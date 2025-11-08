自由電子報
自由開講》台灣版《官油子現形記》

2025/11/08 09:30

◎ 愚工

中國雲南省紀委監委與雲南廣播電視臺聯合攝製的警示教育專題片《官油子現形記》，於2023年2月20-21日分上下兩集在雲南衛視《清風雲南》欄目播出。

盧秀燕團隊犯後，一副「推諉塞責，宣稱該做的我們都做了」的官油子態度。（資料照）盧秀燕團隊犯後，一副「推諉塞責，宣稱該做的我們都做了」的官油子態度。（資料照）

影片內容以雲南省供銷合作社原副主任方雄、玉溪市委原書記羅應光等人的違法違紀為例，刻畫這些官員「政治上，油頭粉面、極不靠譜、表態滴水不漏、作秀花樣翻新；做事上，油手油腳、毫不擔當、耍嘴皮子、玩花架子；做人上，油光水滑、從不吃虧，尤善鑽頭覓縫、搜腸刮肚搞關係、對上溜鬚拍馬、對下頤指氣使」的嘴臉。

諷刺的是，這樣的中國式官油子，國人亦可從台中市長盧秀燕，及花蓮縣長徐榛蔚最近的表現找到：從陸續曝光的信息顯示，由於盧秀燕團隊的打混，讓台灣陷入非洲豬瘟疫區，年損2000億外匯收入的險境；立即的傷害則是豬肉品相關產業因停業停產導致的無法估算的有形與無形損失；更可惡的是，盧秀燕團隊犯後，一副「推諉塞責，宣稱該做的我們都做了」的官油子態度；類似情況亦發生在花蓮的土石流災害：由於徐榛蔚團隊的打混，導致光復鄉十多位居民枉死，衍生無法估計的有形與無形損失；可惡的是，徐榛蔚團隊居然在花蓮《更生日報》刊登廣告，謊報縣府「救災」的偉大政績，更可惡的是，徐榛蔚的老公立委傅崐萁為了護短自己老婆，在立法院那副「痞子樣，流氓身」「假質詢，真咆哮」的囂張德行，真不愧是中共統戰專業大學，暨南大學的博士。

徐榛蔚團隊的打混，導致光復鄉十多位居民枉死，居然還在花蓮《更生日報》刊登政績廣告。（資料照）徐榛蔚團隊的打混，導致光復鄉十多位居民枉死，居然還在花蓮《更生日報》刊登政績廣告。（資料照）

根據中國《百度》解釋，「官油子」是中國民間對「只有唱功，沒有做功，處事作風浮誇、缺乏實幹擔當、對上諂媚逢迎、對下漠視推諉的官員群體俗稱。」盧秀燕與徐榛蔚、傅崐萁夫婦三人演繹了台灣版的《官油子現形記》，詮釋了「兩岸一家親」的本質，他們三人是台灣之恥，令人痛心。

（作者為從商）

