間規畫者，學業表現與自我效能感平均低於同儕20%。短影音平台追求極度即時回饋的設計，更容易導致無法專注的惡習。宜引導孩子以假期時間表記錄活動，平衡學習與娛樂，並鼓勵撰寫反思札記，培養自我覺察與責任感。

短影音平台追求極度即時回饋的設計，更容易導致無法專注的惡習。（路透檔案照）

然而，面對高達65%雙薪家庭的現實，我們不能要求家庭單打獨鬥。國家必須以跨部會政策規格支援。文化部應積極推廣文化體驗活動，據研究可降低網路依賴20%；衛福部應推動家庭數位健康方案，協助家長辨識成癮徵兆，更應將數位素養與時間管理列為家長必修課程，有效減輕教養重擔。事實證明，規範3C使用時間可改善青少年睡眠品質達30%。

別再讓假期成為新世代「低頭時光」的集體犧牲品！攸關國家未來的數位素養危機，行政院必須整合跨部會資源，推動前瞻性親子政策。同時呼籲家長應以身作則，別被演算法綁架，共同培養青少年數位韌性與公民思辨力，確保國家未來主人翁能擁抱健康自主、更具韌性的未來。

（作者為嘉義市教師會輔諮教師）

